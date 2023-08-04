Что будет после Украины. Арктические интересы и "Жемчужное ожерелье" России
07:01 04.08.2023 (обновлено: 07:07 04.08.2023)
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© коллаж Украина.Ру
Эксперты называют Арктику новым регионом возможного столкновения России и США. Если РФ в ближайшее время не найдет экономические и технологические ресурсы для быстрой модернизации и стопроцентной защиты своих арктических областей, претензии Запада на богатства региона могут перейти в практическую плоскость.
"Нельзя забывать о важном значении Северного пути – о транзитном потенциале. Сегодня он используется, главным образом, для внутренних перевозок и для экспорта. В перспективе – может стать коридором для международных коммерческих перевозок. Это важно с двух точек зрения. С одной – чтобы более активно и рационально задействовать инфраструктуру СМП и обеспечить его самоокупаемость. С другой – развитие транзитных перевозок уже в скором будущем может позволить России найти новую нишу в системе международного разделения труда".
"Заявление Украины об ускорении вступления в НАТО после незаконной аннексии Владимиром Путиным четырех украинских регионов и продолжающиеся дискуссии о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО вкупе с уже участившимися учениями НАТО в арктических водах могут еще больше подпитывать представление России о Западе как о растущей угрозе ее национальной безопасности и усиливать напряженность на Крайнем Севере".
"Арктика будет напоминать Восточно-Китайское море, где великие державы, размахивая дальнобойным высокоточным оружием, будут бороздить морские пространства".
Все взоры на Север
После начала СВО семь циркумполярных стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США) приостановили сотрудничество с Россией в Арктическом совете (АС). В формате "7+1" они проводят встречи без участия России и бойкотируют ее председательство в организации. Советник Госдепа Дерек Шолле вообще объявил, что совет может работать и без русских.
В истории Совета этот шаг беспрецедентен. Также беспрецедентна ситуация, когда все члены АС, кроме России, являются членами НАТО. Швеция пока тоже нет, но как только шведы решат вопрос с Турцией по поводу убежища для курдских повстанцев и гюленистов, видимо, вступит.
RAND называет военное столкновение в Арктике все еще маловероятным, но не невозможным. Ему вторит британский аналитический центр RUSI, который в докладе 2022 года The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North указывает на то, что при определенных обстоятельствах конфликт на Украине может распространиться и на Арктику — Россия, вероятно, попытается вывести несколько своих подводных лодок из региона, чтобы угрожать судоходству НАТО в Атлантике, а НАТО может принять решение ослабить позиции России путем эскалации на своей морской периферии, как это предусматривалось морской стратегией эпохи Рейгана.
В середине марта этого года издание Bloomberg назвало Арктику новым регионом возможного столкновения России и США.
Таяние ледников привело к тому, что уже в 2006 году в августе открытая вода достигала Северного полюса, а в 2016 году площадь льда в среднем была на 2,56 млн кв. км меньше, чем за период с 1979 по 2000 гг. Эксперты считают, что ко второй половине XXI в. в летние месяцы водное пространство Арктики будет полностью освобождаться ото льда. Ученые также прогнозируют таяние ледового шельфа Гренландии. Это откроет доступ к Северному морскому пути (СМП) и природным богатствам региона, а значит тихо там не будет.
Можно выделить три основные причины возрастания интереса к Арктике:
- 1Полезные ископаемые, прежде всего нефть и газ. Сейчас разведано всего 2-3% арктических недр, к которым очень трудно добраться, но изменения климата уже через 10 лет могут создать совсем иную ситуацию.
- 2СМП как короткий путь для товаров из Азии в Европу, который экономит топливо и исключает риск атаки пиратов. Из-за тяжелых климатических условий и слабой транспортной инфраструктуры региона сегодня грузоперевозки по СМП составляют лишь 0,1% от объемов, проходящих через Суэцкий канал. Ледовая проводка, необходимая на некоторых участках СМП (например, 3,5 тыс. км между островами Врангеля и Новая Земля), снижает скорость перехода и повышает расход топлива. Поэтому СМП использует в основном Россия для "северного завоза" и перевозки добываемого сырья. Все ждут, когда растают ледники.
- 3Незавершенность оформления демаркации международных морских границ и арктического шельфа (кроме Конвенции ООН по морскому праву 1982 года никаких документов по данному вопросу нет), что вызывает у сторон желание оформить таковые в свою пользу.
Что нужно России
Регионами Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), имеющими выход к Северному Ледовитому океану и СМП являются: Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха, Чукотский автономный округ. Они дают около 20% ВВП страны и обеспечивают около 22% российского экспорта, в них добывается 80% природного газа и 17% нефти, сосредоточено 10% всех российских запасов ископаемого топлива, все месторождения алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, платины, никеля, кобальта и меди.
Поэтому потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной.
Интересы РФ в регионе определяются "Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. и дальнейшую перспективу" и "Стратегией развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года".
