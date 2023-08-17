https://ukraina.ru/20230817/1048704539.html

Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск

Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск - 17.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда Россия возьмёт "в клещи" Купянск

Украинские войска пытаются развить движение в сторону Мариуполя, чтобы рассечь группировку ВС РФ и выйти к Азовскому морю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-17T06:30

2023-08-17T06:30

2023-08-17T06:30

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купянск

харьков

наступление

вс рф

бригады

днепр

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Ценой катастрофических потерь ВСУ смогли немного продвинуться под Угледаром и на запорожском направлении. При этом на ореховском и артемовском направлениях российские силы держат противника достаточно уверенно, отметил Кнутов.На херсонском направлении идет борьба за острова на Днепре, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на Левобережье, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток, добавил эксперт.Для российского наступления есть перспективы на краснолиманском направлении. Но главное – это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, харьков, наступление, вс рф, бригады, днепр