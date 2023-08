https://ukraina.ru/20230804/1048465354.html

Что будет после Украины. Арктические интересы и "Жемчужное ожерелье" России

Что будет после Украины. Арктические интересы и "Жемчужное ожерелье" России

Эксперты называют Арктику новым регионом возможного столкновения России и США. Если РФ в ближайшее время не найдет экономические и технологические ресурсы для быстрой модернизации и стопроцентной защиты своих арктических областей, претензии Запада на богатства региона могут перейти в практическую плоскость.

Все взоры на Север После начала СВО семь циркумполярных стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США) приостановили сотрудничество с Россией в Арктическом совете (АС). В формате "7+1" они проводят встречи без участия России и бойкотируют ее председательство в организации. Советник Госдепа Дерек Шолле вообще объявил, что совет может работать и без русских.В истории Совета этот шаг беспрецедентен. Также беспрецедентна ситуация, когда все члены АС, кроме России, являются членами НАТО. Швеция пока тоже нет, но как только шведы решат вопрос с Турцией по поводу убежища для курдских повстанцев и гюленистов, видимо, вступит.RAND называет военное столкновение в Арктике все еще маловероятным, но не невозможным. Ему вторит британский аналитический центр RUSI, который в докладе 2022 года The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North указывает на то, что при определенных обстоятельствах конфликт на Украине может распространиться и на Арктику — Россия, вероятно, попытается вывести несколько своих подводных лодок из региона, чтобы угрожать судоходству НАТО в Атлантике, а НАТО может принять решение ослабить позиции России путем эскалации на своей морской периферии, как это предусматривалось морской стратегией эпохи Рейгана.В середине марта этого года издание Bloomberg назвало Арктику новым регионом возможного столкновения России и США.Таяние ледников привело к тому, что уже в 2006 году в августе открытая вода достигала Северного полюса, а в 2016 году площадь льда в среднем была на 2,56 млн кв. км меньше, чем за период с 1979 по 2000 гг. Эксперты считают, что ко второй половине XXI в. в летние месяцы водное пространство Арктики будет полностью освобождаться ото льда. Ученые также прогнозируют таяние ледового шельфа Гренландии. Это откроет доступ к Северному морскому пути (СМП) и природным богатствам региона, а значит тихо там не будет.Можно выделить три основные причины возрастания интереса к Арктике:Что нужно РоссииРегионами Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), имеющими выход к Северному Ледовитому океану и СМП являются: Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха, Чукотский автономный округ. Они дают около 20% ВВП страны и обеспечивают около 22% российского экспорта, в них добывается 80% природного газа и 17% нефти, сосредоточено 10% всех российских запасов ископаемого топлива, все месторождения алмазов, сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, редких и редкоземельных металлов, платины, никеля, кобальта и меди.Поэтому потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной.Интересы РФ в регионе определяются "Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. и дальнейшую перспективу" и "Стратегией развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года".В российских документах выделены такие главные направления деятельности:Арктическая стратегия России состояла и состоит в привлечении в регион инвестиций для экономического развития. Прежде всего эта касается заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Ямал и соответствующей инфраструктуры для экспорта углеводородов на азиатские рынки в рамках вынужденного "поворота на Восток", для осуществления которого мощностей Восточного полигона железных дорог остро не хватает.Возможные сценарииУкраинский кризис 2014 года и введенные против России санкции привели к запрету поставок в РФ оборудования для глубинной добычи нефти и газа и для разработки арктического шельфа усложнили процесс освоения региона. Странам НАТО это на руку, поскольку западные аналитические центры усматривают в развитии российской Арктики три представляющие угрозу для Запада потенциальные цели: защиту критически важных военных и гражданских объектов России от внешнего нападения; введение некоторых районов Крайнего Севера и СМП в российскую юрисдикцию; установление военного контроля на Арктикой, чтобы иметь доступ ко всему Крайнему Северу и Атлантике во время гипотетического военного конфликта с НАТО.Так шведский SIPRI в докладе 2021 года "A Strategic Triangle in the Arctic? Implications of China-Russia-United States Power for Regional Security" отмечает, что Россия продолжает рассматривать Арктику как основную ресурсную и логистическую базу для своего экономического развития, а британский RUSI в докладе 2022 года "The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North" раскрывает арктические интересы Москвы при трех возможных сценариях развития событий:На Западе прекрасно видят военную целесообразность СМП, ведь если он будет открыт, расстояние от военной группировки РФ в Кронштадте до Владивостока сократится на треть, а значит на треть сократится и время поставок для Тихоокеанского флота. Модернизация же морского порта в Петропавловске-Камчатском позволит АПЛ с Камчатки изменить военный баланс в Тихом океане. Россия, в свою очередь, понимая изменившуюся военную ситуацию в мире, в декабре 2022 года ввела новые правила захода иностранных военных судов в акваторию СМП. Теперь им нужно получить разрешение на проход через Карский, Берингов и Вилькицкого проливы не менее чем за 90 дней до предполагаемого перехода, а затем брать на борт российских лоцманов. При этом обязательно сообщать название корабля и его параметры, маршрут и сроки плавания, указывать воинское звание и фамилию капитана. В НАТО заявили, что это нарушает принципы открытого судоходства, но пока серьезных претензий предъявить не могут, поскольку у США, например, пока есть только два устаревших ледокола, а значит их береговая охрана все-равно не сможет патрулировать регион, даже если Россия даст добро."