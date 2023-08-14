https://ukraina.ru/20230814/1048682370.html

Украина бьёт по Крымскому мосту, США пытаются выйти из конфликта. О чём говорили эксперты 14 августа

Украина бьёт по Крымскому мосту, США пытаются выйти из конфликта. О чём говорили эксперты 14 августа - 14.08.2023 Украина.ру

Украина бьёт по Крымскому мосту, США пытаются выйти из конфликта. О чём говорили эксперты 14 августа

Украина.ру, 14.08.2023

2023-08-14T17:22

2023-08-14T17:22

2023-08-14T17:22

эксклюзив

олег неменский

евросоюз

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украина

россия

война

сво

владимир зеленский

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Переделанные украинские ракетыНакануне ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов поясняет, что на Украине разработали "Гром-2" для Саудовской Аравии, но мы вовремя нанесли удар по ряду предприятий, где осуществлялась разработка этих ракет и свели их потенциал к минимуму. А эта ракета – что-то среднее между "Точкой–У" и "Искандер-М".Поэтому, продолжает Кнутов, Украина приняла решение, пока не дали ракеты ATACMS, использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Боевая часть там не очень мощная, около 200 кг, из которых 90 кг взрывчатка и 37 шариков.Но, возможно, они ее переделают из осколочно-фугасной в фугасную. Наводятся они через спутники."Пусковые установки, наверняка, – мобильные, располагаются на шасси танков. Я так предполагаю, потому что раньше кубинцы делали пусковые установки комплекса С-75 на танках, а поляки использовали танки для комплекса С-125.Вес у С-200 – большой, около 11 тонн, плюс ракета тонн десять.Если взять танк еще советской разработки, поставить на него дизель 1500 л.с., то такая пусковая установка вполне сможет быть мобильной. Плюс командно-штабная машина, с которой координаты вводятся в ракету. РЛС здесь не нужны.То есть это простой комплекс с точки зрения техники, которая в нем применяется", – сообщил эксперт.По его словам, учитывая, что ракета может подняться на высоту до 40 км и лететь по баллистической траектории, то не каждая наша зенитно-ракетная система может их перехватить во время полета, только на конечном участке, когда идет атака цели. Пока перехватывать их удается."На видео зафиксировано, как при атаке по Крымскому мосту первая же ракета поразила цель. В радиолокационном смысле цель – не сложная: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные поэтому заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем – это приемлемая цель.Но это могла быть и отвлекающая атака, поэтому Крымский мост еще и закрывали дымами, чтобы не было подсветки с помощью беспилотника, который обеспечивал бы лазерное целеуказание для той же ракеты Storm Shadow", – отметил военный эксперт.Также он ответил на вопрос, насколько опасны для нашей ПВО ракеты Taurus, о поставках которых Киев пытается договориться с ФРГ.Принципиальной разницы нет, уверен Кнутов. Taurus и Storm Shadow практически идентичны по боевым характеристикам. Там бетонобойная боевая часть, пробивает 1,5 метра бетона, дальность полета у них – 500 км в оригинальных версиях."Экспортные версии Storm Shadow – 300 км, Scalp – 250 км. Немцы говорят, что понизят дальность до 300 км. Если они это сделают, значит, Taurus и Storm Shadow будут сопоставимы", – заявил эксперт.США хотят выйти, Европе и Украине – некуда деватьсяВСУ стремятся к удержанию нынешних территорий, поскольку выход к границам 1991 года для Киева невозможен, заявил в недавнем интервью украинский снайпер Константин Прошинский.Политолог Олег Неменский считает, что это не официальная позиция Украина – военнослужащий высказал личную точку зрения.Президент Зеленский же никакого поручения на этот счет не давал, а тем более не передавал поручения из Вашингтона. По поводу дальнейшего противостояния с Россией никакой единой позиции на Западе также нет, подчеркнул Неменский."Киеву деваться некуда, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Война ещё задолго до 24 февраля стала для него необходимым условием существования.Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится.Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. Идут пусть и не публичные, но активные дискуссии", – отметил политолог.Америка, продолжил он, явно все более склонна искать пути выхода из конфликта, способы его заморозки и максимального уменьшения своего участия в украинских делах.Вашингтон получил основной профит от происходящего в самом начале СВО, ему затягивание военных действий просто ни к чему. В ЕС также есть сторонники этой линии, но в целом Европе отступать некуда, потому как самый сильный экономический удар, связанный с этой войной, пришелся именно на неё.И Евросоюз обречен на то, чтобы поддерживать войну и стремиться вести ее до победного конца."Победный конец для Европы заключается в полном разгроме России и разделе ее природных ресурсов. Европа в этом смысле загнана в угол, она должна вести это противостояние любыми средствами ради разгрома России.Отказаться от этой перспективы она сможет, только будучи доведена до какого-то края, когда окажется, что лучше существовать в неудобных, очень невыгодных условиях, но продолжать хоть какое-то развитие, чем вести войну с Россией", – сказал Неменский.Так что и ЕС, и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем, прогнозирует эксперт.В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти. Опять же все зависит от того, на кого после этого Киев будет ориентирован в своих внешнеполитических связях."Весьма вероятно, что партия войны в Европейском союзе попытается разжечь этот конфликт до гораздо больших масштабов, введя в него ряд стран ЕС, в первую очередь Польшу, сделав его тем самым общеевропейским и мало связанным с политической волей Киева или Вашингтона.Задачей партии войны в ЕС сделать конфликт таким, чтобы отступать Европе было уже некуда", – заявил политолог.

https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html

https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html

https://ukraina.ru/20230814/1048651775.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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