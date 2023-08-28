https://ukraina.ru/20230828/1048943210.html

Дмитрий Дробницкий: Россия должна отстегнуться от Запада и победить ВСУ, не надеясь на приход Трампа

Дмитрий Дробницкий: Россия должна отстегнуться от Запада и победить ВСУ, не надеясь на приход Трампа - 28.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Россия должна отстегнуться от Запада и победить ВСУ, не надеясь на приход Трампа

Украина.ру, 28.08.2023

2023-08-28T02:35

2023-08-28T02:35

2023-08-28T02:35

интервью

дмитрий дробницкий

всу

россия

дональд трамп

джо байден

украина

военная помощь

f-16

польша

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Представление, которое бытует у наших экспертов, о том, что если в США будет разгораться внутренний конфликт, то им будет не до внешнего мира, неправильно принципиально, считает американист, политолог-международник Дмитрий ДробницкийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Недавнее интервью Дональда Трампа Такеру Карлсону, в котором он назвал Джо Байдена некомпетентным в отношении конфликта на Украине, набрало четверть миллиарда просмотров.Победителем шедших в то же время теледебатов на республиканских праймериз по версии Fox News стал начинающий политик, 38-летний миллиардер Вивек Рамасвами, который набрал 28% голосов зрителей. Его позицию в отношении Украины называют еще более жесткой, чем у Трампа.- Дмитрий Олегович, каковы шансы этого политика победить на выборах?- Победителей дебатов было на самом деле два. Один из них Майк Пэнс, представитель "бушистского" истеблишмента. Он пер как танк: "Отдадим Украину, потеряем Тайвань", Americais global superpower, консервативный глобалистский бред...Что касается Рамасвами, то у меня такое ощущение, что это Трамп для миллениалов. У него не то чтобы позиция более жесткая, он излагает ее так, как это поймут более молодые люди. Они и говорит примерно то же самое, что Трамп в 2016 году. Сейчас Трамп, побывав президентом, уже в интервью Такеру Карлсону выступил как мыслитель: коррумпированные демократы не дают сделать Америку снова великой…У Рамасвами, конечно, никаких шансов нет, если только Трамп не возьмет его к себе вице-президентом. У него примерно та же самая популярность, которая есть у Роберта Кеннеди-младшего в Демократической партии. Недалек тот час, когда в обеих партиях на вторых местах будут фрики. Есть запрос на жесткую антиистеблишментскую позицию, не важно какую. Истеблишмент коррумпирован, снесем его, отречемся от старого мира, такой бунтарский дух. Если Кеннеди выступает с леволиберальных позиций, то Рамасвами удивительно выглядит как правоконсервативный техногик. Он занимается биотехом, предприниматель, современно выглядящий и говорящий, при этом сторонник традиционных ценностей, не принимающий культуру мультилиберализма.Представьте, вы молодой человек или девушка в США, который не хочет быть геем или трансгендером. Куда вам податься? Пожалуйста, Вивек расскажет вам, как это сделать. Он ничего не боится, как и Трамп, чем подкупает людей молодого поколения. Но ключевой вопрос – вопрос о власти все равно решен не будет, кого ни выдвигай: Роберта Кеннеди-младшего или Вивека Рамасвами. Какая из Америк будет превалировать, две сосуществовать не могут. Это и есть состояние гражданского конфликта, и чем дальше, тем он сильнее.Вообще, эти праймериз как детский стол, а взрослый (Трамп) обедал в другом месте и набрал 250 миллионов просмотров (в интервью Такеру Карлсону).- А тем временем The Wall Street Journal в недавней публикации продолжает гнать ВСУ в наступление, причем утверждает, что шансы на его успех сохраняются. Как это связано с предвыборной борьбой в США?- Дело в том, что война на Украине стала аргументом для обеих сторон – и для республиканцев, и для демократов. С одной стороны, война – это коррупция Байдена, с другой, прямо по Бжезинскому, который говорил, что на Украине решается судьба демократии, читай, судьба глобального истеблишмента. Если на Украине будет такой же провал, как в Афганистане, нам кирдык.The Wall Street Journal – это все-таки издание консервативное, это и есть бушизм. Майк Пэнс и заявил, что надо продолжать воевать с русскими на Украине и шанс на победу есть всегда. Но глобальный истеблишмент пока еще не проиграл, пока там гибнут люди. Поэтому они хотят войти в выборы с воюющей Украиной.