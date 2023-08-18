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Фанаты-антифашисты греческого "Ариса" изящно отомстили киевскому "Динамо"

Фанаты-антифашисты греческого "Ариса" изящно отомстили киевскому "Динамо" - 18.08.2023 Украина.ру

Фанаты-антифашисты греческого "Ариса" изящно отомстили киевскому "Динамо"

Болельщики греческого "Ариса" ответили на неприличные жесты футболистов киевского "Динамо" скандированием "Путин! Путин!". Об этом 18 августа написало агентство РИА Новости

2023-08-18T09:38

2023-08-18T09:38

2023-08-18T09:38

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В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". Фанаты "Ариса" на этом матче развернули баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола".Плакат был изъят у болельщиков через 10 минут после того, как его развернули на стадионе. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) все равно направила письмо в УЕФА и греческой федерации футбола, требуя наказать виновных. В тексте обращения несколько раз подчеркивалось, что украинцы не являются нацистами.В четверг, 17 августа, греческая и украинская команды снова встретились на поле в ответной игре. "Арис" в серии послематчевых пенальти проиграл "Динамо" в Бухаресте и вылетел из турнира по сумме двух игр.После победного мачта футболисты киевского клуба подошли к трибуне с греческими болельщиками и стали демонстрировать им вызывающие жесты, на что фанаты отреагировали скандированием "Путин! Путин!".Киевское "Динамо" вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Следующую игру украинцы сыграют против турецкого "Бешикташа".* –Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230814/1048681640.html

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