Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити" - 23.08.2023 Украина.ру
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Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"
Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити" - 23.08.2023 Украина.ру
Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"
Российские подразделения пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
2023-08-23T09:59
2023-08-23T09:59
новости
москва
подмосковье
атаки
бпла
черное море
беспилотники
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Ночью 23 августа ВС РФ пресекли террористическую атаку трех украинских БПЛА по городу Москве, говорится в сообщении. Сообщается, что третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".22 августа над акваторией Черного моря ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотников MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar". Они производили воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе Минобороны.Для противодействия БПЛА в Чёрном море был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы разведки.
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новости, москва, подмосковье, атаки, бпла, черное море, беспилотники
Новости, Москва, Подмосковье, атаки, БПЛА, Черное море, беспилотники

Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"

09:59 23.08.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭтап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы
Этап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Российские подразделения пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
Ночью 23 августа ВС РФ пресекли террористическую атаку трех украинских БПЛА по городу Москве, говорится в сообщении.
"Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - говорится говорится в сообщении Минобороны РФ.
Сообщается, что третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
22 августа над акваторией Черного моря ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотников MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar". Они производили воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Для противодействия БПЛА в Чёрном море был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы разведки.
19 августа, 13:49
Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской областиУкраинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
 
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