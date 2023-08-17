Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск - 17.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск
Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск - 17.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск
Украинские войска пытаются развить движение в сторону Мариуполя, чтобы рассечь группировку ВС РФ и выйти к Азовскому морю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-17T06:30
2023-08-17T06:30
новости
купянск
харьков
наступление
вс рф
бригады
днепр
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Ценой катастрофических потерь ВСУ смогли немного продвинуться под Угледаром и на запорожском направлении. При этом на ореховском и артемовском направлениях российские силы держат противника достаточно уверенно, отметил Кнутов.На херсонском направлении идет борьба за острова на Днепре, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на Левобережье, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток, добавил эксперт.Для российского наступления есть перспективы на краснолиманском направлении. Но главное – это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, харьков, наступление, вс рф, бригады, днепр
Новости, Купянск, Харьков, наступление, ВС РФ, бригады, Днепр

Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск

06:30 17.08.2023
 
© © Flickr / U.S. Army Europe ImagesВСУ
ВСУ
© © Flickr / U.S. Army Europe Images
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Украинские войска пытаются развить движение в сторону Мариуполя, чтобы рассечь группировку ВС РФ и выйти к Азовскому морю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ценой катастрофических потерь ВСУ смогли немного продвинуться под Угледаром и на запорожском направлении. При этом на ореховском и артемовском направлениях российские силы держат противника достаточно уверенно, отметил Кнутов.
На херсонском направлении идет борьба за острова на Днепре, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на Левобережье, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток, добавил эксперт.
"Говорить о том, что у противника нет сил, я бы не стал. Дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах", - подчеркнул Кнутов.
Для российского наступления есть перспективы на краснолиманском направлении. Но главное – это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Перенджиев интервью
15 августа, 14:40
Александр Перенджиев: Когда ВСУ совсем истощатся, США используют Польшу для битвы с Россией за Арктику Китай – сложный партнер, полностью полагаться на которого нам не стоит. Там еще не принято решение бросить вызов Западу, как это сделала Россия, и стать мировым лидером. Но в том, что касается противодействия AUKUS и Японии, Пекин нам поможет
 
НовостиКупянскХарьковнаступлениеВС РФбригадыДнепр
 
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