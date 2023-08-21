The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины - 21.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230821/1048837202.html
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины - 21.08.2023 Украина.ру
The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
Американская газета The New York Times на днях выпустила статью о том, что дельфины и морские свиньи массового гибнут в Черном море по вине России, в то время как "лучшим агентом по охране природы сейчас является украинская армия"
2023-08-21T13:11
2023-08-21T13:11
новости
new york times
дельфины
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/23/1018352388_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05d416cdfdb3f49b1be8e960572bdf2d.jpg
В статье говорится, что киевский режим давно готовится обвинить Москву в четырех преступлениях против людей, но теперь "Украина хотела бы добавить пятое - экоцид, для чего и собираются "доказательства". Для их сбора, подчеркнули авторы The New York Times, и было сделано вскрытие "жертвы".Авторы публикации активно ссылаются на информацию полученную от доктора украинского научного центра экологии моря Павла Гольдина. В частности, он утверждает, что Россия "массово убивает" дельфинов утечками топлива, морскими минами и различными обломками, связанными с войной.Автор статьи забыл упомянуть, что именно украинская сторона засеивает акваторию Черного моря морскими минами на подступах к своим портам. Потом эти мины волной выносит на побережья причерноморских стран.Голдин также приписывает Москве ответственность за экологическую атаку, произошедшую вследствие атаки на Каховскую ГЭС, и обвиняет российские корабли, которые используют акустические сигналы сонара.Заканчивается статья The New York Times результатами вскрытия дельфина. Оказалось, что перед смертью млекопитающее активно питалось и съело по меньшей мере пять разных видов рыб, что "показало, что он готов к жизни", констатировал Голдин."Это интригует, потому что добавляет загадочности тому, почему он умер", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20220804/1037284057.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/23/1018352388_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_671edb6860b58c47ee4d6c649677bf72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, new york times, дельфины, россия, украина
Новости, New York Times, дельфины, Россия, Украина

The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины

13:11 21.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморский океанариум ДВО РАН
Приморский океанариум ДВО РАН - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Американская газета The New York Times на днях выпустила статью о том, что дельфины и морские свиньи массового гибнут в Черном море по вине России, в то время как "лучшим агентом по охране природы сейчас является украинская армия"
В статье говорится, что киевский режим давно готовится обвинить Москву в четырех преступлениях против людей, но теперь "Украина хотела бы добавить пятое - экоцид, для чего и собираются "доказательства". Для их сбора, подчеркнули авторы The New York Times, и было сделано вскрытие "жертвы".
"Жертва была найдена на участке пляжа недалеко от портового города Одесса на юге Украины в начале этого лета, причина смерти неизвестна. Когда на открытом поле, где должно было состояться вскрытие, шел мелкий дождь, собрались сотрудники правоохранительных органов, представитель местной прокуратуры и гражданские свидетели. На столе лежала морская свинья", - поэтически описало издание процесс вскрытия морского животного.
© Лора Бушнак для The New York TimesПроведение вскрытия дельфина в Одессе
Проведение вскрытия дельфина в Одессе
© Лора Бушнак для The New York Times
Проведение вскрытия дельфина в Одессе
Авторы публикации активно ссылаются на информацию полученную от доктора украинского научного центра экологии моря Павла Гольдина. В частности, он утверждает, что Россия "массово убивает" дельфинов утечками топлива, морскими минами и различными обломками, связанными с войной.
Автор статьи забыл упомянуть, что именно украинская сторона засеивает акваторию Черного моря морскими минами на подступах к своим портам. Потом эти мины волной выносит на побережья причерноморских стран.
Голдин также приписывает Москве ответственность за экологическую атаку, произошедшую вследствие атаки на Каховскую ГЭС, и обвиняет российские корабли, которые используют акустические сигналы сонара.

"По словам доктора Голдина, взрывы, запуски ракет и низколетящие российские истребители только усиливают какофонию, травмирующую дельфинов. Но он предупредил, что еще слишком рано напрямую связывать гибель дельфинов с одной причиной", - говорится в статье американской газеты.

Заканчивается статья The New York Times результатами вскрытия дельфина. Оказалось, что перед смертью млекопитающее активно питалось и съело по меньшей мере пять разных видов рыб, что "показало, что он готов к жизни", констатировал Голдин.
"Это интригует, потому что добавляет загадочности тому, почему он умер", - резюмировал он.
Морская мина
4 августа 2022, 12:39Чем воюют на Украине
"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам
 
НовостиNew York TimesдельфиныРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики
13:58Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира
13:43Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
13:38Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
13:37Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа
13:29Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
13:20"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну
13:11The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
13:02Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию
12:25В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель
12:21Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка
12:15Купянск остался без газа - Минэнерго Украины
11:55В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
11:45Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео
11:44Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире
11:32Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов
11:22В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили
10:57Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
10:56В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
10:52Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
Лента новостейМолния