"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048671846.html
"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле
"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле - 14.08.2023 Украина.ру
"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле
Певица-русофоб Анастасия Приходько раскритиковала украинских артистов, выступивших на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который в конце июля провела в Юрмале ее латвийская коллега Лайма Вайкуле
2023-08-14T13:09
2023-08-14T13:09
новости
приходько
вайкуле
русские
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102970/88/1029708894_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_060b60cfeaa403e63c434402d34cdfff.jpg
Приходько заявила, что "в жизни бы не поехала" на это мероприятие, ведь тогда ей пришлось бы иметь дело с теми, "кто выступал в свое время в России".Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 прошел в конце июля в Юрмале. На нем выступили украинские исполнители Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич, Alekseev и Вера Брежнева.Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо".В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.Приходько является активной "патриоткой" Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей "с фашистскими взглядами".
https://ukraina.ru/20230810/1048614942.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102970/88/1029708894_59:0:686:470_1920x0_80_0_0_20d003bb36f7f00498aeaa0f8d5b55c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приходько, вайкуле, русские, украина
Новости, Приходько, Вайкуле, русские, Украина

"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле

13:09 14.08.2023
 
© Депо УкраинаПриходько
Приходько
© Депо Украина
Читать в
Певица-русофоб Анастасия Приходько раскритиковала украинских артистов, выступивших на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который в конце июля провела в Юрмале ее латвийская коллега Лайма Вайкуле
Приходько заявила, что "в жизни бы не поехала" на это мероприятие, ведь тогда ей пришлось бы иметь дело с теми, "кто выступал в свое время в России".

"[Это] все те артисты, которые выступали в России: Полякова – с [ российским певцом Филиппом] Киркоровым целовалась, с [российским артистом Николаем] Басковым вела концерты. Вера Брежнева, Макс Барских. Там вся эта русская челядь сидела. Пусть меня Бог милует, чтобы я была на той сцене. Мне Вайкуле, не Вайкуле, [Андрей] Макаревич, не Макаревич - мне уже все равно, кто вы. Вы поговорили и ничего не сделали, чтобы в России что-то изменить. Верно? Верно! Выступать перед [русскими]? Никогда", - заявила Приходько.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 прошел в конце июля в Юрмале. На нем выступили украинские исполнители Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич, Alekseev и Вера Брежнева.
Пугачева Ротару
10 августа, 17:41
"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за ПугачевойЛатвийская певица Лайма Вайкуле пригласила свою украинскую коллегу Софию Ротару на свой проукраинский фестиваль в Юрмале. Исполнительница отказалась по двум причинам, одна из которых Пугачева, объяснил продюсер артистки Сергей Лавров. Об этом 10 августа написала "Правда.ру"
Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо".
В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.
Приходько является активной "патриоткой" Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей "с фашистскими взглядами".
 
НовостиПриходькоВайкулерусскиеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
13:41Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
13:33Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву
13:32Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
13:14Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира"
13:09"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле
13:08Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августа
13:05Война – это путь обмана. Зачем тайваньский политик поехал в США
12:49Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в Украине
12:05Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
12:05Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом
12:04Британская газета назвала число уклонистов на Украине
11:46Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
11:10Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"
10:55Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
10:47Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
10:37Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
10:20Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
10:12Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
09:53Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа
Лента новостейМолния