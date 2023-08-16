Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048728750.html
Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты - 16.08.2023 Украина.ру
Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
При проверке психоневрологического диспансера в Одесской области были выявлены грубые нарушения содержания пациентов. Об этом сообщает украинское издание Знай.UA со ссылкой на представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области
2023-08-16T14:54
2023-08-16T14:54
новости
украина
одесса
психиатрические больницы
психбольные
права человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048726792_0:445:621:794_1920x0_80_0_0_a4f4aca669327953545d22c6d19b3239.jpg
По данным издания, мониторинговая группа представительства выявила, что одна из подопечных заведения содержится в изолированном помещении с решеткой. При этом персонал психиатрического диспансера объяснил жуткие меры проявлением агрессии у пациентки и нападением на санитаров, которое произошло наканунеПо мнению представительства, работники медицинского заведения не имели права на подобное обращение с пациентами, поэтому их действия "будут расценены как пытки".Представители правозащитной организации отметили ветхость здания и полное отсутствие ремонта. При этом продукты питания вместо холодильных камер хранились просто на полу, говорится в публикации.Пациенты также пожаловались инспекторам, что санитары заставляют их работать "по конфетам и сигаретам": проводить гигиенические процедуры для людей с инвалидностью и маломобильных подопечных, а также выполнять работы на ферме.
https://ukraina.ru/20230816/1048718201.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048726792_0:372:621:837_1920x0_80_0_0_14568258efd5040e6e10d3ebb2a78eea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, одесса, психиатрические больницы, психбольные, права человека
Новости, Украина, Одесса, психиатрические больницы, психбольные, права человека

Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты

14:54 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
При проверке психоневрологического диспансера в Одесской области были выявлены грубые нарушения содержания пациентов. Об этом сообщает украинское издание Знай.UA со ссылкой на представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области
По данным издания, мониторинговая группа представительства выявила, что одна из подопечных заведения содержится в изолированном помещении с решеткой.
При этом персонал психиатрического диспансера объяснил жуткие меры проявлением агрессии у пациентки и нападением на санитаров, которое произошло накануне
По мнению представительства, работники медицинского заведения не имели права на подобное обращение с пациентами, поэтому их действия "будут расценены как пытки".
Представители правозащитной организации отметили ветхость здания и полное отсутствие ремонта. При этом продукты питания вместо холодильных камер хранились просто на полу, говорится в публикации.
"Антисанитария, обшарпанные и потрескавшиеся стены, грязные поддоны, мясо без упаковок и маркировок. Остается догадываться, как лечение в таких стенах может улучшить ментальное здоровье пациентов", - сообщили журналисты издания.
Пациенты также пожаловались инспекторам, что санитары заставляют их работать "по конфетам и сигаретам": проводить гигиенические процедуры для людей с инвалидностью и маломобильных подопечных, а также выполнять работы на ферме.
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
10:53
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под КупянскомНа окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
 
НовостиУкраинаОдессапсихиатрические больницыпсихбольныеправа человека
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов
16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16:01Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
15:54Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке
15:49Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
15:48ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
15:45Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ
14:59Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
14:59"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
14:58"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском
14:57На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
14:54Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
14:39Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету
14:18"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
14:13Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
14:05ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
14:00Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
13:59Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
13:49Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Лента новостейМолния