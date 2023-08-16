Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях - 16.08.2023 Украина.ру
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Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях
Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях - 16.08.2023 Украина.ру
Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях
Сейчас нельзя сказать, что наступление ВСУ полностью забуксовало. У них идет продвижение в районе Угледара и в Запорожской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-16T13:13
2023-08-16T13:13
новости
наступление
запорожье
угледар
потери всу
нато
обучение
бригады
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Цель этого наступления ВСУ – движение в сторону Мариуполя с целью рассечь группировку российских войск и выйти к Азовскому морю. Но ВС РФ это видят и предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва украинских войск, рассказал Кнутов.ВСУ добились некоторого продвижения ценой катастрофических потерь в личном составе. На Ореховском и Артемовском направлениях российские подразделения удерживают противника достаточно уверенно, добавил он.Дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет непрерывный процесс подготовки солдат ВСУ по натовским стандартам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230805/1048458175.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, запорожье, угледар, потери всу, нато, обучение, бригады
Новости, наступление, Запорожье, Угледар, потери ВСУ, НАТО, обучение, бригады

Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях

13:13 16.08.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Волновахи
Последствия обстрела Волновахи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Сейчас нельзя сказать, что наступление ВСУ полностью забуксовало. У них идет продвижение в районе Угледара и в Запорожской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Цель этого наступления ВСУ – движение в сторону Мариуполя с целью рассечь группировку российских войск и выйти к Азовскому морю. Но ВС РФ это видят и предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва украинских войск, рассказал Кнутов.
ВСУ добились некоторого продвижения ценой катастрофических потерь в личном составе. На Ореховском и Артемовском направлениях российские подразделения удерживают противника достаточно уверенно, добавил он.
"Противник пытается сформировать еще одно направление – херсонское. Идет борьба за острова, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на левом берегу Днепра, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток", - подчеркнул Кнутов.
Дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет непрерывный процесс подготовки солдат ВСУ по натовским стандартам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
5 августа, 07:00
Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в ЗапорожьеПоступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
 
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