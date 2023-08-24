Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
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Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео
Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео
В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T15:02
2023-08-24T15:02
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
ссср
снг
независимость
майдан
киев
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В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали нейтралитет вместо русофобского вектора.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, ссср, снг, независимость, майдан, киев, нато, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, СССР, СНГ, независимость, Майдан, Киев, НАТО

Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео

15:02 24.08.2023
 
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В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали нейтралитет вместо русофобского вектора.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОСССРСНГнезависимостьМайданКиевНАТО
 
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