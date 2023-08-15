https://ukraina.ru/20230815/1048695621.html

"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю

"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю - 15.08.2023 Украина.ру

"Здоровому человеку страшно в Европе": Нарышкин раскрыл глаза Боррелю

Здоровому человеку страшно ездить в Европу из-за расплодившихся там извращений. Такое заявление сделал 15 августа директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности

2023-08-15T13:22

2023-08-15T13:22

2023-08-15T13:23

нарышкин

европа

зарубежье

новости

жозеп боррель

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"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу – такое количество разного рода извращений там расплодилось", – сказал он.Так Нарышкин прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в октябре, объясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а "большую часть" остального мира – с джунглями. По словам европейского политика, "джунгли могут вторгнуться в сад".При этом, отметил Боррель, это не значит, что Европа должна закрыться от остального мира. Он сравнил европейцев с "садовниками" и заявил, что они должны больше взаимодействовать с другими странами и поддерживать государства, которые находятся в тяжелом положении.

https://ukraina.ru/20230808/1048550592.html

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нарышкин, европа, зарубежье, новости, жозеп боррель