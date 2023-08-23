https://ukraina.ru/20230823/1048878640.html

Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"

Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити" - 23.08.2023 Украина.ру

Войска отразили три атаки БПЛА, один дрон попал в "Москва-Сити"

Российские подразделения пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа

2023-08-23T09:59

2023-08-23T09:59

2023-08-23T09:59

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москва

подмосковье

атаки

бпла

черное море

беспилотники

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Ночью 23 августа ВС РФ пресекли террористическую атаку трех украинских БПЛА по городу Москве, говорится в сообщении. Сообщается, что третий беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".22 августа над акваторией Черного моря ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотников MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar". Они производили воздушную разведку в районе Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе Минобороны.Для противодействия БПЛА в Чёрном море был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы разведки.

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новости, москва, подмосковье, атаки, бпла, черное море, беспилотники