"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске - 17.08.2023 Украина.ру
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"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске
"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске - 17.08.2023 Украина.ру
"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске
В Купянске пособники киевского режима воруют детей, увозя их в неизвестном направлении. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова
2023-08-17T15:05
2023-08-17T15:06
новости
дети
европа
сирия
ирак
ливия
эфиопия
всу
купянск
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Механизмы работы киевских киднепперов известны, отметила она.По словам Кузнецовой, сотрудники специализированного фонда "Белые Ангелы" вламываются в дома и увозят детей, а фонд Save Ukraina перепродает детей в Европу. Отцов этих семей принудительно мобилизуют в ряды ВСУ, так что они не могут защитить своих детей.Ранее польская правозащитница Иоанна Пахвицевич сообщила, что с территории Украины был "продан в Испанию детдом с детьми". Детский дом находился в селе под Мариуполем и там было 85 детей.
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новости, дети, европа, сирия, ирак, ливия, эфиопия, всу, купянск
Новости, дети, Европа, Сирия, Ирак, Ливия, Эфиопия, ВСУ, Купянск

"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске

15:05 17.08.2023 (обновлено: 15:06 17.08.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Купянске пособники киевского режима воруют детей, увозя их в неизвестном направлении. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова
Механизмы работы киевских киднепперов известны, отметила она.
По словам Кузнецовой, сотрудники специализированного фонда "Белые Ангелы" вламываются в дома и увозят детей, а фонд Save Ukraina перепродает детей в Европу. Отцов этих семей принудительно мобилизуют в ряды ВСУ, так что они не могут защитить своих детей.

"Сейчас нацисты развернули снова этот алгоритм. Их прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых были нами замечены в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии", - написала Кузнецова.

Ранее польская правозащитница Иоанна Пахвицевич сообщила, что с территории Украины был "продан в Испанию детдом с детьми". Детский дом находился в селе под Мариуполем и там было 85 детей.
22 мая, 05:45
Массовый киднеппинг, о котором молчит Зеленский. Кто и как отбирает и продает украинских детей в ЕвропеУкраина не раз в различных международных организациях поднимала вопрос о якобы незаконном вывозе Россией детей с возвращенных территорий. Вместе с тем западная пресса пишет, а Зеленский молчит о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе, вывезенных туда с подконтрольных Украине территорий
 
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