В российских документах выделены такие главные направления деятельности:
- 1Использование АЗРФ в качестве стратегической ресурсной базы РФ, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны;
- 2Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
- 3Сбережение уникальных экологических систем Арктики;
- 4Использование СМП в качестве единой национальной транспортной коммуникации РФ в Арктике.
Арктическая стратегия России состояла и состоит в привлечении в регион инвестиций для экономического развития. Прежде всего эта касается заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал и соответствующей инфраструктуры для экспорта углеводородов на азиатские рынки в рамках вынужденного "поворота на Восток", для осуществления которого мощностей Восточного полигона железных дорог остро не хватает.
Возможные сценарии
Украинский кризис 2014 года и введенные против России санкции привели к запрету поставок в РФ оборудования для глубинной добычи нефти и газа и для разработки арктического шельфа усложнили процесс освоения региона. Странам НАТО это на руку, поскольку западные аналитические центры усматривают в развитии российской Арктики три представляющие угрозу для Запада потенциальные цели: защиту критически важных военных и гражданских объектов России от внешнего нападения; введение некоторых районов Крайнего Севера и СМП в российскую юрисдикцию; установление военного контроля на Арктикой, чтобы иметь доступ ко всему Крайнему Северу и Атлантике во время гипотетического военного конфликта с НАТО.
Так шведский SIPRI в докладе 2021 года "A Strategic Triangle in the Arctic? Implications of China-Russia-United States Power for Regional Security" отмечает, что Россия продолжает рассматривать Арктику как основную ресурсную и логистическую базу для своего экономического развития, а британский RUSI в докладе 2022 года "The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North" раскрывает арктические интересы Москвы при трех возможных сценариях развития событий:
- 1Конкуренция между НАТО и Россией в мирное время из-за споров о свободе судоходства в Арктике — может быть похожа на российско-американское соперничество в Черном море или китайско-американское в Южно-Китайском море. Данный сценарий согласуется с недавно принятым в РФ законом, предусматривающим, что суда, плавающие по СМП, должны получить разрешение Москвы и пользоваться услугами российских ледоколов и лоцманов. Российские амбиции в регионе, по мнению западных исследователей, могут привести к определенной напряженности, но связывать их обязательно с агрессивными наступательными намерениями не стоит, поскольку Конвенция ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) действительно дает некоторую основу для российских претензий.
- 2Военный конфликт с НАТО за пределами региона — в Баренцевом, Норвежском морях и Атлантическом океане. Например, если начнется и перекинется дальше столкновение в Прибалтике. В этом сценарии Россия попытается одновременно лишить НАТО доступа к Арктике и использовать ее в качестве плацдарма для операций в Атлантике с помощью ударов по норвежским аэродромам и использованием подводных лодок для перерезания атлантических морских линий связи между Северной Америкой и Европой.
- 3Атака со стороны НАТО с целью использовать свои морские преимущества, чтобы компенсировать предполагаемые преимущества России на суше в Восточной Европе. Это отражает стратегию администрации Рейгана в период поздней холодной войны и нацеливает Россию на защиту подводной части своей ядерной триады. Возможно поэтому Москва восстановила или построила в регионе 13 авиабаз, разместила там ЗРК С-400 и противокорабельные ракетные комплексы "Бастион-П", а также повысила статус Северного флота в Мурманске до Объединенного стратегического командования.
На Западе прекрасно видят военную целесообразность СМП, ведь если он будет открыт, расстояние от военной группировки РФ в Кронштадте до Владивостока сократится на треть, а значит на треть сократится и время поставок для Тихоокеанского флота.
Модернизация же морского порта в Петропавловске-Камчатском позволит АПЛ с Камчатки изменить военный баланс в Тихом океане.
Россия, в свою очередь, понимая изменившуюся военную ситуацию в мире, в декабре 2022 года ввела новые правила захода иностранных военных судов в акваторию СМП. Теперь им нужно получить разрешение на проход через Карский, Берингов и Вилькицкого проливы не менее чем за 90 дней до предполагаемого перехода, а затем брать на борт российских лоцманов.
При этом обязательно сообщать название корабля и его параметры, маршрут и сроки плавания, указывать воинское звание и фамилию капитана. В НАТО заявили, что это нарушает принципы открытого судоходства, но пока серьезных претензий предъявить не могут, поскольку у США, например, пока есть только два устаревших ледокола, а значит их береговая охрана все-равно не сможет патрулировать регион, даже если Россия даст добро.
Вчера, 04:43Главное в деталяхЧто будет после Украины. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в АрктикеСегодня едва ли не все ведущие страны мира проявляют интерес к Арктике. Это касается и тех государств, территория которых располагается очень далеко от Северного полюса – в том числе Китая, который вкладывает огромные суммы в свои арктические проекты и уже готовится строить собственный ледокольный флот.
