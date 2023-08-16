Кнутов рассказал о катастрофических потерях и продвижении ВСУ на двух направлениях
Сейчас нельзя сказать, что наступление ВСУ полностью забуксовало. У них идет продвижение в районе Угледара и в Запорожской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Цель этого наступления ВСУ – движение в сторону Мариуполя с целью рассечь группировку российских войск и выйти к Азовскому морю. Но ВС РФ это видят и предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва украинских войск, рассказал Кнутов.
ВСУ добились некоторого продвижения ценой катастрофических потерь в личном составе. На Ореховском и Артемовском направлениях российские подразделения удерживают противника достаточно уверенно, добавил он.
"Противник пытается сформировать еще одно направление – херсонское. Идет борьба за острова, киевский режим ставит своей целью захватить серьезный плацдарм на левом берегу Днепра, чтобы оттуда разворачивать наступление на Запорожскую АЭС и идти на юг и юго-восток", - подчеркнул Кнутов.
Дней десять назад Украина еще располагала шестью бригадами, которые еще не вступали в бой. Не надо забывать о бригадах, которые обучаются в Великобритании и других странах. Идет непрерывный процесс подготовки солдат ВСУ по натовским стандартам, заключил собеседник издания.
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5 августа, 07:00Военный блогер Живов о том, как Россия грамотно бьёт врага под Купянском и перемалывает ВСУ в ЗапорожьеПоступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление под Купянском. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов