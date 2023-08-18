https://ukraina.ru/20230818/1048773123.html
Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки
Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки - 18.08.2023 Украина.ру
Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки
Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления украинских войск. Об этом 17 августа сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники
2023-08-18T07:55
2023-08-18T07:55
2023-08-18T07:55
конгресс сша
джо байден
сша
зарубежье
украина
новости
прогноз
контрнаступление
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В публикации говорится, что засекреченная оценка разведки США об украинском контрнаступлении, прогнозирующая, в частности, что Вооруженные силы Украины "не смогут дойти" до "ключевого" города Мелитополь в Запорожской области, была доведена до сведения ряда конгрессменов и уже вызвала скандалы на закрытых заседаниях.Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения.На днях президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе Офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230811/1048621043.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
конгресс сша, джо байден, сша, зарубежье, украина, новости, прогноз, контрнаступление
Конгресс США, Джо Байден, США, Зарубежье, Украина, Новости, прогноз, контрнаступление
Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки
Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления украинских войск. Об этом 17 августа сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники
В публикации говорится, что засекреченная оценка разведки США об украинском контрнаступлении, прогнозирующая, в частности, что Вооруженные силы Украины "не смогут дойти" до "ключевого" города Мелитополь в Запорожской области, была доведена до сведения ряда конгрессменов и уже вызвала скандалы на закрытых заседаниях.
"Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления", - пишет газета.
Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения.
На днях президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе Офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.