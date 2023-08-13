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Еще больше, Ада! Как народная артистка СССР Роговцева превратилась в "рабу системы"

Еще больше, Ада! Как народная артистка СССР Роговцева превратилась в "рабу системы" - 13.08.2023 Украина.ру

Еще больше, Ада! Как народная артистка СССР Роговцева превратилась в "рабу системы"

Украинская актриса Ада Роговцева заявляет русским: У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции. Но что сама Народная артистка СССР скрывает от нас, почему... Украина.ру, 13.08.2023

2023-08-13T09:37

2023-08-13T09:37

2023-08-13T09:37

эксклюзив

украина

роговцева

националисты

предательство

россия

национальный академический театр русской драмы

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Украинская актриса Ада Роговцева заявляет русским: У вас плохая генетика и вообще нет интеллигенции. Но что сама Народная артистка СССР скрывает от нас, почему она сменила фамилию и почему стала ярым русофобом?Вслед за Лаймой Вайкуле и Татьяной Лазаревой рассказать про "плохую генетику русских" решила некогда популярная советская актриса Ада Роговцева.Но если роль Вайкуле и Лазаревой даже на пике их "карьеры" была - "в кабаре ногами дрыгать" (в случае Вайкуле - в буквальном смысле), то Роговцева была видным представителем советского коммунистического "истеблишмента".Как же с ней произошли такие метаморфозы? Давайте исследуем этот феномен, довольно распространённый в стране "небратьев".Ада противСегодня Ада Роговцева, любимица кинозрителей 60-х и 70-х, которую помнят по фильмам "Вечный зов", "Укрощение огня", "Салют, Мария!" и многим другим, рассказывает: "в России никогда не было интеллигенции. А вот украинцы всегда были интеллигентной нацией".Не скупится на ругательства для русских людей, которые вызывают у неё "отвращение и ненависть", их "надо уничтожать". Русских режиссёров называет "выродками". Заявляет, что на Украине надо полностью отменить русский язык. И так далее."Что она вообще несёт?" - так прямо говорят её бывшие коллеги в России, где в основном и снималась в кино Роговцева. Подозревают деменцию.Но нет. Она излагает свои воззрения достаточно связно.Более того, ещё в 2014 году, когда Украина начала бомбить Донбасс, Ада Роговцева собирала деньги для украинской армии, давала концерты для "Правого сектора" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и целовала руки убийцам мирных людей - террористам из "Азова".Видимо, "донецких" можно было тогда бомбить, ведь они вызывают "отвращение и ненависть " и вообще "не интеллигентные".И в СССР никого не было интеллигентного.Только одна Ада Роговцева и приезжала из интеллигентного Киева в Москву, спасибо ей.Заслуженная и народнаяРоговцева, конечно, не упоминает, что она сама была "ребёнком советской элиты".Ещё в ранней юности Ада поменяла фамилию, и неспроста. Её отец был достаточно заслуженным сотрудником НКВД Украины. Во время войны даже охранял Никиту Хрущёва. И после войны, конечно, не бедствовал.А дочка его, Ада Роговец, поменяла фамилию по двум причинам: во-первых, для актрисы благозвучнее звучала "Роговцева", во-вторых, видимо, родство начинающей актрисе всё-таки посоветовали не афишировать.Хотя в то время, когда Ада училась в институте, эти родственные связи наверняка ей помогали. Ада Роговцева в 18 лет стала сталинской стипендиаткой. Уже в 23 года получила звание заслуженной артистки Украины!Видимо, за сыгранные ею к этому моменту роли в советских фильмах "Павел Корчагин" и "Флаги на башнях" (по мотивам книги знаменитого советского педагога Макаренко).А народной артисткой Украины Роговцева стала в 30 лет!Многие очень талантливые артисты Украины не получали таких званий никогда или получали в очень заслуженном возрасте.Например, один из самых известных украинских актеров, Богдан Ступка, имевший, без преувеличения, мировое признание и получивший впоследствии звание "народного артиста СССР", не был на Украине ни заслуженным, ни народным.Хотя его игра в фильме украинского режиссера Юрия Ильенко "Белая птица с чёрной отметиной" потрясла зрителей. Фильм тогда, в 1971 году, получил главный приз Московского кинофестиваля.В этом же фильме играл Константин Степанков, муж Ады Роговцевой, который тоже не имел особых званий на Украине, но стал народным артистом СССР.А Роговцева все звания на Украине получила, хотя такой славы и такого успеха, как Ступка, например, никогда не имела.После она стала и народной артисткой СССР.Странно, что она до сих пор не отказалась от всех своих "советских" званий.Кстати, уже полностью встав на националистическую платформу, Роговцева продолжала ездить в Москву, сниматься в эпизодах, что-то озвучивать.