- Американский истеблишмент, передавая самолеты F-16 Украине через третьи страны, видимо, хочет этот конфликт интернационализировать. Ведь располагаться эти самолеты будут на территории восточноевропейских стран, и нам, скорее всего, придется по ним бить.- Польша самолеты через свою территорию вряд ли будет передавать, потому что ей уже объяснили, что это будет ее война без НАТО. Просьба Польши потом позвать НАТО на помощь не будет воспринята всерьез.Боевые вылеты с аэродромов Европы не будут осуществляться, ни из Прибалтики, ни из Польши. Именно поэтому идут разговоры о том, что Украина не готова к приему этих самолетов. Не потому что украинские пилоты английского языка не знают, это все чушь собачья, а потому что нет наземной инфраструктуры под F-16.Другая проблема заключается в том, что одно дело подставить под удар танки "Леопард", совсем другое – подставить F-16 под российские ПВО и самолёты. Потерять в первую неделю все поставленные F-16 это пиар-провал. Либо их поставят как образцово-показательную вещь, чтобы показывать взлет и сразу же посадку, чтобы не сбили. Напомню, что у Украины было раз в пять-шесть больше истребителей на начало СВО, но их вынесли за первую неделю.- А какова наша стратегическая задача на Украине сейчас? Продержаться до американских выборов, когда начнет раскручивать спираль гражданского конфликта и глобальному западу станет не до украинского конфликта?- Представление, которое бытует у наших экспертов о том, что если в США будет разгораться внутренний конфликт, то им будет не до внешнего мира, неправильно принципиально. Когда Америка была менее могущественна и менее глобальна, любой ее внутренний конфликт носил международный характер. Война за независимость, война 1812-1814 годов, Гражданская война в США – выливались в глобальный конфликт. А представьте сейчас?Во-вторых, надо понимать, что внешний контур США запросто может существовать, несмотря на состояние внутреннее. До тех пор, пока доллар будет эмитироваться, свою власть США будут осуществлять. А коли так, то поставка оружия и инструкторов Украине будут продолжаться. Внутренний конфликт в США просто добавит им непредсказуемости на внешнем контуре. Станет еще опаснее.Задачи безопасности России решаются не только на Украине, но и по всему земному шару, во всяком случае по всему контуру Евразии. И это не последний военный конфликт малой и средней интенсивности. России нужно независимо от того, что происходит в Вашингтоне решать свои задачи.Происходящее последние пару лет показывает, что чем быстрее мы отстегнемся от Запада, тем нам легче будет решать эти задачи. Пока такой независимости от них у нас нет, потому что мы используем их финансовую систему. Одна из задач БРИКС на год между Йоханнесбургом и Казанью состоит в том, чтобы подготовить план полного отстегивания от Запада.- Но это же не снимает с нас необходимости добиться военной победы на Украине.- Конечно. Мы должны решать эти задачи независимо от того, что происходит там. Строить свои планы, исходя из того, что они не смогут что-то поставить ВСУ, Трамп придет и обрежет им помощь, неправильно.Трамп тем быстрее придет и отрежет им помощь, чем большие успехи у нас там будут. Кстати, гражданский конфликт будет предполагать то, что если президентом станет Трамп, ему все равно не удастся восстановить управляемость страны. Даже если бы он хотел остановить помощь Украине, она все равно будет оказываться из бюджета США, несмотря на то, что сказал президент. Ну, потому что конфликт гражданский есть в стране. Есть сопротивляющиеся элиты, которые не слушаются.Поэтому задачи надо решать самостоятельно, в том числе и на полях специальной военной операции. Надо понимать и то, что любые договорённости с западными элитами, гласные и негласные, не стоят ни гроша сейчас.- Если мы возьмем Харьков или Одессу, это приблизит приход условного Трампа и блокаду военной помощи Украине?- Взятие Харькова и Одесса будет означать обвал украинского направления, полный провал Байдена, демократов и глобального истеблишмента. Как только это начнется, СМИ будут слать такие картинки, как из Афганистана. "Все пропало, и это вы называете образцовой демократией…". У демократов нет другого выхода, как самим закапывать Байдена и ставить нового лидера.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

https://ukraina.ru/20230824/1048907103.html

https://ukraina.ru/20230824/1048914595.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, дмитрий дробницкий, всу, россия, дональд трамп, джо байден, украина, военная помощь, f-16, польша, харьков, одесса