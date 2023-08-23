https://ukraina.ru/20230823/1048878442.html

Захарова перечислила шаги для начала переговоров с Украиной

Захарова перечислила шаги для начала переговоров с Украиной - 23.08.2023 Украина.ру

Захарова перечислила шаги для начала переговоров с Украиной

Россия открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения. Об этом заявила на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова бразильскому агентству Brasil de Fato

2023-08-23T09:35

2023-08-23T09:35

2023-08-23T09:36

мария захарова

переговоры

украина

кризис

новости

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По ее словам, Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира.Она добавила, что для начала переговорного процесса нужно сделать три шага: "Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории".По ее словам, будущее "остальной территории Украины" будет "в значительной степени" зависеть от того, как быстро на Украине и на Западе поймут, что Россия не потерпит существования на своих границах "откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы".

https://ukraina.ru/20230821/1048821332.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария захарова, переговоры, украина, кризис, новости