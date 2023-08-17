Массовый киднеппинг, о котором молчит Зеленский. Кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе

Украина не раз в различных международных организациях поднимала вопрос о якобы незаконном вывозе Россией детей с возвращенных территорий. Вместе с тем западная пресса пишет, а Зеленский молчит о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе, вывезенных туда с подконтрольных Украине территорий