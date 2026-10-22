"Ракеты летают, население прячется": Ищенко о войне Кличко и Зеленского и выборах на Украине - 22.10.2026 Украина.ру
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"Ракеты летают, население прячется": Ищенко о войне Кличко и Зеленского и выборах на Украине
"Ракеты летают, население прячется": Ищенко о войне Кличко и Зеленского и выборах на Украине - 22.10.2026 Украина.ру
"Ракеты летают, население прячется": Ищенко о войне Кличко и Зеленского и выборах на Украине
Провести выборы Зеленского или Кличко до наступления мира практически невозможно: на Украине идут боевые действия, люди покидают дома. Из Киева и Одессы уже уезжают жители — в таких условиях непонятно, как голосовать и кто будет считать бюллетени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-22T18:30
2026-10-22T18:30
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Отвечая на вопрос о противостоянии Кличко и Зеленского, эксперт объяснил, почему ни один из них не может решить спор выборами: этому мешает сама обстановка на Украине.По словам Ищенко, снять Кличко сложно по двум причинам. Первая — в Киеве у столичного мэра серьёзная база, и это уже само по себе делает задачу непростой. "А во-вторых, практически невозможно провести выборы Зеленского до наступления мира. Точно так же невозможно провести выборы Кличко", — пояснил эксперт.Причина, отметил он, в самой обстановке. "Военные действия, ракеты летают, население прячется, убегает из домов и так далее", — сказал Ищенко. Пока на Украине идут боевые действия, не идёт речи ни о нормальной избирательной кампании, ни о самом голосовании.Эксперт подчеркнул, что дело не только в боевых действиях, но и в том, что украинцы уезжают из крупных городов. "Кто посчитает необходимое количество бюллетеней? Как эти люди будут голосовать, если из Киева и Одессы начался исход жителей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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"Ракеты летают, население прячется": Ищенко о войне Кличко и Зеленского и выборах на Украине

18:30 22.10.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Провести выборы Зеленского или Кличко до наступления мира практически невозможно: на Украине идут боевые действия, люди покидают дома. Из Киева и Одессы уже уезжают жители — в таких условиях непонятно, как голосовать и кто будет считать бюллетени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о противостоянии Кличко и Зеленского, эксперт объяснил, почему ни один из них не может решить спор выборами: этому мешает сама обстановка на Украине.
По словам Ищенко, снять Кличко сложно по двум причинам. Первая — в Киеве у столичного мэра серьёзная база, и это уже само по себе делает задачу непростой.
"А во-вторых, практически невозможно провести выборы Зеленского до наступления мира. Точно так же невозможно провести выборы Кличко", — пояснил эксперт.
Причина, отметил он, в самой обстановке. "Военные действия, ракеты летают, население прячется, убегает из домов и так далее", — сказал Ищенко. Пока на Украине идут боевые действия, не идёт речи ни о нормальной избирательной кампании, ни о самом голосовании.
Эксперт подчеркнул, что дело не только в боевых действиях, но и в том, что украинцы уезжают из крупных городов. "Кто посчитает необходимое количество бюллетеней? Как эти люди будут голосовать, если из Киева и Одессы начался исход жителей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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