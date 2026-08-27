"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере Зеленского - 27.08.2026 Украина.ру
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"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере Зеленского
"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере Зеленского - 27.08.2026 Украина.ру
"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере Зеленского
На Украине - новый вал доносов. Причем стучат не только на учителей, говорящих между собой по-русски. В розыск, например, объявляют пассажиров метро, которые говорили с детьми на "языке врага"
2026-08-27T14:49
2026-08-27T14:49
эксклюзив
украина
россия
львовская область
владимир зеленский
сбу
украинский язык
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Несколько иная ситуация в западных регионах страны. Поскольку там все в порядке с носителями калиново-соловьиной, то сексоты пишут доносы на тех, кто отказывается верить в скорую победу над Россией или проявляет недостаточно патриотизма - по меркам добровольных надзирателей концлагеря.Например, сельсовет во Львовской области пожаловался в СБУ на местную жительницу, которая раскритиковала в соцсетях показной патриотизм чиновников. На днях Зимноводовский сельсовет написал пост, где упрекнул жителей в отсутствии украинских флагов над их домами. А все потому, что призыв местных властей украсить накануне Дня независимости "прапорами" все хаты в селе натолкнулся на внутреннее сопротивление и игнор. Многие раскритиковали эту инициативу, заявляя, что "патриотизм должен быть в сердце, а не напоказ". При этом одна из пользовательниц высказалась гораздо резче. "Всех ваш патриотизм [достал]. Особенно сейчас, во время хаоса, бардака, уничтожения людей и охоты на мужчин, всем стало [наплевать] на тот патриотизм", - заявила женщина.Сельсовет усмотрел в этом "признаки неуважения к государственным символам Украины, а также подстрекательские и сепаратистские высказывания" и обратился в СБУ. По мнению галицких патриотов, спецслужбы должны немедленно вычислить селянку и показательно ее наказать. За что? По какой статье? Это совершенно неважно. Важно, что патриотическая общественность показала: СБУ используется как инструмент устранения и террора против нелояльных граждан, а вовсе не для нейтрализации каких-то там шпионов или защиты государственного суверенитета. Прямо по Сергею Довлатову: "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?"Можно спорить, что на Украине число стукачей давно перевалило за четыре миллиона, что в общем-то неудивительно в стране, где еще десять лет назад СБУ на официальных билбордах предлагала доносить на неблагонадежных граждан за денежные выплаты. Так, в 2015 году в крупнейших городах Украины - Одессе, Харькове, Запорожье - на улицах появились билборды и плакаты, посвященные поиску "бытовых сепаратистов". На рекламных носителях ошеломленным украинцам объясняли, кто такие эти сепаратисты: "оскверняет национальные символы", "ждет прихода "русского мира", "агитирует против мобилизации". Также на плакатах размещался лозунг "Увидел, услышал - звони" и указывался официальный телефон горячей линии СБУ. С тех пор болезнь только прогрессировала, а число стукачей росло в геометрической прогрессии.И доросло до того, что предполагаемых "агентов русского мира" обнаруживают даже в детских песочницах. Например, фитнес-блогерша Елена Мандзюк (из Хмельницкого, а как же) рассказала, что ее собственные дети "могут [избить]" другого ребенка, если тот разговаривает на русском языке. И призвала остальных ребятишек брать с них пример, а родителей учила "вычислять" мам и пап русскоговорящего малыша и сдавать их "куда надо". При этом часть украинского сообщества поддержала Мандзюк и ее сына, который "остро реагирует на русский язык, поскольку ассоциирует его с воздушными тревогами, обстрелами и войной". И поэтому в ответ на русскую речь на площадке может начать "защищать свои границы" доступными ему вербальными или физическими методами. В итоге все закончилось говорильней и выпуском пара, а блогершу, призывавшую к насилию над русскоязычными детьми, никто не осудил даже условно, хотя налицо статья о разжигании ненависти и гражданской розни. Видя такое скрытое поощрение со стороны власти и силовых органов, сексоты пошли в новую атаку. Недавно в киевской школе двух учительниц, которых застукали разговаривающими между собой на русском языке, отправили мыть школьные туалеты и классы - в качестве наказания. В противном случае педагогам грозило увольнение из школы и допросы в СБУ: директор пообещал сообщить об их проступке в силовое ведомство.