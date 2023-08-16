https://ukraina.ru/20230816/1048731517.html

ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области

ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области - 16.08.2023 Украина.ру

ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области

В приграничном Стародубском районе Брянской области пересечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ФСБ России

2023-08-16T15:48

2023-08-16T15:48

2023-08-16T15:48

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дрг

провокация

фсб

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"ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены", - отмечается в сообщении.На месте боестолкновения обнаружены иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, уточнило ведомство.В ФСБ предполагают, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.О попытке проникновения украинской ДРГ на территорию России сообщил 15 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия.

https://ukraina.ru/20230815/1048705897.html

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новости, брянская область, дрг, провокация, фсб