В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу - 29.08.2023 Украина.ру
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В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу
В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу - 29.08.2023 Украина.ру
В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли в Черниговской области нелегальную схему выезда за границу военнообязанных мужчин, сообщили в телеграм-канале ведомства 29 августа
2023-08-29T16:19
2023-08-29T16:20
новости
украина
черниговская область
военкомат
уклонисты
сбу
служба безопасности украины
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СБУ разоблачила на Черниговщине преступную группу, которая с помощью местного руководителя Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) заработала на уклонистах миллионы гривен.Сотрудники СБУ задержали организатора сделки. Ей оказалась руководительница одного из ЦПАУ. По данным украинских правоохранителей, у женщины было ещё три сообщника.В СБУ сообщили, что таким образом удалось заработать почти 4 миллиона гривен (около 10 миллионов рублей).По версии ведомства, двое сообщников задержанной подыскивали клиентов среди потенциальных призывников, а ещё один фигурант находится за границей и оттуда координировал деятельность участников сделки.Сотрудники СБУ сообщили, что во время обысков по месту жительства и работы фигурантов обнаружили наличные деньги и фальшивые справки из военкомата.Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
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новости, украина, черниговская область, военкомат, уклонисты, сбу, служба безопасности украины
Новости, Украина, Черниговская область, военкомат, уклонисты, СБУ, Служба безопасности Украины

В СБУ заявили о раскрытии схемы незаконного вывоза мужчин за границу

16:19 29.08.2023 (обновлено: 16:20 29.08.2023)
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли в Черниговской области нелегальную схему выезда за границу военнообязанных мужчин, сообщили в телеграм-канале ведомства 29 августа
СБУ разоблачила на Черниговщине преступную группу, которая с помощью местного руководителя Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) заработала на уклонистах миллионы гривен.
Сотрудники СБУ задержали организатора сделки. Ей оказалась руководительница одного из ЦПАУ. По данным украинских правоохранителей, у женщины было ещё три сообщника.

"За сумму от 2,5 тыс. долларов США они помогали уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для военнослужащих, выезжающих за границу", - говорится в сообщении ведомства.

В СБУ сообщили, что таким образом удалось заработать почти 4 миллиона гривен (около 10 миллионов рублей).
По версии ведомства, двое сообщников задержанной подыскивали клиентов среди потенциальных призывников, а ещё один фигурант находится за границей и оттуда координировал деятельность участников сделки.
Сотрудники СБУ сообщили, что во время обысков по месту жительства и работы фигурантов обнаружили наличные деньги и фальшивые справки из военкомата.
Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 15:47
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