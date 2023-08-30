Окно возможностей для Украины в НАТО закрыто — Россия стала непобедимой. Орбан дал откровенное интервью - 30.08.2023 Украина.ру
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Окно возможностей для Украины в НАТО закрыто — Россия стала непобедимой. Орбан дал откровенное интервью
Окно возможностей для Украины в НАТО закрыто — Россия стала непобедимой. Орбан дал откровенное интервью - 30.08.2023 Украина.ру
Окно возможностей для Украины в НАТО закрыто — Россия стала непобедимой. Орбан дал откровенное интервью
Известный американский телеведущий Такер Карлсон представил на своей странице в соцсети X (бывшем Twitter) интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
2023-08-30T15:24
2023-08-30T15:59
эксклюзив
виктор орбан
венгрия
такер карлсон
украина
всу
вс рф
россия
спецоперация
крым
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Для записи Карлсон специально прилетел в Будапешт.Большая часть беседы касалась ситуации вокруг Украины, с которой Венгрия имеет общую границу.Преимущество ВСУ на поле боя — ложь. Победить российскую армию невозможноВ США существует мнение, что Украина выигрывает войну с Россией, но это не похоже на правду, сказал Карлсон.«Это ложь! Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно! Каждый, кто занимается политикой, понимает логику, цифры, данные, знает, что это невозможно. Это трагедия для Украины. У них закончатся солдаты раньше, чем у России. Что в итоге будет иметь значение, так это "сапоги на земле". А русские гораздо сильнее по количеству, многочисленнее», — парировал Орбан.Карлсон отметил, что потери украинцев на поле боя исчисляется сотнями тысяч человек. Так где же Украина может взять больше солдат, поинтересовался американский журналист.«Это самый опасный вопрос, — ответил премьер-министр Венгрии. — Если любая западная страна пошлёт свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент».О том, что украинский конфликт может привести к крупномасштабному столкновению с Россией, Орбан неоднократно предупреждал США и НАТО — по его словам, это абсолютно ясно не только для него, но и для людей на улицах, для обычных граждан. Однако его слова просто проигнорировали. Почему?«Они больше, поэтому они умнее», — иронично ответил политик на вопрос Карлсона.А вообще, стратегия Запада относительно конфликта на Украине плохо проработана, отмечает Орбан: «Мы направим больше — они (Россия. — Ред.) вложат ещё, мы направим больше техники — они произведут ещё больше. Мы не должны позволить себе не понимать Россию».Только концерн «Калашников» за последний год нарастил объёмы производства стрелкового оружия на 40%, а выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь» — почти в 1,5 раза, сообщил 30 августа индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.Связка Украина — НАТО больше не актуальна, НАТО нужна РоссияПоддержка Киева осуществляется на двусторонней основе отдельными западными странами, а НАТО в целом, как и Венгрия, выступает против вмешательства в конфликт, обратил особое внимание премьер-министр.Отправить своих военных в зону боевых действий западным странам пришлось бы, если бы Украина была членом НАТО, тогда бы на неё распространялся принцип коллективной обороны, закреплённый в статье 5 устава. Согласно статье, нападение на одно государство автоматически приравнивается к нападению на весь Североатлантический Альянс.Однако, по словам Орбана, Украина утратила возможность вступить в НАТО 15 лет назад — это было возможно на саммите 2008 года в Бухаресте.«Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили», — пояснил он.Тогда против принятия Украины в Альянс выступили Германия и Франция, в итоге ей пообещали предоставить членство когда-нибудь потом, без указания временных сроков.«Двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже ещё сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто. Мы не можем себе позволить иметь столь протяжённую границу, которая есть между Россией и Украиной, под контролем НАТО — это будет означать международную угрозу для всех нас, даже для Вашингтона», — добавил Орбан.Теперь же Альянсу нужно забыть об интеграции Украины и договариваться с Россией о новой структуре безопасности, уверен венгерский политик, которая обеспечит Украине безопасность и суверенитет, но не членство в НАТО. К тому же без включения РФ в европейскую архитектуру безопасности нельзя обеспечить безопасную жизнь для европейцев, считает премьер-министр.Россия никогда не сдастся и выстоит вопреки всемуУкраина как таковая ценности для Запада не представляет — это всего лишь инструмент для дестабилизации России. Карлсон спросил Орбана, как он относится к попыткам ослабить власть в РФ.«Это ошибка. Если такова цель, это ошибка. Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие — это худший возможный сценарий», — ответил он.Премьер-министр Венгрии, который в 1990-е был депутатом парламента, а в 1998 году впервые возглавил правительство страны, напомнил, как на Западе волновались из-за «слабеющего» президента РФ Бориса Ельцина, как боялись анархии в России и как «все были счастливы», когда преемник оказался достаточно силён, чтобы сохранить контроль над армией и ядерным арсеналом.