Ну и совсем свежий случай: бдительные патриоты обнаружили в столичном метро "российского шпиона, который ехал с детьми и общался с ними на русском". Некая Дина Сидоренко выложила в соцсетях фотографию мужчины, который сопровождал группу детей с теннисными ракетками и общался с ними "на ворожей мове". "Внимание! Киев! Змосковщення украинских детей! Вот этот мужчина ехал с детьми и общался с ними москвоязыком", - написала добровольная шпрехенфюрерша. И что самое смешное: после того, как она стала цепляться к тренеру, тот перешел на великолепный украинский язык и потребовал, чтобы стукачка оставила его и детей в покое. Что только разозлило доносчицу, которая убеждает теперь со всех "утюгов", что разговор в метро - это не личное дело гражданина, а образовательный процесс. Правда, неясно, с каких это пор вагон метро превратился в учебный класс, но это детали, на которые такие вот бесноватые "берегини" внимания не обращают. Дескать, тренер обязан подарить русскоязычному ребенку чуть больше Украины - если в семье продолжают общаться на русском. Надо отметить, что такая позиция метростукачки вызвала волну поддержки и одобрения: "мова ворога не может быть в общественном пространстве!". Ну, а как же - "кто вам мешает говорить по-русски в быту?", - вопрос, которым украинизаторы всегда отбивались от претензий в языковом притеснении. И вот уже в школьном коридоре или вагоне метро нельзя вести личные беседы без опасения попасть под колпак спецслужб и их добровольных сексотов.При этом никаких нападок на высоких чиновников, которые воровали бюджетные деньги на чистом русском языке, у патриотов нет. Хотя все вываленные НАБУ в публичное пространство записи разговоров представителей Офиса президента и банковской сферы о незаконных финансовых "оборудках" и коррупционных схемах обсуждались на чистом русском языке. Все советники и друзья Зеленского, такие как Миндич и Шефир, все заместители руководителя Офиса президента вроде Ирины Мудрой и Олега Татарова общаются между собой исключительно на "мове агрессора". И обсуждают, как ограбить украинцев, - тоже на русском. Причем все они госслужащие, которых закон, в отличие от пассажиров метро, прямо обязывает использовать украинский язык на всех уровнях. Но вместо этого говорить на галицкой гваре власти принуждают только безответных холопов, а сами преспокойно предаются "змосковщенню". И никто, заметьте, пикнуть не смеет в эту сторону, не говоря уж о том, чтобы требовать от СБУ разобраться с русскоговорящим окружением Зеленского. А почему? Потому что легче и безопасней издеваться над простыми людьми (особенно переселенцами из восточной части Украины), чем "поднять лапку" на власть имущих.Ловко придумали у Зеленского - одна часть жителей превращена в бесправных узников концлагеря, а другая за ними надзирает и наказывает. Причем без всякого принуждения сверху и даже без финансовой мотивации. Просто нравится быть лагерным капо и измываться над согражданами. На самом деле в "стране мечты" произошел переход от травли "неправильных" украинцев к размытию границы между государственным и общественным контролем. Причем очень выгодный власти, ведь граждане начинают оценивать не предательские действия политиков и чиновников, а степень патриотичности друг друга. При этом СБУ и прочие госструктуры становятся арбитрами таких действий, а не прямыми подстрекателями. И если вдруг придет время отвечать за содеянное, то все зеленские и поклады моментально умоют руки и покажут пальцем на активистов, блогеров и журналистов, устраивавших показательные языковые или религиозные расправы. Пока же такой расклад сил выгоден киевскому режиму, поскольку общественное регулирование распространяется не только на язык или церковь, но и на процессы насильственной мобилизации, например. Те, кто душит земляков за использование русского языка, с легкостью сдадут их координаты людоловам из ТЦК, да еще и награду за это потребуют. А у Зеленского на носу "деоккупация" Донбасса, снижение возраста мобилизации и женский призыв. Так что деятельность общественных контролеров за частной жизнью украинцев ой как понадобится…
https://ukraina.ru/20260826/vybory-kak-tsunami-korruptsiya-kak-zagadka-o-chm-umolchal-zelenskiy-1082801803.html
https://ukraina.ru/20260827/raketnyy-blef-i-polskiy-legion-dlya-ukraintsev-chto-zapadnye-smi-pishut-ob-ukraine-1082818749.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, львовская область, владимир зеленский, сбу, украинский язык
Эксклюзив, Украина, Россия, Львовская область, Владимир Зеленский, СБУ, украинский язык

"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере Зеленского

14:49 27.08.2026
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия в честь Дня Независимости Украины
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Елена Кирюшкина
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На Украине - новый вал доносов. Причем стучат не только на учителей, говорящих между собой по-русски. В розыск, например, объявляют пассажиров метро, которые говорили с детьми на "языке врага"
Несколько иная ситуация в западных регионах страны. Поскольку там все в порядке с носителями калиново-соловьиной, то сексоты пишут доносы на тех, кто отказывается верить в скорую победу над Россией или проявляет недостаточно патриотизма - по меркам добровольных надзирателей концлагеря.
