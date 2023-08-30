Посол Чехии в США: благодаря Украине Прага стала второй любимой женой Вашингтона, но есть одно но
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Embassy of the Czech Republic in Washington, DC
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Embassy of the Czech Republic in Washington, DC
Чехия встала в один ряд с Польшей как крупнейший партнер США в Центральной Европе. И произошло это главным образом благодаря поддержке Украины. Такое заявление интервью с редактором Чешской пресс-службы сделал посол Чехии в США Милослав Сташек
"Это (помощь Украине. - Ред.) чрезвычайно подняло кредит Чехии в США. Мы попали на геополитическую карту США, и они действительно воспринимают нас сегодня как одного из двух крупнейших партнеров, которые у них есть в Центральной Европе, наряду с Польшей", - сказал Сташек.
Он отметил, что соответствующие "положительные отзывы" в адрес Праги исходят как от администрации президента США Джо Байдена, так и от представителей Конгресса.
По словам Сташека, в настоящее время ключевым аспектом отношений Праги и Вашингтона является сотрудничество по модернизации чешской армии. В рамках этой работы, уточнил он, американцы уже поставили чехам первый из боевых вертолетов, закупленных у компании Bell, а переговоры о покупке американских самолетов F-35 находятся на завершающей стадии.
По мнению посла, на нынешнем уровне сотрудничества Чехия заслуживает "визит премьер-министра в Белый дом", однако дата этого давно запланированного события до сих пор не утверждена.
"Были некоторые признаки. Конечно, программа американского президента чрезвычайно требовательна. Поэтому на данный момент она находится на той стадии, когда мы согласовываем сроки", - уточнил посол.
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