Расчёты на смену власти в России совершенно не обоснованы, подчеркнул Орбан, заявив: «Они никогда не сдадутся, они удержат страну вместе и защитят её. Они всегда делали упор на безопасность, буферные зоны, геополитику. Это другой подход. Он вполне законный, потому что это их история. Но нам надо понимать, что мы не можем победить их, это невозможно».Одной из целей контрнаступления ВСУ, начавшегося 4 июня и до сих пор не принесшего ощутимых результатов, власти и военное командование Украины провозглашали возврат Крыма под контроль Киева, к этому же призывали и американские политики.«Это немудро, нереалистично. Даже речи не идёт. Это исключено. Без вариантов», — однозначно прокомментировал Орбан.Крым и Севастополь 9 лет назад вошли в состав РФ по результатам референдума, проведённого в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм и в соответствии с международным правом, что признали независимые наблюдатели из 21 государства, в т. ч. Франции, Италии, Израиля. А сегодня западные журналисты и общественные деятели, посещающие полуостров, в один голос говорят, что это целиком и полностью российский регион, который ни о каком возвращении в состав Украины и слышать не хочет.Орбана часто упрекают за то, что он действует в интересах России, однако сам он категорически не согласен с этим утверждением.«Я стараюсь поддерживать нормальные отношения с Россией, особенно в экономической и энергетической сферах», — сказал он.Венгрия стала первой страной Евросоюза, принявшей условие «Газпрома» об оплате поставляемых энергоресурсов в рублях.В ходе интервью Орбан предостерёг от диверсий на магистралях, по которым подаётся российский газ.«Когда это (диверсии на «Северных потоках» — Ред.) произошло, мы, венгры, ясно заявили, что есть другой трубопровод, "Южный поток", по которому газ из России поставляется в Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию. Мы вместе с президентом Сербии ясно заявили, что если кто-то попробует сделать то же самое в этом южном газовом коридоре, то мы будем рассматривать это как повод для войны и террористическую атаку и отреагируем немедленно. Возможно, вы можете такое проделать с немцами, но не с этим регионом», — заявил политик.Он уверен, что предупреждение было принято.Карлсон уточнил, кому было адресовано это предупреждение, «оно было адресовано не Москве», сказал Орбан, не конкретизировав, кому именно.Ключ к миру на Украине«Надо прояснить, что происходит. Политика США по поддержке и финансированию Украины — это не политика НАТО, это политика США. В этом есть большая разница», — подчеркнул Орбан.Что бы он сделал, если бы стоял во главе НАТО и «был, скажем, Джо Байденом», спросил у своего собеседника Карлсон.«Мир, немедленно, — ответил Орбан. — Верните Трампа, это совершенно точно был бы выход. Его можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия. Трамп — это человек, который может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете. Это моё личное убеждение».45-й президент за время правления не начал ни одного вооружённого конфликта и добился прогресса в признании Израиля арабскими странами, а также поддерживал контакты с Россией, Китаем и Северной Кореей, добавил политик.В случае возвращения к власти Трамп обещает завершить украинский конфликт за 24 часа, но также в ходе предвыборной кампании 2016 года он заверял, что сможет «поладить с президентом РФ Владимиром Путиным», в итоге российско-американские отношения только ещё больше ухудшились.В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий призвал Россию добиваться своих целей, не рассчитывая, что придёт Трамп и прекратит поддержку Украины, — при всём его желании помощь Украине всё равно будет оказываться из бюджета США, несмотря на то что сказал президент.Как бы то ни было, важную, если не ключевую, роль в урегулировании ситуации на Украине способны сыграть именно Соединённые Штаты. Если бы США захотели, восстановить мир к завтрашнему утру, то смогли бы это сделать, уверен Орбан.«Очевидно, что украинцы не в состоянии вытянуть в одиночку. Они неконкурентоспособны в этой войне: если нет денег, оружия с Запада, и особенно из США, то война закончена. Решение у вас в руках. Конечно, это об украинцах, их нельзя игнорировать, они должны быть вовлечены, но реальный фактор — это не Украина», — констатировал он.
https://ukraina.ru/20230829/1049001329.html
https://ukraina.ru/20230815/1048644074.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, виктор орбан, венгрия, такер карлсон, украина, всу, вс рф, россия, спецоперация, крым, сша, дональд трамп
Эксклюзив, Виктор Орбан, Венгрия, Такер Карлсон, Украина, ВСУ, ВС РФ, Россия, Спецоперация, Крым, США, Дональд Трамп

Окно возможностей для Украины в НАТО закрыто — Россия стала непобедимой. Орбан дал откровенное интервью

15:24 30.08.2023 (обновлено: 15:59 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Известный американский телеведущий Такер Карлсон представил на своей странице в соцсети X (бывшем Twitter) интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Для записи Карлсон специально прилетел в Будапешт.