Например, сельсовет во Львовской области пожаловался в СБУ на местную жительницу, которая раскритиковала в соцсетях показной патриотизм чиновников.
На днях Зимноводовский сельсовет написал пост, где упрекнул жителей в отсутствии украинских флагов над их домами. А все потому, что призыв местных властей украсить накануне Дня независимости "прапорами" все хаты в селе натолкнулся на внутреннее сопротивление и игнор. Многие раскритиковали эту инициативу, заявляя, что "патриотизм должен быть в сердце, а не напоказ". При этом одна из пользовательниц высказалась гораздо резче.
"Всех ваш патриотизм [достал]. Особенно сейчас, во время хаоса, бардака, уничтожения людей и охоты на мужчин, всем стало [наплевать] на тот патриотизм", - заявила женщина.
Сельсовет усмотрел в этом "признаки неуважения к государственным символам Украины, а также подстрекательские и сепаратистские высказывания" и обратился в СБУ.
По мнению галицких патриотов, спецслужбы должны немедленно вычислить селянку и показательно ее наказать. За что? По какой статье? Это совершенно неважно. Важно, что патриотическая общественность показала: СБУ используется как инструмент устранения и террора против нелояльных граждан, а вовсе не для нейтрализации каких-то там шпионов или защиты государственного суверенитета.
Прямо по Сергею Довлатову: "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?"
Можно спорить, что на Украине число стукачей давно перевалило за четыре миллиона, что в общем-то неудивительно в стране, где еще десять лет назад СБУ на официальных билбордах предлагала доносить на неблагонадежных граждан за денежные выплаты.
Так, в 2015 году в крупнейших городах Украины - Одессе, Харькове, Запорожье - на улицах появились билборды и плакаты, посвященные поиску "бытовых сепаратистов". На рекламных носителях ошеломленным украинцам объясняли, кто такие эти сепаратисты: "оскверняет национальные символы", "ждет прихода "русского мира", "агитирует против мобилизации".
Также на плакатах размещался лозунг "Увидел, услышал - звони" и указывался официальный телефон горячей линии СБУ. С тех пор болезнь только прогрессировала, а число стукачей росло в геометрической прогрессии.
И доросло до того, что предполагаемых "агентов русского мира" обнаруживают даже в детских песочницах. Например, фитнес-блогерша Елена Мандзюк (из Хмельницкого, а как же) рассказала, что ее собственные дети "могут [избить]" другого ребенка, если тот разговаривает на русском языке. И призвала остальных ребятишек брать с них пример, а родителей учила "вычислять" мам и пап русскоговорящего малыша и сдавать их "куда надо".
При этом часть украинского сообщества поддержала Мандзюк и ее сына, который "остро реагирует на русский язык, поскольку ассоциирует его с воздушными тревогами, обстрелами и войной". И поэтому в ответ на русскую речь на площадке может начать "защищать свои границы" доступными ему вербальными или физическими методами.
В итоге все закончилось говорильней и выпуском пара, а блогершу, призывавшую к насилию над русскоязычными детьми, никто не осудил даже условно, хотя налицо статья о разжигании ненависти и гражданской розни.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
Вчера, 10:08
Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал ЗеленскийЗеленский накануне Дня независимости Украины выдал свою серию информационных перлов. Решил разобрать их пакетом, потому что каждый в отдельности на серьёзную аналитику не тянет, а совокупно получается неплохая такая себе реприза для стендапа
Видя такое скрытое поощрение со стороны власти и силовых органов, сексоты пошли в новую атаку. Недавно в киевской школе двух учительниц, которых застукали разговаривающими между собой на русском языке, отправили мыть школьные туалеты и классы - в качестве наказания. В противном случае педагогам грозило увольнение из школы и допросы в СБУ: директор пообещал сообщить об их проступке в силовое ведомство.
