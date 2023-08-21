https://ukraina.ru/20230821/1048835688.html

Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео

Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео - 21.08.2023 Украина.ру

Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассмотрел ситуацию с выдвижением обвинений в... Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T11:45

2023-08-21T11:45

2023-08-21T11:45

владимир васильев

видео

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дональд трамп

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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассмотрел ситуацию с выдвижением обвинений в адрес Дональда Трампа, а также дал прогноз ходу предстоящих выборов в США: 00:46 – Об аресте Дональда Трампа и его политической карьере; 11:32 - О мнении Украины в вопросе мирных переговоров; 16:19 - Кто дальше будет помогать Украине? 19:17 - О вероятности выбора Турции в качестве посредника по Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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