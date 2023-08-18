https://ukraina.ru/20230818/1048773123.html

Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки

Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки - 18.08.2023 Украина.ру

Конгрессмены США решили отказать Киеву в помощи из-за негативного прогноза разведки

Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления украинских войск. Об этом 17 августа сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники

2023-08-18T07:55

2023-08-18T07:55

2023-08-18T07:55

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контрнаступление

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В публикации говорится, что засекреченная оценка разведки США об украинском контрнаступлении, прогнозирующая, в частности, что Вооруженные силы Украины "не смогут дойти" до "ключевого" города Мелитополь в Запорожской области, была доведена до сведения ряда конгрессменов и уже вызвала скандалы на закрытых заседаниях.Как отмечается, другие республиканцы и в меньшей степени демократы из числа "ястребов" упрекают администрацию в том, что она не направила на Украину более мощные вооружения.На днях президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о новых ассигнованиях для помощи Украине. В опубликованном запросе Офиса президента промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана "Украина и международные нужды", на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230811/1048621043.html

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конгресс сша, джо байден, сша, зарубежье, украина, новости, прогноз, контрнаступление