В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии - 24.08.2023 Украина.ру
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В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии
В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии - 24.08.2023 Украина.ру
В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии
После сообщения о смерти основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, угроза со стороны ​​группы для Латвии снижается. Такое заявление в эфире программы латвийского телевидения "Утренняя панорама" 24 августа сделал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс
2023-08-24T12:07
2023-08-24T12:08
новости
чвк "вагнер"
латвия
риски
нато
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По его словам, судьбу группы "Вагнера" после гибели ее основателя Евгения Пригожина предсказать сложно, но очевидно, что "сила "Вагнера" уже не та, что была, когда он пытался зайти в Москву в июне".На этом фоне, уверен Сартс, конкретная опасность "Вагнера" ​​для Латвии со стороны Беларуси снижается, однако давление нелегальной миграции на границе с Белоруссией все равно будет усилено.В середине августа Государственная пограничная служба Латвии провела дополнительную мобилизацию пограничников, вызвав на работу даже тех, кто был в отпуске. В качестве причины было названо "резкое усиление гибридной угрозы" на фоне близкого расположения к латвийской границе бойцов группы "Вагнер".Между тем, история с усилением государств, граничащих с Белоруссией началась не с Прибалтики, а с Польши. В конце июля премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Для защиты от Белоруссии польские власти даже потребовали у США ударные вертолеты Apache.Многие эксперты сочли, что в таком поведении действующего руководства Польши на самом деле кроется попытка решить с помощью "внешней угрозы" свои предвыборные задачи.В четверг, 24 августа глава канцелярии польского президента Павел Шрот заявил, что даже после смерти Пригожина "Вагнер" в Варшаве по-прежнему считают серьезной угрозой.
https://ukraina.ru/20230816/1048717333.html
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новости, чвк "вагнер", латвия, риски, нато
Новости, ЧВК "Вагнер", Латвия, риски, НАТО

В НАТО пересмотрели "риски Вагнера" для Латвии

12:07 24.08.2023 (обновлено: 12:08 24.08.2023)
 
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии и бойцы ЧВК "Вагнер"
ВС Белоруссии и бойцы ЧВК Вагнер
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-канал
Читать в
После сообщения о смерти основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, угроза со стороны ​​группы для Латвии снижается. Такое заявление в эфире программы латвийского телевидения "Утренняя панорама" 24 августа сделал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс
По его словам, судьбу группы "Вагнера" после гибели ее основателя Евгения Пригожина предсказать сложно, но очевидно, что "сила "Вагнера" уже не та, что была, когда он пытался зайти в Москву в июне".
На этом фоне, уверен Сартс, конкретная опасность "Вагнера" ​​для Латвии со стороны Беларуси снижается, однако давление нелегальной миграции на границе с Белоруссией все равно будет усилено.
"Мы ни на минуту не должны сомневаться в том, что Белоруссия осуществляет миграционный прессинг не по своей инициативе, а Латвия должна быть готова к тому, что давление будет усиливаться. Мы можем ожидать различных угрожающих заявлений, но реальной военной угрозы, вероятно, не было и не будет в ближайшее время", - заявил Сартс.
В середине августа Государственная пограничная служба Латвии провела дополнительную мобилизацию пограничников, вызвав на работу даже тех, кто был в отпуске. В качестве причины было названо "резкое усиление гибридной угрозы" на фоне близкого расположения к латвийской границе бойцов группы "Вагнер".
16 августа, 10:37
Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границеГосударственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства
Между тем, история с усилением государств, граничащих с Белоруссией началась не с Прибалтики, а с Польши. В конце июля премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
Для защиты от Белоруссии польские власти даже потребовали у США ударные вертолеты Apache.
Многие эксперты сочли, что в таком поведении действующего руководства Польши на самом деле кроется попытка решить с помощью "внешней угрозы" свои предвыборные задачи.
В четверг, 24 августа глава канцелярии польского президента Павел Шрот заявил, что даже после смерти Пригожина "Вагнер" в Варшаве по-прежнему считают серьезной угрозой.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
10:45
После гибели Пригожина в Польше продолжают считать "Вагнер" серьёзной угрозой - СМИПосле сообщений о гибели Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда постоянно находится на связи с военным командованием страны. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью радиостанции RMF FM 24 августа
 
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