Жемчужное ожерелье" РоссииОднако, какая бы ситуация не возникла, российская политика будет неизбежно направлена на постоянное присутствие в Арктике, как минимум для того, чтобы в момент, когда льды сойдут в достаточной степени и откроется относительно свободное судоходство, официально контролировать СМП. Открытие СМП, которое сократит время транспортировки грузов между Азией и Европой до 30%, может превратить Россию в монопольного получателя транзитной ренты. А это автоматически даст мощнейшие рычаги политического влияния почти на весь мир.С октября 2012 г. Министерство транспорта России начало разработку правил плавания по СМП для обеспечения дополнительного грузопотока и транзита по арктическому маршруту. Тогда же был принят закон о СМП. С 2013 года создана "Администрация Северного морского пути", утверждены "Правила плавания в акватории СМП", разработаны проекты строительства новых железных дорог "Северный широтный ход" и "Белкомур", по которым продукция североуральских и западносибирских предприятий будет попадать в порты Северного Ледовитого океана. Вообще, важность связывания Арктики с Сибирью, а через Сибирь с остальной Россией стратегическая. СМП, соединенный широкой транспортной сетью с железными дорогами и реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, сделает широкодоступными арктические острова, Чукотку с ее золотом и редкими металлами, прибрежные поселения, позволит быстро доставлять в порты продукцию Норникеля, Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса, добывающих предприятий Якутии, Магадана, Чукотки, лесоэкспортирующих предприятий Архангельской области, упростит освоение минеральных и энергетических ресурсов Тимано-Печорской провинции, Обской губы, полуострова Ямал, шельфов Баренцева и Карского морей. Одним из основных узлов развития региона стал порт Сабетта в устье Оби, где с 2013 года обслуживаются грузовые суда, с 2017 года — газовозы, а также построен крупнейший в регионе аэропорт, фактически превративший Ямал в центр российской Арктики. С 2018 года единым инфраструктурным оператором СМП стал "Росатом". С 2019 года началось совершенствование навигационно-гидрографического обеспечения и безопасности судоходства на СМП. В июле этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании единого инфраструктурного комплекса на СМП, в рамках чего предусмотрено строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, создание орбитальной группировки спутников. Уже действуют морские спасательно-координационные центры и подцентры в портах Диксон, Мурманск, Архангельск, Тикси, Певек и Провидения. Аварийно-спасательные центры МЧС, которые The New York Times назвал "жемчужинами ожерелья, нанизанными вдоль арктического побережья России", размещаются в Мурманске, Архангельске, Анадыре, Нарьян-Маре, Воркуте, Надыме, Певеке, Дудинке, поселках Тикси и Провидения. По словам премьера, запущен спутник радиолокации ледовой обстановки, построено три атомных ледокола, морской терминал в Обской губе, который скоро примет плавучий завод по производству СПГ. В 2024 году "Новатэк" начнет строить завод по сжижению природного газа в Мурманской области, первая линия которого должна заработать в 2027 году.Непризрачная угрозаОтрезанная санкциями от западных рынков и западных технологий Россия, естественно, видит Китай в качестве главного партнера по развитию Арктики. Китайские инвестиции очень важны для модернизации во многом устаревшей арктической инфраструктуры РФ, которая рассматривается как один из транзитных маршрутов — "Ледяной шелковый путь" в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Для этого СМП нужно соединить с КНР и Центральной Азией по внутренним российским водным путям, например, по системе Обь-Иртыш. Теоретически по рекам можно было бы поставлять в Азию арктические углеводороды.Поэтому углубление российско-китайского сотрудничества в Арктике крайне нежелательно для США и их сателлитов. Соединенные Штаты продолжат гнуть линию непризнания суверенитета России над СМП, считая маршрут международным, а устанавливаемые Россией сборы и пошлины за проход по СМП нелегитимными. Хотя объективно Россия не запрещает проход иностранным судам, по международным соглашениям она обязана гарантировать безопасность плавания и экологическую защиту в АЗРФ. А как это сделать, не организовав контроль за мореплаванием в регионе? Таким образом политическая подоплека американских претензий понятна, но юридически они безосновательны, а практически бесперспективны как минимум пока не растаял лед или пока в США не построят достаточный ледокольный флот. Тем не менее, в Военно-морской доктрине России стремление США к господству на море, в том числе в Арктике, определено как одна из главных угроз безопасности национальным интересам РФ, в частности угроза ослабления российского контроля над СМП.Многое говорит о том, что после Украины главной зоной мирового конфликта станет Северный полярный круг и России придется долго и жестко отстаивать свои права в регионе. Если правительство не найдет экономические и технологические ресурсы для модернизации и развития СМП в самом ближайшем будущем, вопрос о правообладании потенциально лучшим на планете транзитный маршрутом и арктическими природными ресурсами обязательно будет поднят. А это может означать большую войну.

