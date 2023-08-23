Захарова перечислила шаги для начала переговоров с Украиной
09:35 23.08.2023 (обновлено: 09:36 23.08.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Россия открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения. Об этом заявила на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова бразильскому агентству Brasil de Fato
По ее словам, Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира.
"Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - сказала Захарова, подчеркнув, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.
Она добавила, что для начала переговорного процесса нужно сделать три шага: "Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории".
По ее словам, будущее "остальной территории Украины" будет "в значительной степени" зависеть от того, как быстро на Украине и на Западе поймут, что Россия не потерпит существования на своих границах "откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы".
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