Ещё в 2014 году она сообщила, что на неё в России якобы заведено уголовное дело. "Если я пересеку границу России, то меня сразу возьмут в кандалы", - живописала Роговцева. Это, конечно, было неправдой. Она в это время благополучно снималась в Москве.На вопрос, как же она всё-таки работала в России в эти годы, Роговцева отвечает: "а что было делать, иначе пришлось бы платить неустойку".В общем, бабушка самозабвенно играет разные роли. Так "кандалы", получается, выглядели как принудительная работа в русских сериалах?"Раба системы""Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали рабами", - говорит Роговцева о своей жизни в СССР.Член КПСС с 1967 года, многолетний парторг театра русской драмы в Киеве, делегат 27 съезда КПСС.Да, это всё - "раба системы" народная артистка СССР Ада Роговцева.Советские зрители любили её игру, восхищались ею.Но то играл, оказывается, "раб системы". Сегодня же артистка "прозрела".Недавно она назвала режиссёров Никиту Михалкова и Олега Табакова "выродками", которые "всегда подкладывались под все системы и схемы." Ими двигала "трусость", заключает Роговцева.Секундочку! Да разве не про себя говорит Ада Роговец?Кстати, фамилия её мужа - Волощук, а фамилию мамы - Степанко - он превратил в Степанков. Что двигало обоими супругами, которые поменяли родные фамилии на более благозвучные?Мелочь? Нет, это очень говорящая деталь. Как можно отказаться от фамилии отца ради "благозвучности", если в общем в родных фамилиях ничего непривлекательного нет?С лёгкостью невероятной это сделали Волощук и Роговец, превратившись в Степанкова и Роговцеву.Русский язык? Долой!"Чтобы ТАМ работать, надо было знать ИХ язык. Я его знала без акцента", - говорит Роговцева, которая 35 лет работала в театре русской драмы в Киеве и естественно, исполняла все роли на русском языке.Но теперь она намекает, что она якобы чуть ли не специально выучила русский язык. Чтобы работать "ТАМ".Та страна называлась СССР, и в ней миллионы людей с удовольствием смотрели хорошие фильмы с участием Роговцевой. Но теперь это - "та страна".Также народная артистка СССР посоветовала украинцам "изолировать себя от русских". И конечно, расстаться с русским языком.Удивительные метаморфозы, которые произошли с некоторыми артистами Украины, и заслуженными, и народными - не поддаются пониманию, если смотреть с точки зрения обычного человека. Но механизм довольно простой.Причина в том, что эти люди, увы, были лицемерами и приспособленцами изначально.Роговцева - ярчайший представитель "переобувшихся". Их на Украине называют: "пэрэ́вэртни".И есть даже такой критерий (почти безошибочный): чем ближе к власти был человек, тем быстрее он переобулся и повернулся ровно на 180 градусов.Диссидентка?Как объясняет свои метаморфозы Роговцева? Очень смешно.Мы, говорит, всегда были диссидентами."Это всегда было в нас. Шёпотом мы всегда были националистами, шёпотом мы были антикоммунистами".Позвольте, но ведь именно Роговцева руководила жизнью артистических кругов Киева? Ведь именно она была вхожа во все кабинеты власти, ездила на съезды партии, выступала на партсобраниях, исключала из неё "диссидентов"?Но поскольку такой же точно "каминг-аут", как Роговцева, совершило всё руководство республики во главе со вторым секретарём Леонидом Макаровичем Кравчуком, вопросов никто Роговцевой не задаёт.Иначе их придётся задать самим себе.Там и второй секретарь ЦК партии Кравчук, занимавшийся в компартии вопросами идеологии, бывший членом ЦУ УПСС, в итоге договорился до того, что он всю жизнь "боролся с коммунизмом".Но сегодня они скромно говорят про себя: мы - "совесть нации".Сегодня очень пожилая бабушка (86 лет!), в прошлом парторг театра, член Компартии, депутат съезда и так далее, и так далее - Роговцева целует руки боевикам из "Азова" (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), обнимается с ними, фотографируется, ездит с ними на мотоциклах.Да тот ли это человек, который играл в советских фильмах образы честных и верных советских людей?Актеры, по выражению Станиславского, "пустые мешки", которые каждый раз вытряхивают себя для исполнения новой роли.Не все, конечно. Но сколько таких "пустых мешков" мы увидели за последние 30 лет. И далеко не только среди актеров, кстати.Ада Роговцева вошла в новую роль и играет её самозабвенно. Видимо, судя по возрасту, это будет её последняя роль. А было бы очень интересно увидеть, как переобуется опять сегодняшняя "убеждённая националистка".Это обязательно произойдёт с ними в ближайшем будущем. Как только станет невыгодно проклинать СССР и ненавидеть Россию и русских, все представляющие сейчас "совесть нации" опять "перевернутся"."Пэрэ́вэртни", что с них взять.Но кто же им уже поверит?

https://ukraina.ru/20190417/1023341436.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, роговцева, националисты, предательство, россия, национальный академический театр русской драмы