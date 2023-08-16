https://ukraina.ru/20230816/1048732679.html

Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов

Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов - 16.08.2023 Украина.ру

Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов

Законно "откосить" от службы в рядах ВСУ желающим помогали в Николаевском областном центре психического здоровья. О раскрытии преступной схемы сообщила 16 августа пресс-служба Госбюро расследований (ГБР)

2023-08-16T16:17

2023-08-16T16:17

2023-08-16T16:17

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Автором идеи был директор медицинского учреждения, который привлек к своему бизнес-проекту врачей-психиатров. Клиентуру для предприимчивых медиков поставлял сотрудник правоохранительных органов.Справка о наличии тех или иных психических заболеваний обходилась "покупателям" в полторы тысячи долларов. Такой документ избавлял от воинского учета в районных военкоматах.Изготовление таких справок было поставлено на поток, так как по оценкам следователей ежемесячный доход людей в белых халатах составлял около 100 тысяч долларов. Психиатры попались на горячем, когда получали деньги за очередной "белый билет".По подобной справке счастливо избежал мобилизации и один из сыновей мэра города Изюм Харьковской области Валерия Марченко.По информации Financial Times, число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек. Из этого количества уклонистов можно было сформировать пять бригад ВСУ.Ранее сообщалось, как коллеги николаевских врачей из Одессы заставляли больных работать за конфеты и сигареты.

https://ukraina.ru/20230816/1048719967.html

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новости, всу, психиатрические больницы, психические расстройства, доллары, гбр, николаев