Большая часть беседы касалась ситуации вокруг Украины, с которой Венгрия имеет общую границу.
Преимущество ВСУ на поле боя — ложь. Победить российскую армию невозможно
В США существует мнение, что Украина выигрывает войну с Россией, но это не похоже на правду, сказал Карлсон.
«Это ложь! Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно! Каждый, кто занимается политикой, понимает логику, цифры, данные, знает, что это невозможно. Это трагедия для Украины.
У них закончатся солдаты раньше, чем у России. Что в итоге будет иметь значение, так это "сапоги на земле". А русские гораздо сильнее по количеству, многочисленнее», — парировал Орбан.
Карлсон отметил, что потери украинцев на поле боя исчисляется сотнями тысяч человек. Так где же Украина может взять больше солдат, поинтересовался американский журналист.
«Это самый опасный вопрос, — ответил премьер-министр Венгрии. — Если любая западная страна пошлёт свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент».
29 августа, 12:22
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О том, что украинский конфликт может привести к крупномасштабному столкновению с Россией, Орбан неоднократно предупреждал США и НАТО — по его словам, это абсолютно ясно не только для него, но и для людей на улицах, для обычных граждан. Однако его слова просто проигнорировали. Почему?
«Они больше, поэтому они умнее», — иронично ответил политик на вопрос Карлсона.
А вообще, стратегия Запада относительно конфликта на Украине плохо проработана, отмечает Орбан: «Мы направим больше — они (Россия. — Ред.) вложат ещё, мы направим больше техники — они произведут ещё больше. Мы не должны позволить себе не понимать Россию».
Только концерн «Калашников» за последний год нарастил объёмы производства стрелкового оружия на 40%, а выпуск управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь» — почти в 1,5 раза, сообщил 30 августа индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
Связка Украина — НАТО больше не актуальна, НАТО нужна Россия
Поддержка Киева осуществляется на двусторонней основе отдельными западными странами, а НАТО в целом, как и Венгрия, выступает против вмешательства в конфликт, обратил особое внимание премьер-министр.
Отправить своих военных в зону боевых действий западным странам пришлось бы, если бы Украина была членом НАТО, тогда бы на неё распространялся принцип коллективной обороны, закреплённый в статье 5 устава.
Согласно статье, нападение на одно государство автоматически приравнивается к нападению на весь Североатлантический Альянс.
Однако, по словам Орбана, Украина утратила возможность вступить в НАТО 15 лет назад — это было возможно на саммите 2008 года в Бухаресте.
«Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили», — пояснил он.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 10:20
Политический эксперт о том, почему, начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТОСВО касается не только Украины. Это только отдельный случай глобального противостояния России и коллективного Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Тогда против принятия Украины в Альянс выступили Германия и Франция, в итоге ей пообещали предоставить членство когда-нибудь потом, без указания временных сроков.
«Двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже ещё сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто.
Мы не можем себе позволить иметь столь протяжённую границу, которая есть между Россией и Украиной, под контролем НАТО — это будет означать международную угрозу для всех нас, даже для Вашингтона», — добавил Орбан.
Теперь же Альянсу нужно забыть об интеграции Украины и договариваться с Россией о новой структуре безопасности, уверен венгерский политик, которая обеспечит Украине безопасность и суверенитет, но не членство в НАТО.
К тому же без включения РФ в европейскую архитектуру безопасности нельзя обеспечить безопасную жизнь для европейцев, считает премьер-министр.
Россия никогда не сдастся и выстоит вопреки всему
Украина как таковая ценности для Запада не представляет — это всего лишь инструмент для дестабилизации России. Карлсон спросил Орбана, как он относится к попыткам ослабить власть в РФ.
«Это ошибка. Если такова цель, это ошибка. Мы забыли, насколько опасна ситуация, когда в России нет сильной власти или есть междуцарствие. Междуцарствие — это худший возможный сценарий», — ответил он.
Премьер-министр Венгрии, который в 1990-е был депутатом парламента, а в 1998 году впервые возглавил правительство страны, напомнил, как на Западе волновались из-за «слабеющего» президента РФ Бориса Ельцина, как боялись анархии в России и как «все были счастливы», когда преемник оказался достаточно силён, чтобы сохранить контроль над армией и ядерным арсеналом.
