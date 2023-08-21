https://ukraina.ru/20230821/1048841978.html
Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео
Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 21.08.2023
2023-08-21T15:11
2023-08-21T15:11
2023-08-21T15:11
видео
россия
украина
сво
китай
сша
тайвань
экономика
запад
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048841619_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81b75412bb2d756cb62fa975f1adf4d0.jpg
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала об экономическом пути Китая во внешней торговле, а также прокомментировала проблемы возраста населения и спроса на недвижимость в КНР: 00:47 - Насколько Запад вредит росту китайской экономики? 09:26 - "Экономический развод" США и Китая; 11:53 – О выгоде России в экономической войне США и КНР; 13:57 - Главные экономические партнёры Китая на сегодняшний день; 14:44 - Насколько остро стоит проблема старения общества в Китае? 17:13 – О проблемах в секторе недвижимости КНР; 20:08 - О финансовой помощи Тайваня украинской Буче.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048841619_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47d42345a438e809fdf1e09bd1d1d41e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, китай, сша, тайвань, экономика, запад, недвижимость, население, буча, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, США, Тайвань, экономика, Запад, Недвижимость, население, Буча
Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала об экономическом пути Китая во внешней торговле, а также прокомментировала проблемы возраста населения и спроса на недвижимость в КНР:
00:47 - Насколько Запад вредит росту китайской экономики?
09:26 - "Экономический развод" США и Китая;
11:53 – О выгоде России в экономической войне США и КНР;
13:57 - Главные экономические партнёры Китая на сегодняшний день;
14:44 - Насколько остро стоит проблема старения общества в Китае?
17:13 – О проблемах в секторе недвижимости КНР;
20:08 - О финансовой помощи Тайваня украинской Буче.