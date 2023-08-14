https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html

Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие Лукашенко

Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие Лукашенко - 14.08.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие Лукашенко

Президент Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-14T14:42

2023-08-14T14:42

2023-08-14T14:42

интервью

юрий кнутов

киев

харьков

купянск

лукашенко

всу

ракеты

крымский мост

великобритания

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.- Юрий Альбертович, ВСУ испытывают "ракетный" голод, если используют для удара по Крымскому мосту старые системы ПВО?- На Украине разработали "Гром-2" для Саудовской Аравии, но мы вовремя нанесли удар по ряду предприятий, где осуществлялась разработка этих ракет и свели их потенциал к минимуму. А эта ракета – что-то среднее между "Точкой–У" и "Искандер-М".Поэтому Украина приняла решение, пока не дали ракеты ATACMS, использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Боевая часть там не очень мощная, около 200 кг, из которых 90 кг взрывчатка и 37 шариков. Но, возможно, они ее переделают из осколочно-фугасной в фугасную. Наводятся они через спутники.Пусковые установки, наверняка, – мобильные, располагаются на шасси танков. Я так предполагаю, потому что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125. Вес у С-200 – большой, около 11 тонн, плюс ракета тонн десять.Если взять танк еще советской разработки, поставить на него дизель 1500 л.с., то такая пусковая установка вполне сможет быть мобильной. Плюс командно-штабная машина, с которой координаты вводятся в ракету. РЛС здесь не нужны. То есть это простой комплекс с точки зрения техники, которая в нем применяется.Учитывая, что ракета может подняться на высоту до 40 км и лететь по баллистической траектории, то не каждая наша зенитно-ракетная система может их перехватить во время полета, только на конечном участке, когда идет атака цели. Пока перехватывать их удается. На видео зафиксировано, как при атаке по Крымскому мосту первая же ракета поразила цель. В радиолокационном смысле цель – не сложная: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные поэтому заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем – это приемлемая цель.Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow.- А насколько опасны для нашей ПВО ракеты Taurus, о поставках которой Киев пытается договориться с ФРГ?- Принципиальной разницы нет. Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях. Экспортные версии Storm Shadow – 300 км, Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow будут сопоставимы.- Как бы вы оценили потенциал украинской ПВО на втором году войны на фоне частых сообщений о падениях зенитных ракет на жилые дома в городах Украины?- Сегодня это было продемонстрировано в Одессе, где одна из украинских ракет упала на торговый центр. Это попытались представить как атаку России на гражданский объект, но есть видео, на котором украинская ракета стартовала, поразила какую-то цель, боевая часть сработала, а в двигателе осталось достаточно топлива. Почти вся ракета за исключением носовой части упала на торговый центр. Такие истории происходят часто.Это связано с тем, что ПВО размещается под прикрытием жилых объектов, чтобы мы не уничтожали пусковые установки, станции наведения ракет. Используется живой щит, чтобы обеспечить живучесть систем ПВО. Вокруг Одессы пытаются развернуть систему ПВО. По ним был нанесен удар, есть данные, что наши отработали по комплексу "Пэтриот".- Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на Украине не исключают возможности нового российского наступления на Киев, поэтому на этом направлении ВСУ пытаются "повысить свою боеспособность". А действительно ли нам с оперативной точки зрения выгоден удар на киевском направлении?- Чтобы был нанесен удар по Киеву и Харькову, нужно согласие Белоруссии. Об этом не надо забывать. Даст ли согласие президент Белоруссии на то, чтобы на территории его республики были сконцентрированы наши силы для нанесения удара, это большой вопрос. Поэтому я бы не стал забегать так далеко и говорить, что наступление готовится.- Все-таки в рамках Союзного государства логично было бы ожидать от Александра Григорьевича содействия в этих военных инициативах.- Естественно. Президент Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии. Хотелось бы, что если возникнет необходимость, то Белоруссия не будет препятствовать размещению наших войск на территории республики для последующего их наступления либо на Харьков, либо на Киев.- А какое направление для нашего наступления, на ваш взгляд, перспективно на сегодняшний день?- Я бы не сказал, что наступление ВСУ забуксовало. У них идет продвижение в районе Угледара и в запорожской области. Цель этого наступления – движение в сторону Мариуполя, чтобы рассечь нашу группировку и выйти к Азовскому морю. Но мы это видим и предпринимаем все меры, чтобы не допустить прорыва украинских войск. Хотя ВСУ добились некоторого продвижения ценой катастрофических потерь. На ореховском и артемовском направлениях мы держим противника достаточно уверенно.Противник пытается сформировать еще одно направление – херсонское. Идет борьба за острова, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на левом берегу Днепра, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток. Говорить о том, что у противника нет сил, я бы не стал. Дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет постоянный процесс подготовки украинских солдат по натовским стандартам. Наша задача – сдержать противника, измотать и обескровить его.Что касается нашего наступления, есть определённые перспективы на краснолиманском направлении. Но главное – это купянское направление в сторону Харькова. В первую очередь стоит задача подойти к Купянску и взять его в клещи. Если это удастся, можно говорить и о продвижении к Харькову.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html

https://ukraina.ru/20230814/1048670850.html

купянск

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, киев, харьков, купянск, лукашенко, всу, ракеты, крымский мост, великобритания, запорожская аэс, днепр, пво, storm shadow