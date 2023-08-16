Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
При проверке психоневрологического диспансера в Одесской области были выявлены грубые нарушения содержания пациентов. Об этом сообщает украинское издание Знай.UA со ссылкой на представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области
По данным издания, мониторинговая группа представительства выявила, что одна из подопечных заведения содержится в изолированном помещении с решеткой.
При этом персонал психиатрического диспансера объяснил жуткие меры проявлением агрессии у пациентки и нападением на санитаров, которое произошло накануне
По мнению представительства, работники медицинского заведения не имели права на подобное обращение с пациентами, поэтому их действия "будут расценены как пытки".
Представители правозащитной организации отметили ветхость здания и полное отсутствие ремонта. При этом продукты питания вместо холодильных камер хранились просто на полу, говорится в публикации.
"Антисанитария, обшарпанные и потрескавшиеся стены, грязные поддоны, мясо без упаковок и маркировок. Остается догадываться, как лечение в таких стенах может улучшить ментальное здоровье пациентов", - сообщили журналисты издания.
Пациенты также пожаловались инспекторам, что санитары заставляют их работать "по конфетам и сигаретам": проводить гигиенические процедуры для людей с инвалидностью и маломобильных подопечных, а также выполнять работы на ферме.
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