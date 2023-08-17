"Вламываются в дома и перепродают детей в Европу": Раскрыта деятельность "Белых ангелов" в Купянске
15:05 17.08.2023 (обновлено: 15:06 17.08.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Купянске пособники киевского режима воруют детей, увозя их в неизвестном направлении. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер ГД Анна Кузнецова
Механизмы работы киевских киднепперов известны, отметила она.
По словам Кузнецовой, сотрудники специализированного фонда "Белые Ангелы" вламываются в дома и увозят детей, а фонд Save Ukraina перепродает детей в Европу. Отцов этих семей принудительно мобилизуют в ряды ВСУ, так что они не могут защитить своих детей.
"Сейчас нацисты развернули снова этот алгоритм. Их прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых были нами замечены в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии", - написала Кузнецова.
Ранее польская правозащитница Иоанна Пахвицевич сообщила, что с территории Украины был "продан в Испанию детдом с детьми". Детский дом находился в селе под Мариуполем и там было 85 детей.
22 мая, 05:45Массовый киднеппинг, о котором молчит Зеленский. Кто и как отбирает и продает украинских детей в ЕвропеУкраина не раз в различных международных организациях поднимала вопрос о якобы незаконном вывозе Россией детей с возвращенных территорий. Вместе с тем западная пресса пишет, а Зеленский молчит о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе, вывезенных туда с подконтрольных Украине территорий