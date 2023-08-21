Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
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Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео
Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео - 21.08.2023 Украина.ру
Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 21.08.2023
2023-08-21T15:11
2023-08-21T15:11
видео
россия
украина
сво
китай
сша
тайвань
экономика
запад
недвижимость
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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала об экономическом пути Китая во внешней торговле, а также прокомментировала проблемы возраста населения и спроса на недвижимость в КНР: 00:47 - Насколько Запад вредит росту китайской экономики? 09:26 - "Экономический развод" США и Китая; 11:53 – О выгоде России в экономической войне США и КНР; 13:57 - Главные экономические партнёры Китая на сегодняшний день; 14:44 - Насколько остро стоит проблема старения общества в Китае? 17:13 – О проблемах в секторе недвижимости КНР; 20:08 - О финансовой помощи Тайваня украинской Буче.
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видео, россия, украина, сво, китай, сша, тайвань, экономика, запад, недвижимость, население, буча, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, США, Тайвань, экономика, Запад, Недвижимость, население, Буча

Когда Китай обгонит США и что от этого получит Россия - Заклязьминская об экономике №1. Видео

15:11 21.08.2023
 
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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала об экономическом пути Китая во внешней торговле, а также прокомментировала проблемы возраста населения и спроса на недвижимость в КНР:
00:47 - Насколько Запад вредит росту китайской экономики?
09:26 - "Экономический развод" США и Китая;
11:53 – О выгоде России в экономической войне США и КНР;
13:57 - Главные экономические партнёры Китая на сегодняшний день;
14:44 - Насколько остро стоит проблема старения общества в Китае?
17:13 – О проблемах в секторе недвижимости КНР;
20:08 - О финансовой помощи Тайваня украинской Буче.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОКитайСШАТайваньэкономикаЗападНедвижимостьнаселениеБуча
 
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