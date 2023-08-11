Владимир Быстряков о послевоенном искусстве, киевских "распилах" бюджета и о том, как страшно Зеленскому - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20230811/1048617223.html
Владимир Быстряков о послевоенном искусстве, киевских "распилах" бюджета и о том, как страшно Зеленскому
Владимир Быстряков о послевоенном искусстве, киевских "распилах" бюджета и о том, как страшно Зеленскому - 11.08.2023 Украина.ру
Владимир Быстряков о послевоенном искусстве, киевских "распилах" бюджета и о том, как страшно Зеленскому
Не только украинское, но и мировое искусство в целом находится в глубоком духовном и мастеровом кризисе, поэтому ждать его развития на Украине, отравленной... Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T03:24
2023-08-11T03:24
культура
эксклюзив
культура
композитор
быстряков
владимир быстряков
искусство
бюджет
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046563016_74:26:813:442_1920x0_80_0_0_8943288d35f98c8f4bb704f52e6616e1.jpg.webp
Не только украинское, но и мировое искусство в целом находится в глубоком духовном и мастеровом кризисе, поэтому ждать его развития на Украине, отравленной идеологией – невозможно. Но история говорит о том, что все может измениться быстрее, чем мы думаем.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский композитор Владимир Быстряков.– Владимир Юрьевич, горячая фаза конфликта на Украине длится уже очень долго, полтора года, и постепенно меняются прогнозы или предсказания, которые были год, или даже полгода назад. Мы с вами не раз обсуждали нынешнее состояние украинской культуры и искусства, но я хотела бы спросить, каким вы видите его будущее – потом, после войны?– Вы понимаете, сейчас украинская культура напоминает кастрированного человека, с которым говорить о любви к женщине просто бесполезно – он вас не поймет. У нас оскопили культуру вместе с памятью, историей, языком. И задавать ваш вопрос простым людям сейчас – все равно, что спросить у человека в горячке, в бреду, что он будет делать, когда выздоровеет?Он не знает: или пойдет на тот свет, или придет "до тями", как у нас говорят – в сознание. Наша культура не может быть полноценной без российской составляющей. Всегда так было, и Украина тоже питала Россию – стоит вспомнить только [Михаила] Зощенко, Илью Ильфа и Евгения Петрова, [Александра] Вертинского.Половина народа, говорящая на русском языке, естественно имела свою культуру, свой язык, и ее начали умело и заблаговременно – еще с 90-х годов начали придавливать, уничтожать. Сейчас это доходит уже до совершенно анекдотичных законов. Готовятся, например, принять закон, по которому 25 тысяч штрафа (около 60 000 рублей – ред.) за исполнение русской песни.– И даже за прослушивание.– Если честно, у меня такое ощущение, что там сидит крот, который делает все, чтобы эту Украину люди просто возненавидели. Власть не делает совершенно никаких попыток сгладить эту самую разницу между свідомими (сознательными – ред.), "правильными" украинцами, и "неправильными" – русскоязычными.На фронте – другое дело. Там жизни кладут, некогда заниматься этой ерундой. А вот в тылу – все эти Гуменюки*, Цимбалюки**, Кремини*** – занимаются такой работой: бегают и рапортуют, что они там запретили, там переименовали, там герб поменяли, и так далее. И ведь это же все – большие деньги, деньги из бюджета. Поменять герб на "Родине-матери" стоило около миллиона долларов. Это все – успешно распиливаемый бюджет.– Слышала от многих украинских лидеров общественного мнения, что всем этим они "подыгрывают российской пропаганде". Зачем это делается?– Все упирается только в одно. В то же, во что и отъезд всяких российских гуру и исполнителей. Если в случае с вашими это было связано с тем, что они могли потерять свои активы и счета в западных банках, то здесь [на Украине] создается бюджетик, который все начинают очень успешно пилить.И даже когда где-то начинаются посадки, причем очень демонстративные – например, сейчас там во всех регионах поменяли военкомов, которые за деньги выписывали людям справки об инвалидности, и все такое прочее – это только для того, чтобы поставить своих. Бизнес не умирает, меняются активно действующие лица. Как только создали бюджет – появляется патриотичность.