Расчёты на смену власти в России совершенно не обоснованы, подчеркнул Орбан, заявив: «Они никогда не сдадутся, они удержат страну вместе и защитят её. Они всегда делали упор на безопасность, буферные зоны, геополитику. Это другой подход. Он вполне законный, потому что это их история. Но нам надо понимать, что мы не можем победить их, это невозможно».
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
31 мая, 08:00История
Виктор Орбан: От стипендиата Сороса до "сорособойцы"
Одной из целей контрнаступления ВСУ, начавшегося 4 июня и до сих пор не принесшего ощутимых результатов, власти и военное командование Украины провозглашали возврат Крыма под контроль Киева, к этому же призывали и американские политики.
«Это немудро, нереалистично. Даже речи не идёт. Это исключено. Без вариантов», — однозначно прокомментировал Орбан.
Крым и Севастополь 9 лет назад вошли в состав РФ по результатам референдума, проведённого в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм и в соответствии с международным правом, что признали независимые наблюдатели из 21 государства, в т. ч. Франции, Италии, Израиля.
А сегодня западные журналисты и общественные деятели, посещающие полуостров, в один голос говорят, что это целиком и полностью российский регион, который ни о каком возвращении в состав Украины и слышать не хочет.
Орбана часто упрекают за то, что он действует в интересах России, однако сам он категорически не согласен с этим утверждением.
«Я стараюсь поддерживать нормальные отношения с Россией, особенно в экономической и энергетической сферах», — сказал он.
Венгрия стала первой страной Евросоюза, принявшей условие «Газпрома» об оплате поставляемых энергоресурсов в рублях.
В ходе интервью Орбан предостерёг от диверсий на магистралях, по которым подаётся российский газ.
«Когда это (диверсии на «Северных потоках» — Ред.) произошло, мы, венгры, ясно заявили, что есть другой трубопровод, "Южный поток", по которому газ из России поставляется в Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию.
Мы вместе с президентом Сербии ясно заявили, что если кто-то попробует сделать то же самое в этом южном газовом коридоре, то мы будем рассматривать это как повод для войны и террористическую атаку и отреагируем немедленно. Возможно, вы можете такое проделать с немцами, но не с этим регионом», — заявил политик.
Он уверен, что предупреждение было принято.
Карлсон уточнил, кому было адресовано это предупреждение, «оно было адресовано не Москве», сказал Орбан, не конкретизировав, кому именно.
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Ключ к миру на Украине
«Надо прояснить, что происходит. Политика США по поддержке и финансированию Украины — это не политика НАТО, это политика США. В этом есть большая разница», — подчеркнул Орбан.
Что бы он сделал, если бы стоял во главе НАТО и «был, скажем, Джо Байденом», спросил у своего собеседника Карлсон.
«Мир, немедленно, — ответил Орбан. — Верните Трампа, это совершенно точно был бы выход. Его можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия.
Трамп — это человек, который может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете. Это моё личное убеждение».
45-й президент за время правления не начал ни одного вооружённого конфликта и добился прогресса в признании Израиля арабскими странами, а также поддерживал контакты с Россией, Китаем и Северной Кореей, добавил политик.
В случае возвращения к власти Трамп обещает завершить украинский конфликт за 24 часа, но также в ходе предвыборной кампании 2016 года он заверял, что сможет «поладить с президентом РФ Владимиром Путиным», в итоге российско-американские отношения только ещё больше ухудшились.
В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий призвал Россию добиваться своих целей, не рассчитывая, что придёт Трамп и прекратит поддержку Украины, — при всём его желании помощь Украине всё равно будет оказываться из бюджета США, несмотря на то что сказал президент.
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Как бы то ни было, важную, если не ключевую, роль в урегулировании ситуации на Украине способны сыграть именно Соединённые Штаты. Если бы США захотели, восстановить мир к завтрашнему утру, то смогли бы это сделать, уверен Орбан.
«Очевидно, что украинцы не в состоянии вытянуть в одиночку. Они неконкурентоспособны в этой войне: если нет денег, оружия с Запада, и особенно из США, то война закончена.
Решение у вас в руках. Конечно, это об украинцах, их нельзя игнорировать, они должны быть вовлечены, но реальный фактор — это не Украина», — констатировал он.
 
ЭксклюзивВиктор ОрбанВенгрияТакер КарлсонУкраинаВСУВС РФРоссияСпецоперацияКрымСШАДональд Трамп
 
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