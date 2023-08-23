Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЭтап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы
Российские подразделения пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
Ночью 23 августа ВС РФ пресекли террористическую атаку трех украинских БПЛА по городу Москве, говорится в сообщении.
"Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", - говорится говорится в сообщении Минобороны РФ.
Сообщается, что третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
22 августа над акваторией Черного моря ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотников MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar". Они производили воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Для противодействия БПЛА в Чёрном море был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы разведки.