Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ - 16.08.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ - 16.08.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Минобороны России
2023-08-16T13:25
2023-08-16T13:25
новости
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атаки
крымский мост
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В среду, 16 августа, около 11 часов средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на Крым с помощью беспилотника, говорится в сообщении Минобороны.В Министерстве обороны отметили, что для атаки на объект на территории Российской Федерации использовался один беспилотный летательный аппарат самолётного типа.4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230812/1048644910.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бпла, атаки, крымский мост, крым, минобороны рф
Новости, БПЛА, атаки, Крымский мост, Крым, Минобороны РФ

Российские военные уничтожили атаковавший Крым беспилотник — Минобороны РФ

13:25 16.08.2023
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник, который пытался осуществить террористическую атаку на объект в Крыму. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Минобороны России
В среду, 16 августа, около 11 часов средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на Крым с помощью беспилотника, говорится в сообщении Минобороны.
"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В Министерстве обороны отметили, что для атаки на объект на территории Российской Федерации использовался один беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.
На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 09:12
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской областиСистема противовоздушной обороны работала в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале
 
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