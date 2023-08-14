Полярные караваны. Противостояние с Западом привело к расцвету Северного морского пути
17:29 14.08.2023 (обновлено: 17:59 14.08.2023)
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© коллаж Украина.Ру
Западные издания с тревогой пишут, что последствия украинского конфликта привели к стремительному развитию Северного морского пути
"Согласно данным спутникового отслеживания, собранным центром AAC SpaceQuest, число коммерческих и государственных судов под российским флагом в арктических водах выросло в среднем до 709 в месяц в прошлом году, что на 22% больше, чем в 2018 году", – сообщает The Wall Street Journal.
Более того, в результате санкционного давления Запада Северный морской путь постепенно становится основным торговым маршрутом для поставки российских энергоносителей в страны Азии.
И этот процесс заметно ускорился в течение последнего времени.
"В середине июля Россия отправила в Китай по Северному морскому пути две первые партии сырой нефти. Еще четыре нефтяных танкера в настоящее время следуют в том же направлении через Арктику, и каждый из них перевозит около 750 тысяч баррелей сырой нефти", – написало в пятницу специализированное издание нефтетрейдеров OilPrice.
Северный коридор между Европой и Азией на глазах превращается в Великий Нефтяной путь, а его экономическое и политическое значение постоянно растет.
Развитие Северного морского пути активизировалось еще до начала украинского кризиса – после того, как глобальное потепление освободило от ледового панциря значительную часть арктической акватории.
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А теперь этот полярный маршрут оказался особенно кстати – потому что он позволяет преодолевать барьеры западного нефтяного эмбарго. Танкеры с российской нефтью могут идти по нему к берегам Азии не покидая российские территориальные воды, под защитой российского флота и авиации.
По мнению международных экспертов, Москва намерена перенаправить на это направление основной объем экспортных поставок нефтепродуктов и нефти. Ведь оно является наиболее экономичным и безопасным, а у России имеется модернизированный флот атомных ледоколов, который позволяет обеспечивать поставки в бесперебойном режиме, невзирая на суровые климатические условия Заполярье.
"Использование Северного морского пути может резко сократить время в пути от российских портов до нефтеперерабатывающих заводов на севере Китая, ожидается, что в ближайшие месяцы больше российских перевозчиков сырой нефти будут совершать такие рейсы, вероятно, используя ледоколы.
Западные санкции сближают Китай и Россию в Арктике: Китай и Россия укрепляют свое арктическое сотрудничество в областях от энергетики и науки до обороны, поскольку изменение климата открывает перспективу Северного морского пути и превращает полярный регион в еще один фронт соперничества США и Китая", – предупреждает Bloomberg.
В свою очередь издание Breitbart опубликовало статью под заголовком "Россия отправляет нефть в Китай через Арктику".
"Путь, пролегающий через Северный Ледовитый океан, позволяет российским судам, направляющимся в Азию, экономить до 30% времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Россия уже давно рассматривает возможность перехода на СМП, и скандинавские страны тоже изучают этот вопрос.
Интерес к перевозке грузов через Арктику усилился после катастрофы с судном Ever Given, случившейся в марте 2021 года, когда огромный контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и на несколько дней заблокировал все международные перевозки.
Китайские и российские чиновники заявили, что открытие еще одного крупного транспортного пути для стран, имеющих доступ к Арктике, уменьшит зависимость от Суэцкого канала и станет удобной альтернативой в случае новой подобной катастрофы.
Россия наращивает свой флот танкеров ледового класса, и некоторые российские компании могут переориентировать практически все свои перевозки на Северный морской путь, – пишет Breitbart.
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Помимо скандинавов за развитием Северного морского пути пристально наблюдают в Японии.
По мнению авторов журнала Nikkei Asia, смена логистических маршрутов станет "катализатором радикальных перемен в перевозке грузов между Европой и Азией".
В условиях новых климатических и политических реалий все больше международных компаний будут делать выбор в пользу арктической трассы – несмотря на то, что это будет вызывать противодействие в Вашингтоне.
При этом, японское издание признает, что эксплуатировать возможности полярного коридора можно только при поддержке России – нанимая для прохода российские ледоколы. Потому что сама Япония и другие страны Запада не имеют на сегодня ни одного атомного ледокольного судна арктического класса.
"Ходить по этому маршруту легче, поскольку он не пролегает через политически нестабильный Ближний Восток и там не случается нападений пиратов. Однако… использование этого маршрута сопряжено с дополнительными расходами, такими как необходимость нанимать российские ледоколы".
Российские власти намерены закрепить свое монопольное преимущество в этой стратегически важном направлении.
Как сообщил заместитель главы дирекции Северного морского пути государственной корпорации "Росатом" Максим Кулинко, сейчас изучаются возможность подключить к строительству ледоколов китайские и турецкие верфи. Ведь мощности российских судостроительных предприятий уже в основном загружены заказами гражданского и военного назначения.
Новые ледоколы позволят расширить номенклатуру перевозок по Северному морскому пути, потому что по нему планируют поставлять не только нефтепродукты.
К примеру, как заявили на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате, это предприятие потенциально может поставлять через Арктику порядка 600 контейнеров продукции ежемесячно – потому что на нее есть спрос в Китае и других азиатских странах. И на комбинате уже начинают модернизацию, направленную на достижение этой задачи.
Больше того, если основной поток китайских товаров направится в Европу по кратчайшему пути через северные моря, это ощутят на себе рядовые потребители, потому что цена на товары может снизиться, смягчая последствия инфляционных процессов.
Когда вы заказываете в социальных сетях китайские электронные часы или телефон, в их цену автоматически закладывается стоимость перевозки.
Сейчас она в основном осуществляется по длинному южному маршруту. Но если китайскую продукцию повезут полярные караваны, это повлияет на ее стоимость – не говоря уже про скорость доставки.
Таким образом, освоение Северного морского пути несет в себе потенциальную выгоду для всех, и является важным трендом в развитии мировой экономики – как бы ни противились этим переменам в США.