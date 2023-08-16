https://ukraina.ru/20230816/1048728750.html

Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты

Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты - 16.08.2023 Украина.ру

Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты

При проверке психоневрологического диспансера в Одесской области были выявлены грубые нарушения содержания пациентов. Об этом сообщает украинское издание Знай.UA со ссылкой на представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области

2023-08-16T14:54

2023-08-16T14:54

2023-08-16T14:54

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По данным издания, мониторинговая группа представительства выявила, что одна из подопечных заведения содержится в изолированном помещении с решеткой. При этом персонал психиатрического диспансера объяснил жуткие меры проявлением агрессии у пациентки и нападением на санитаров, которое произошло наканунеПо мнению представительства, работники медицинского заведения не имели права на подобное обращение с пациентами, поэтому их действия "будут расценены как пытки".Представители правозащитной организации отметили ветхость здания и полное отсутствие ремонта. При этом продукты питания вместо холодильных камер хранились просто на полу, говорится в публикации.Пациенты также пожаловались инспекторам, что санитары заставляют их работать "по конфетам и сигаретам": проводить гигиенические процедуры для людей с инвалидностью и маломобильных подопечных, а также выполнять работы на ферме.

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новости, украина, одесса, психиатрические больницы, психбольные, права человека