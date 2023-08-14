https://ukraina.ru/20230814/1048671846.html

"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле

"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле - 14.08.2023 Украина.ру

"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле

Певица-русофоб Анастасия Приходько раскритиковала украинских артистов, выступивших на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который в конце июля провела в Юрмале ее латвийская коллега Лайма Вайкуле

2023-08-14T13:09

2023-08-14T13:09

2023-08-14T13:09

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приходько

вайкуле

русские

украина

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Приходько заявила, что "в жизни бы не поехала" на это мероприятие, ведь тогда ей пришлось бы иметь дело с теми, "кто выступал в свое время в России".Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 прошел в конце июля в Юрмале. На нем выступили украинские исполнители Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич, Alekseev и Вера Брежнева.Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо".В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.Приходько является активной "патриоткой" Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей "с фашистскими взглядами".

https://ukraina.ru/20230810/1048614942.html

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новости, приходько, вайкуле, русские, украина