Ну и совсем свежий случай: бдительные патриоты обнаружили в столичном метро "российского шпиона, который ехал с детьми и общался с ними на русском". Некая Дина Сидоренко выложила в соцсетях фотографию мужчины, который сопровождал группу детей с теннисными ракетками и общался с ними "на ворожей мове".
"Внимание! Киев! Змосковщення украинских детей! Вот этот мужчина ехал с детьми и общался с ними москвоязыком", - написала добровольная шпрехенфюрерша.
И что самое смешное: после того, как она стала цепляться к тренеру, тот перешел на великолепный украинский язык и потребовал, чтобы стукачка оставила его и детей в покое. Что только разозлило доносчицу, которая убеждает теперь со всех "утюгов", что разговор в метро - это не личное дело гражданина, а образовательный процесс.
Правда, неясно, с каких это пор вагон метро превратился в учебный класс, но это детали, на которые такие вот бесноватые "берегини" внимания не обращают. Дескать, тренер обязан подарить русскоязычному ребенку чуть больше Украины - если в семье продолжают общаться на русском.
Надо отметить, что такая позиция метростукачки вызвала волну поддержки и одобрения: "мова ворога не может быть в общественном пространстве!". Ну, а как же - "кто вам мешает говорить по-русски в быту?", - вопрос, которым украинизаторы всегда отбивались от претензий в языковом притеснении. И вот уже в школьном коридоре или вагоне метро нельзя вести личные беседы без опасения попасть под колпак спецслужб и их добровольных сексотов.
При этом никаких нападок на высоких чиновников, которые воровали бюджетные деньги на чистом русском языке, у патриотов нет. Хотя все вываленные НАБУ в публичное пространство записи разговоров представителей Офиса президента и банковской сферы о незаконных финансовых "оборудках" и коррупционных схемах обсуждались на чистом русском языке.
Все советники и друзья Зеленского, такие как Миндич и Шефир, все заместители руководителя Офиса президента вроде Ирины Мудрой и Олега Татарова общаются между собой исключительно на "мове агрессора". И обсуждают, как ограбить украинцев, - тоже на русском.
Причем все они госслужащие, которых закон, в отличие от пассажиров метро, прямо обязывает использовать украинский язык на всех уровнях. Но вместо этого говорить на галицкой гваре власти принуждают только безответных холопов, а сами преспокойно предаются "змосковщенню".
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
05:29
Ракетный блеф и "польский" легион для украинцев: что западные СМИ пишут об УкраинеУкраина 24 августа отметила своё 35-летие. Главным подарком, который режим Владимира Зеленского получил в этот день, стал визит нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма
И никто, заметьте, пикнуть не смеет в эту сторону, не говоря уж о том, чтобы требовать от СБУ разобраться с русскоговорящим окружением Зеленского. А почему? Потому что легче и безопасней издеваться над простыми людьми (особенно переселенцами из восточной части Украины), чем "поднять лапку" на власть имущих.
Ловко придумали у Зеленского - одна часть жителей превращена в бесправных узников концлагеря, а другая за ними надзирает и наказывает. Причем без всякого принуждения сверху и даже без финансовой мотивации. Просто нравится быть лагерным капо и измываться над согражданами.
На самом деле в "стране мечты" произошел переход от травли "неправильных" украинцев к размытию границы между государственным и общественным контролем. Причем очень выгодный власти, ведь граждане начинают оценивать не предательские действия политиков и чиновников, а степень патриотичности друг друга.
При этом СБУ и прочие госструктуры становятся арбитрами таких действий, а не прямыми подстрекателями. И если вдруг придет время отвечать за содеянное, то все зеленские и поклады моментально умоют руки и покажут пальцем на активистов, блогеров и журналистов, устраивавших показательные языковые или религиозные расправы.
Пока же такой расклад сил выгоден киевскому режиму, поскольку общественное регулирование распространяется не только на язык или церковь, но и на процессы насильственной мобилизации, например.
Те, кто душит земляков за использование русского языка, с легкостью сдадут их координаты людоловам из ТЦК, да еще и награду за это потребуют. А у Зеленского на носу "деоккупация" Донбасса, снижение возраста мобилизации и женский призыв. Так что деятельность общественных контролеров за частной жизнью украинцев ой как понадобится…
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