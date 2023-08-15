https://ukraina.ru/20230815/1048685635.html

Политолог объяснил, какой должна быть правильная идеологическая политика России во время СВО

Политолог объяснил, какой должна быть правильная идеологическая политика России во время СВО - 15.08.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, какой должна быть правильная идеологическая политика России во время СВО

Пока что государство в сфере осмысление идущего конфликта делает довольно мало, ориентируясь на то, что есть патриотическое большинство, а с антипатриотическим меньшинством можно не считаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2023-08-15T09:42

2023-08-15T09:42

2023-08-15T09:42

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Российское общество не монолитно в своем отношении к СВО. Тем более что у СВО заметно изменяются цели и так или иначе все цели и задачи не вполне озвучены. Значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий, рассказал эксперт.Задача государства состоит не столько в репрессивных действиях государства, а в гуманитарной политике, политике мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы быть убедительными, добавил политолог.Но какую бы политику государство не проводило, часть общества все равно будет оставаться на радикально враждебных России позициях, позициях поддержки любых врагов России. Это довольно значительная составляющая нашего общества, и с этой реальностью надо считаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, идеология, цели, общество