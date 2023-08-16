https://ukraina.ru/20230816/1048723225.html

Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ

Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ - 16.08.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Минобороны России

2023-08-16T13:25

2023-08-16T13:25

2023-08-16T13:25

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минобороны рф

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В среду, 16 августа, около 11 часов средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на Крым с помощью беспилотника, говорится в сообщении Минобороны.В Министерстве обороны отметили, что для атаки на объект на территории Российской Федерации использовался один беспилотный летательный аппарат самолётного типа.4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230812/1048644910.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, атаки, крымский мост, крым, минобороны рф