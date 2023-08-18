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Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия - 18.08.2023 Украина.ру

Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

В докладе о состоянии защиты от биологических угроз Пентагон заявил, что ряд стран, включая Россию, якобы продолжают программы по разработке биологического оружия. Об этом 18 августа написала американская газета The Washington Post

2023-08-18T10:37

2023-08-18T10:37

2023-08-18T10:37

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В документе утверждается, что разработкой биологического оружия, вероятно, продолжают заниматься Россия, Китай, Северная Корея и Иран. При этом основная угроза, по версии Пентагона, исходит от Китая."Лучшая защита - это нападение?" - отреагировал на сообщение Пентагона один из пользователей сети.После начала военной операции на Украине были найдены документы, которые подтверждают наличие в стране американских биолабораторий. Там, судя по информации в документации, работали над биологическим оружием, которое можно было бы распространять с помощью различных животных, например, диких птиц.В четверг, 17 августа, посольство России в США сообщило о том, что США строят биолаборатории по периметру российских границ, чтобы под видом мониторинга заболеваемости создавать искусственные очаги инфекций.Днем ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов обнародовал информацию о том, что Вашингтон приступил к изучению мутаций новых вирусов для подготовки к очередной пандемии. В списке интересующих США агентов - сибирская язва, патогенный грипп птиц и африканская чума свиней.Еще несколькими днями ранее, 14 августа, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший признал, что у Вашингтона есть биолаборатории на территории Украины, так как там США "разрабатывает биооружие, которое не было доступно предыдущему поколению.После распада СССР американские биолаборатории стали создаваться на территориях многих новоиспеченных республик. Помимо Украины, в поле зрения Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.

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новости, сша, обвинения, биологическое оружие, пентагон, россия, китай, северная корея, иран