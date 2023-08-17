Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
Украинские войска пытаются развить движение в сторону Мариуполя, чтобы рассечь группировку ВС РФ и выйти к Азовскому морю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ценой катастрофических потерь ВСУ смогли немного продвинуться под Угледаром и на запорожском направлении. При этом на ореховском и артемовском направлениях российские силы держат противника достаточно уверенно, отметил Кнутов.
На херсонском направлении идет борьба за острова на Днепре, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на Левобережье, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток, добавил эксперт.
"Говорить о том, что у противника нет сил, я бы не стал. Дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах", - подчеркнул Кнутов.
Для российского наступления есть перспективы на краснолиманском направлении. Но главное – это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, заключил собеседник издания.
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