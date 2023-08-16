ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области - 16.08.2023 Украина.ру
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ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области - 16.08.2023 Украина.ру
ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
В приграничном Стародубском районе Брянской области пересечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ФСБ России
2023-08-16T15:48
2023-08-16T15:48
новости
брянская область
дрг
провокация
фсб
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"ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.На месте боестолкновения обнаружены иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.О попытке проникновения украинской ДРГ на территорию России сообщил 15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия.
https://ukraina.ru/20230815/1048705897.html
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новости, брянская область, дрг, провокация, фсб
Новости, Брянская область, ДРГ, провокация, ФСБ

ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области

15:48 16.08.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© ФСБ РФ
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В приграничном Стародубском районе Брянской области пересечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ФСБ России
"ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.
На месте боестолкновения обнаружены иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.
В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.
О попытке проникновения украинской ДРГ на территорию России сообщил 15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Вчера, 16:15
Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернаторВ районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Об этом 15 августа сообщил в своем "ВКонтакте" губернатор региона Александр Богомаз
 
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