Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
В докладе о состоянии защиты от биологических угроз Пентагон заявил, что ряд стран, включая Россию, якобы продолжают программы по разработке биологического оружия. Об этом 18 августа написала американская газета The Washington Post
В документе утверждается, что разработкой биологического оружия, вероятно, продолжают заниматься Россия, Китай, Северная Корея и Иран. При этом основная угроза, по версии Пентагона, исходит от Китая.
"Я не удивлюсь, если в следующем году они скажут, что у Китая есть какие-то программы наступательного биологического оружия. Обычно они просто говорят что-то вроде: вас беспокоит двойное использование. А в этом году они этого не сделали", - сказал исполнительный директор двухпартийной комиссии по биозащите Аша М. Джордж, добавив, что Россия также является потенциальным источником угроз.
"Лучшая защита - это нападение?" - отреагировал на сообщение Пентагона один из пользователей сети.
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