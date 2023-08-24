https://ukraina.ru/20230824/1048915030.html

Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео

Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео - 24.08.2023 Украина.ру

Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео

В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали... Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T15:02

2023-08-24T15:02

2023-08-24T15:02

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

ссср

снг

независимость

майдан

киев

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В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали нейтралитет вместо русофобского вектора.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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