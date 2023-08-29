https://ukraina.ru/20230829/1049014443.html

В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу

В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу - 29.08.2023 Украина.ру

В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли в Черниговской области нелегальную схему выезда за границу военнообязанных мужчин, сообщили в телеграм-канале ведомства 29 августа

2023-08-29T16:19

2023-08-29T16:19

2023-08-29T16:20

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служба безопасности украины

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СБУ разоблачила на Черниговщине преступную группу, которая с помощью местного руководителя Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) заработала на уклонистах миллионы гривен.Сотрудники СБУ задержали организатора сделки. Ей оказалась руководительница одного из ЦПАУ. По данным украинских правоохранителей, у женщины было ещё три сообщника.В СБУ сообщили, что таким образом удалось заработать почти 4 миллиона гривен (около 10 миллионов рублей).По версии ведомства, двое сообщников задержанной подыскивали клиентов среди потенциальных призывников, а ещё один фигурант находится за границей и оттуда координировал деятельность участников сделки.Сотрудники СБУ сообщили, что во время обысков по месту жительства и работы фигурантов обнаружили наличные деньги и фальшивые справки из военкомата.Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230829/1049014319.html

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2023

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новости, украина, черниговская область, военкомат, уклонисты, сбу, служба безопасности украины