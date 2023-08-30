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Страницы церковной истории: как возникла "земля Молдавская"

Страницы церковной истории: как возникла "земля Молдавская" - 30.08.2023 Украина.ру

Страницы церковной истории: как возникла "земля Молдавская"

В последнее время молдавское правительство стремительными темпами движется к отказу от собственной государственности. Пока под запрет подпадает молдавский язык, но скоро это коснётся и весьма условной независимости от Румынии. Должно это коснуться и Православной церкви, которая имеет такой же статус, которой до последних событий имела УПЦ

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

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В августе 1992 года архиепископ Кишинёвский и всея Молдавии Владимир был возведён в сан митрополита. Это открыло путь для создания Молдавской митрополии Русской Православной церкви. В соответствии с ныне действующим Уставом РПЦ Молдавская митрополия – самоуправляемая церковь (наряду с Украинской, Латвийской, Эстонской и Русской Заграничной).Но это был отнюдь не первый случай, когда Русское православие учреждало молдавскую церковную организацию. Исходной точкой на данном пути стал 1387 год, когда галицкий митрополит Антоний возвёл в сан епископов двух молдавских священников: Иосифа и Милентия. Иосиф впоследствии возглавил автономную Молдавскую митрополию, которая очень поспособствовала становлению Молдавского княжества.Предки современных молдаван и румын – волохи, начали мигрировать в Карпато-Днестровский регион из Внутрикарпатского плато в X веке. Но в конце XIII века этот процесс стал по-настоящему массовым. Причиной тому были и притеснения венгерских властей (вынуждавшие волохов уходить с насиженных мест), и запустение западно-русских земель из-за монголо-татарских вторжений.К середине XIV века к востоку от Карпат фиксировалось около 800 волошских поселений. Особенно много их возникло на реке Молдова (правый приток Серета). В дальнейшем данный топоним дал название княжеству волохов и местных славян.Долины рек Серет и Прут, где формировалось Молдавское княжество являлись частью так называемого Понизья Галицкой Руси. Ко времени массового переселения туда восточных романцев Галицкое княжество уже утратило свою былую мощь и превратилось в объект притязаний Польши и Литвы. Однако церковная организация, существовавшая в нём, продолжала функционировать и православные волохи попадали под её юрисдикцию.К примеру, в 1302-03 годах возникла Белгородская (на нижнем Днестре) епископия Галицкой митрополии. По всей видимости, в её ведении находились православные приходы в Днестровско-Прутском междуречье, на нижнем Серете. В дальнейшем этой епархии суждено было сыграть важную роль в утверждении автономии Молдавской церкви.Прежний сюзерен переселенцев – венгерский король продолжал воспринимать их как своих подданных. В 1359-65 годах разгорелась война за независимость Молдавского княжества. Её успешное завершение молдаванами, а также вытеснение из Днестровско-Карпатского региона ордынцев привело к консолидации в рамках Молдавии обширных территорий. Господарь Роман I (1391-94) в связи с этим даже титуловался "господином земли Молдавской" от гор до берега моря (Чёрного).Но одно дело провозгласить государство, а другое – наладить его функционирование.В условиях средневековья самостоятельное государство было не мыслимо без своей церкви. Первые молдавские господари также как их коллеги в других государствах стремились заполучить подконтрольную себе церковную иерархию. Вот только в XIV – начале XV веков Константинопольская патриархия церковную автономию не поощряла, напротив, она боролась за максимальный контроль над местными юрисдикциями. Так, церковной самостоятельности была лишена Болгария, а Сербия утратила собственную патриархию. Соседняя с Молдовой Валахия разделялась на две церковные провинции, полностью подчинённые Константинополю.В этих условиях в 1387 году по инициативе господаря Молдовы Петра I Мушата (1375 - 91) галицким митрополитом в сан епископов и были возведены два вышеназванных молдавских священника.Причём епископ Иосиф приходился племянником господарю и был формально назначен главой вакантной Белгородской кафедры. Но фактически он взял на себя роль предстоятеля формирующейся Православной церкви Молдовы.