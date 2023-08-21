https://ukraina.ru/20230821/1048841978.html

Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео

Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео - 21.08.2023 Украина.ру

Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T15:11

2023-08-21T15:11

2023-08-21T15:11

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тайвань

экономика

запад

недвижимость

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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала об экономическом пути Китая во внешней торговле, а также прокомментировала проблемы возраста населения и спроса на недвижимость в КНР: 00:47 - Насколько Запад вредит росту китайской экономики? 09:26 - "Экономический развод" США и Китая; 11:53 – О выгоде России в экономической войне США и КНР; 13:57 - Главные экономические партнёры Китая на сегодняшний день; 14:44 - Насколько остро стоит проблема старения общества в Китае? 17:13 – О проблемах в секторе недвижимости КНР; 20:08 - О финансовой помощи Тайваня украинской Буче.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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