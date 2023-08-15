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"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю
"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю - 15.08.2023 Украина.ру
"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю
Здоровому человеку страшно ездить в Европу из-за расплодившихся там извращений. Такое заявление сделал 15 августа директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности
2023-08-15T13:22
2023-08-15T13:22
2023-08-15T13:23
нарышкин
европа
зарубежье
новости
жозеп боррель
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"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу – такое количество разного рода извращений там расплодилось", – сказал он.Так Нарышкин прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в октябре, объясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а "большую часть" остального мира – с джунглями. По словам европейского политика, "джунгли могут вторгнуться в сад".При этом, отметил Боррель, это не значит, что Европа должна закрыться от остального мира. Он сравнил европейцев с "садовниками" и заявил, что они должны больше взаимодействовать с другими странами и поддерживать государства, которые находятся в тяжелом положении.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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нарышкин, европа, зарубежье, новости, жозеп боррель
Нарышкин, Европа, Зарубежье, Новости, Жозеп Боррель
"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю
13:22 15.08.2023 (обновлено: 13:23 15.08.2023)
Здоровому человеку страшно ездить в Европу из-за расплодившихся там извращений. Такое заявление сделал 15 августа директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности
"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу – такое количество разного рода извращений там расплодилось", – сказал он.
Так Нарышкин прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в октябре, объясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а "большую часть" остального мира – с джунглями. По словам европейского политика, "джунгли могут вторгнуться в сад".
При этом, отметил Боррель, это не значит, что Европа должна закрыться от остального мира. Он сравнил европейцев с "садовниками" и заявил, что они должны больше взаимодействовать с другими странами и поддерживать государства, которые находятся в тяжелом положении.