Но в Константинополе, которому после польского завоевания Галиции была подчинена её епархия, возникли сомнения в легитимности хиротонии молдавских епископов. Патриархат слал для расследования в Молдову своих представителей, но по факту они должны были переподчинить молдавские приходы непосредственно Константинополю. Господарь этому препятствовал, поскольку не хотел видеть греков во главе местной церкви.В 1391-92 годах в Молдавию был послан митрополит Иеремия, который должен был стать "каноническим" главой Молдавской церкви (вместо опального Иосифа). Столкнувшись с противодействием, митрополит проклял местных епископов. За тем патриарх наложил церковное отлучение на все население Молдавии. Господарь Роман I выслал греческого архипастыря из своих владений.Вскоре решением Константинопольского синода Иеремия был назначен главой Молдавской митрополии со временной резиденцией в Тырново (на территории Болгарии). Такой вот митрополит "в изгнании" в то время как реально управлять Молдавской церковью продолжал епископ Белгородский Иосиф. Формально это означало повышение статуса Молдавской церкви, другое дело, что Константинополь рассматривал такую митрополию как ординарную и абсолютно подконтрольную себе провинцию.Переговоры между молдавскими властями и патриархией начались в середине 1390-х годов. По их итогам Константинополь вынужден был уступить.В июле 1401 года, патриарх Матфей I подписал грамоту о каноничности хиротонии Иосифа, совершённой галицким митрополитом. Епископ Иосиф был признан в качестве предстоятеля церкви Молдавии ("Русо-Валахии", как её тогда именовали в документах патриархии). А сама церковь получила автономию.Сговорчивость патриарха объяснялась сложным положением в котором находилась в тот период сама Византия. Константинополю угрожали турки и греки стремились создать православную христианскую лигу на Дунае для противостояния османам.Материнская для Молдавской церкви Галицкая митрополия фактически перестала существовать в 1391 году вскоре после хиротонии молдавских епископов. Символизм этих событий состоял в том, что на несколько столетий Молдавия являлась главным оплотом православия в Карпато-Днестровских землях. В то время как в остальных епархиях бывшей Галицкой митрополии польские власти насаждали католицизм и униатство, в Молдавском княжестве православие оставалось официальным вероисповеданием."Русо-Валахией" византийцы называли Молдову совсем не случайно. Согласно некоторым данным русины составляли около 40% населения молодого государства. Кроме того, в политическом плане Молдавия строилась по лекалам русского Галицкого княжества. Высшая знать Молдавии вплоть до XIX века именовалась боярами, основные административные единицы – цинутами (от русских слов держать, держава), управители некоторых пограничных округов – посадники. По галицкому образцу была создана молдавская денежная система.На славянском языке был организован весь официальный документооборот в Молдавии, проводились церковные службы. Современные исследователи характеризуют канцелярский язык средневековой Молдовы как западнорусский язык – на основе галицкого говора, в который проникли элементы церковно-славянского языка, а также многочисленные местные слова как романского происхождения, так и заимствованные из разных соседних языков (венгерского, немецкого и польского).Русинским языком просто обязаны были владеть все правители Молдавии XIV-XVI веков, включая знаменитого господаря Стефана III Великого. По этому его женитьба на представительнице русского княжеского рода из Литвы Евдокие Олельковне не являлась чем-то необычным. Соответственно никакого языкового барьера в Москве не было и у дочери Стефана и Евдокии – Елены Волошанки (супруги княжича Ивана Молодого – сына Ивана Великого). И даже османская Порта не видела ничего противоестественного в создании объединённого княжества из земель Молдавии и Правобережной Украины в 80-е годы XVII в.Поэтому, цари Иван Грозный, Алексей Михайлович, а также императоры и императрицы XVIII века, очевидно, рассматривали свои действия по освобождению Молдавии от иноверцев как часть процесса собирания русских земель.

https://ukraina.ru/20200702/1028145355.html

https://ukraina.ru/20210118/1030269379.html

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2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, молдавия, православие, рпц