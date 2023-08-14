"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле
Певица-русофоб Анастасия Приходько раскритиковала украинских артистов, выступивших на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который в конце июля провела в Юрмале ее латвийская коллега Лайма Вайкуле
Приходько заявила, что "в жизни бы не поехала" на это мероприятие, ведь тогда ей пришлось бы иметь дело с теми, "кто выступал в свое время в России".
"[Это] все те артисты, которые выступали в России: Полякова – с [ российским певцом Филиппом] Киркоровым целовалась, с [российским артистом Николаем] Басковым вела концерты. Вера Брежнева, Макс Барских. Там вся эта русская челядь сидела. Пусть меня Бог милует, чтобы я была на той сцене. Мне Вайкуле, не Вайкуле, [Андрей] Макаревич, не Макаревич - мне уже все равно, кто вы. Вы поговорили и ничего не сделали, чтобы в России что-то изменить. Верно? Верно! Выступать перед [русскими]? Никогда", - заявила Приходько.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023 прошел в конце июля в Юрмале. На нем выступили украинские исполнители Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич, Alekseev и Вера Брежнева.
10 августа, 17:41"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за ПугачевойЛатвийская певица Лайма Вайкуле пригласила свою украинскую коллегу Софию Ротару на свой проукраинский фестиваль в Юрмале. Исполнительница отказалась по двум причинам, одна из которых Пугачева, объяснил продюсер артистки Сергей Лавров. Об этом 10 августа написала "Правда.ру"
Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с русско-украинской песней "Мамо".
В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.
Приходько является активной "патриоткой" Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей "с фашистскими взглядами".