ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
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В приграничном Стародубском районе Брянской области пересечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ФСБ России
"ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.
На месте боестолкновения обнаружены иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.
В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.
О попытке проникновения украинской ДРГ на территорию России сообщил 15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия.
Вчера, 16:15Украинская ДРГ проникла в Брянскую область, есть пострадавший - губернаторВ районе села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Об этом 15 августа сообщил в своем "ВКонтакте" губернатор региона Александр Богомаз