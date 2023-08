https://ukraina.ru/20230821/1048837202.html

The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины

Американская газета The New York Times на днях выпустила статью о том, что дельфины и морские свиньи массового гибнут в Черном море по вине России, в то время как "лучшим агентом по охране природы сейчас является украинская армия"

В статье говорится, что киевский режим давно готовится обвинить Москву в четырех преступлениях против людей, но теперь "Украина хотела бы добавить пятое - экоцид, для чего и собираются "доказательства". Для их сбора, подчеркнули авторы The New York Times, и было сделано вскрытие "жертвы".Авторы публикации активно ссылаются на информацию полученную от доктора украинского научного центра экологии моря Павла Гольдина. В частности, он утверждает, что Россия "массово убивает" дельфинов утечками топлива, морскими минами и различными обломками, связанными с войной.Автор статьи забыл упомянуть, что именно украинская сторона засеивает акваторию Черного моря морскими минами на подступах к своим портам. Потом эти мины волной выносит на побережья причерноморских стран.Голдин также приписывает Москве ответственность за экологическую атаку, произошедшую вследствие атаки на Каховскую ГЭС, и обвиняет российские корабли, которые используют акустические сигналы сонара.Заканчивается статья The New York Times результатами вскрытия дельфина. Оказалось, что перед смертью млекопитающее активно питалось и съело по меньшей мере пять разных видов рыб, что "показало, что он готов к жизни", констатировал Голдин."Это интригует, потому что добавляет загадочности тому, почему он умер", - резюмировал он.

