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Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео
Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Почему карликовые государства смогли стать независимыми, а Украина - нет. Видео
В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T15:02
2023-08-24T15:02
2023-08-24T15:02
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
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снг
независимость
майдан
киев
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В 32-ую годовщину независимости Украины политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, какой могла быть страна, если бы в Киеве выбрали нейтралитет вместо русофобского вектора.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, СССР, СНГ, независимость, Майдан, Киев, НАТО