"Жемчужное ожерелье" России
Однако, какая бы ситуация не возникла, российская политика будет неизбежно направлена на постоянное присутствие в Арктике, как минимум для того, чтобы в момент, когда льды сойдут в достаточной степени и откроется относительно свободное судоходство, официально контролировать СМП. Открытие СМП, которое сократит время транспортировки грузов между Азией и Европой до 30%, может превратить Россию в монопольного получателя транзитной ренты. А это автоматически даст мощнейшие рычаги политического влияния почти на весь мир.
С октября 2012 г. Министерство транспорта России начало разработку правил плавания по СМП для обеспечения дополнительного грузопотока и транзита по арктическому маршруту. Тогда же был принят закон о СМП. С 2013 года создана "Администрация Северного морского пути", утверждены "Правила плавания в акватории СМП", разработаны проекты строительства новых железных дорог "Северный широтный ход" и "Белкомур", по которым продукция североуральских и западносибирских предприятий будет попадать в порты Северного Ледовитого океана.
Вообще, важность связывания Арктики с Сибирью, а через Сибирь с остальной Россией стратегическая. СМП, соединенный широкой транспортной сетью с железными дорогами и реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, сделает широкодоступными арктические острова, Чукотку с ее золотом и редкими металлами, прибрежные поселения, позволит быстро доставлять в порты продукцию Норникеля, Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса, добывающих предприятий Якутии, Магадана, Чукотки, лесоэкспортирующих предприятий Архангельской области, упростит освоение минеральных и энергетических ресурсов Тимано-Печорской провинции, Обской губы, полуострова Ямал, шельфов Баренцева и Карского морей.
Одним из основных узлов развития региона стал порт Сабетта в устье Оби, где с 2013 года обслуживаются грузовые суда, с 2017 года — газовозы, а также построен крупнейший в регионе аэропорт, фактически превративший Ямал в центр российской Арктики. С 2018 года единым инфраструктурным оператором СМП стал "Росатом". С 2019 года началось совершенствование навигационно-гидрографического обеспечения и безопасности судоходства на СМП.
В июле этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании единого инфраструктурного комплекса на СМП, в рамках чего предусмотрено строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, создание орбитальной группировки спутников. Уже действуют морские спасательно-координационные центры и подцентры в портах Диксон, Мурманск, Архангельск, Тикси, Певек и Провидения. Аварийно-спасательные центры МЧС, которые The New York Times назвал "жемчужинами ожерелья, нанизанными вдоль арктического побережья России", размещаются в Мурманске, Архангельске, Анадыре, Нарьян-Маре, Воркуте, Надыме, Певеке, Дудинке, поселках Тикси и Провидения.
По словам премьера, запущен спутник радиолокации ледовой обстановки, построено три атомных ледокола, морской терминал в Обской губе, который скоро примет плавучий завод по производству СПГ. В 2024 году "Новатэк" начнет строить завод по сжижению природного газа в Мурманской области, первая линия которого должна заработать в 2027 году.
Непризрачная угроза
Отрезанная санкциями от западных рынков и западных технологий Россия, естественно, видит Китай в качестве главного партнера по развитию Арктики. Китайские инвестиции очень важны для модернизации во многом устаревшей арктической инфраструктуры РФ, которая рассматривается как один из транзитных маршрутов — "Ледяной шелковый путь" в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Для этого СМП нужно соединить с КНР и Центральной Азией по внутренним российским водным путям, например, по системе Обь-Иртыш. Теоретически по рекам можно было бы поставлять в Азию арктические углеводороды.
Поэтому углубление российско-китайского сотрудничества в Арктике крайне нежелательно для США и их сателлитов. Соединенные Штаты продолжат гнуть линию непризнания суверенитета России над СМП, считая маршрут международным, а устанавливаемые Россией сборы и пошлины за проход по СМП нелегитимными.
Хотя объективно Россия не запрещает проход иностранным судам, по международным соглашениям она обязана гарантировать безопасность плавания и экологическую защиту в АЗРФ. А как это сделать, не организовав контроль за мореплаванием в регионе?
Таким образом политическая подоплека американских претензий понятна, но юридически они безосновательны, а практически бесперспективны как минимум пока не растаял лед или пока в США не построят достаточный ледокольный флот. Тем не менее, в Военно-морской доктрине России стремление США к господству на море, в том числе в Арктике, определено как одна из главных угроз безопасности национальным интересам РФ, в частности угроза ослабления российского контроля над СМП.
Многое говорит о том, что после Украины главной зоной мирового конфликта станет Северный полярный круг и России придется долго и жестко отстаивать свои права в регионе. Если правительство не найдет экономические и технологические ресурсы для модернизации и развития СМП в самом ближайшем будущем, вопрос о правообладании потенциально лучшим на планете транзитный маршрутом и арктическими природными ресурсами обязательно будет поднят. А это может означать большую войну.