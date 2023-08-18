Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки - 18.08.2023 Украина.ру
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Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки
Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки - 18.08.2023 Украина.ру
Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки
Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления украинских войск. Об этом 17 августа сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники
2023-08-18T07:55
2023-08-18T07:55
конгресс сша
джо байден
сша
зарубежье
украина
новости
прогноз
контрнаступление
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В публикации говорится, что засекреченная оценка разведки США об украинском контрнаступлении, прогнозирующая, в частности, что Вооруженные силы Украины "не смогут дойти" до "ключевого" города Мелитополь в Запорожской области, была доведена до сведения ряда конгрессменов и уже вызвала скандалы на закрытых заседаниях.Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения.На днях президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе Офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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конгресс сша, джо байден, сша, зарубежье, украина, новости, прогноз, контрнаступление
Конгресс США, Джо Байден, США, Зарубежье, Украина, Новости, прогноз, контрнаступление

Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки

07:55 18.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления украинских войск. Об этом 17 августа сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники
В публикации говорится, что засекреченная оценка разведки США об украинском контрнаступлении, прогнозирующая, в частности, что Вооруженные силы Украины "не смогут дойти" до "ключевого" города Мелитополь в Запорожской области, была доведена до сведения ряда конгрессменов и уже вызвала скандалы на закрытых заседаниях.
"Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления", - пишет газета.
Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения.
На днях президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе Офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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Конгресс СШАДжо БайденСШАЗарубежьеУкраинаНовостипрогнозконтрнаступление
 
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