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The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины - 21.08.2023 Украина.ру
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
Американская газета The New York Times на днях выпустила статью о том, что дельфины и морские свиньи массового гибнут в Черном море по вине России, в то время как "лучшим агентом по охране природы сейчас является украинская армия"
2023-08-21T13:11
2023-08-21T13:11
2023-08-21T13:11
новости
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дельфины
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В статье говорится, что киевский режим давно готовится обвинить Москву в четырех преступлениях против людей, но теперь "Украина хотела бы добавить пятое - экоцид, для чего и собираются "доказательства". Для их сбора, подчеркнули авторы The New York Times, и было сделано вскрытие "жертвы".Авторы публикации активно ссылаются на информацию полученную от доктора украинского научного центра экологии моря Павла Гольдина. В частности, он утверждает, что Россия "массово убивает" дельфинов утечками топлива, морскими минами и различными обломками, связанными с войной.Автор статьи забыл упомянуть, что именно украинская сторона засеивает акваторию Черного моря морскими минами на подступах к своим портам. Потом эти мины волной выносит на побережья причерноморских стран.Голдин также приписывает Москве ответственность за экологическую атаку, произошедшую вследствие атаки на Каховскую ГЭС, и обвиняет российские корабли, которые используют акустические сигналы сонара.Заканчивается статья The New York Times результатами вскрытия дельфина. Оказалось, что перед смертью млекопитающее активно питалось и съело по меньшей мере пять разных видов рыб, что "показало, что он готов к жизни", констатировал Голдин."Это интригует, потому что добавляет загадочности тому, почему он умер", - резюмировал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, new york times, дельфины, россия, украина
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
Американская газета The New York Times на днях выпустила статью о том, что дельфины и морские свиньи массового гибнут в Черном море по вине России, в то время как "лучшим агентом по охране природы сейчас является украинская армия"
В статье говорится, что киевский режим давно готовится обвинить Москву в четырех преступлениях против людей, но теперь "Украина хотела бы добавить пятое - экоцид, для чего и собираются "доказательства". Для их сбора, подчеркнули авторы The New York Times, и было сделано вскрытие "жертвы".
"Жертва была найдена на участке пляжа недалеко от портового города Одесса на юге Украины в начале этого лета, причина смерти неизвестна. Когда на открытом поле, где должно было состояться вскрытие, шел мелкий дождь, собрались сотрудники правоохранительных органов, представитель местной прокуратуры и гражданские свидетели. На столе лежала морская свинья", - поэтически описало издание процесс вскрытия морского животного.
Авторы публикации активно ссылаются на информацию полученную от доктора украинского научного центра экологии моря Павла Гольдина. В частности, он утверждает, что Россия "массово убивает" дельфинов утечками топлива, морскими минами и различными обломками, связанными с войной.
Автор статьи забыл упомянуть, что именно украинская сторона засеивает акваторию Черного моря морскими минами на подступах к своим портам. Потом эти мины волной выносит на побережья причерноморских стран.
Голдин также приписывает Москве ответственность за экологическую атаку, произошедшую вследствие атаки на Каховскую ГЭС, и обвиняет российские корабли, которые используют акустические сигналы сонара.
"По словам доктора Голдина, взрывы, запуски ракет и низколетящие российские истребители только усиливают какофонию, травмирующую дельфинов. Но он предупредил, что еще слишком рано напрямую связывать гибель дельфинов с одной причиной", - говорится в статье американской газеты.
Заканчивается статья The New York Times результатами вскрытия дельфина. Оказалось, что перед смертью млекопитающее активно питалось и съело по меньшей мере пять разных видов рыб, что "показало, что он готов к жизни", констатировал Голдин.
"Это интригует, потому что добавляет загадочности тому, почему он умер", - резюмировал он.