– По поводу герба на "Родине-матери": Минкульт много раз оправдался тем, что это были не бюджетные деньги, а вложение крупного бизнеса. В частности, участвовал в этом Ринат Ахметов, отвечающий во многих регионах за энергетику. И это в тот момент, когда вся Украина зиму жила без света и тепла…– Не думаю, что он страдает излишней патриотичностью. Ринат Леонидович всегда клал яйца в разные корзины: он поддерживал и [Юлию] Тимошенко, и [Виктора] Януковича. Мудрый по-своему человек. Пообещали ему какие-то преференции в бизнесе, или нашли у него что-нибудь, и сказали: "Отстегните немного на памятник, а мы посмотрим сквозь пальцы на ваши проделки."Все до зевоты прогнозируемо и прочитывается на раз. Искать там какие-то высокоинтеллектуальные или идейные мотивы – бесполезно.Я очень сочувствую людям, которые живут там, под этим прессом. Мне иногда звонят люди максимально далекие от политики, и говорят: "Мы просто уже не можем, мы задыхаемся в этом зловонии отсутствии воздуха."– Вы сравнили с человеком в горячке, с температурой. Но ведь после лихорадки, после выздоровления продолжается жизнь. Хотелось бы попытаться представить, что будет потом?– Ну вы назвали только один выход – что все проходит. Но иногда не проходит, и заканчивается летальным исходом. Тоже самое и с организмом, который называется страна. Страна сейчас в таком состоянии – это последняя стадия агонии, онкозаболевание тяжелейшее. Если ко всему этому добавить то, что народ обозлен друг на друга… Те, кто потерял своих близких нескоро об этом забудут, и понятно, на кого они будут "катить бочку": и на тех, кто у них этих близких отобрал на войне, и на тех, кто поддерживал другую сторону.– После Гражданской войны 1918-1923 года страна, все же, выжила, и созидала.– Вы знаете, да – я бы на это рассчитывал. И еще, прозвучит цинично, но рассчитывал бы на то, что украинцы быстро переобуваются: в нашей истории было много моментов, когда быстро меняли шкуру, сапоги, тапочки, и так далее.Как ни цинично это звучит, но это единственный позитивный момент, о котором можно говорить. И, конечно, если к власти придут адекватные люди, которые толерантно относились бы к двуязычию, вере, вернули бы иерархов церковных, к которым люди привыкли и ходили молиться.И, знаете: мячик всегда может попасть на другую сторону поля, и те люди, которые особенно усердствовали в этих патриотических конвульсиях, могут огрести по-полному. У людей же память хорошая.Я убежден в том, что культура – это продукт общества спокойного и богатого. Я уже полтора года нахожусь в Германии, и наблюдаю, как живут спокойные люди в правильной стране: у них работают законы, нет такой явной коррупции, у меня будут что-нибудь чинить в те же сроки, что и у богатого соседа.И отношение к культуре совсем другое. Вот у меня был на днях концерт в старинном соборе, люди, которые пришли, они чувствуют профессионалов, это страна мастеровых людей. У нас это во-многом выбито идеологическими мастерами "заплечных дел". Понятие культуры у нас делиться на "свое" и на "чужое". Хотя придумать более абсурдный тезис, чем язык произведения искусства, трудно.– Вы говорите о расцвете культуры в более сытые и благополучные времена, а мне сразу же вспоминается Серебряный век, спровоцированный кровопролитной и никому не нужной Первой мировой, Революцией, Гражданской. И не только этот период, конечно. Мне кажется, именно в самые тяжелые и беспросветные времена создается огромное количество прекрасных произведений искусства, именно потому, что художники не могут не писать о том, что у них болит.– Я с вами согласен, но я думаю, что этот период просто совпал с началом века, и война там не причем. Может быть, обострились какие-то отношения внутри общества, но к началу войны страны были богатые, и Россия кормила своим зерном ту же Аргентину и Канаду.Я вспоминаю случай, когда [Иван] Бунин выступал в полуголодной Одессе на двадцать человек, чтобы заработать хоть копейку. Читал какие-то стихи, а ведь Бунин – один из великих. Но это был уже 18-19-й год, и это никому не было нужно.Давайте сравним [в живописи] импрессионистов и немецкий экспрессионизм. Немецкие экспрессионисты – да, это такой период: Версальский договор, Германия унижена, и они все это отображали. Но какое это было искусство? Это было исковерканное искусство, это не было искусство для любования. А импрессионисты – никакой войны, никакой политики – это буйство красок и красота окружающей среды. Хотя, казалось бы, примерно в одно и то же время. И [Эдгар] Дега, и Клод Моне – это же все начало века.В нашей стране все это быстро заглохло: надели намордник шикарному лирику [Владимиру] Маяковскому, [Сергей] Есенин мыкался, не знал, куда ему податься, пока не понял, что его лирика совершенно не созвучна этому стальному маршу, которым страна двигалась к индустриализации. Это было окончание расцвета.А потом начались эти формуляры [Андрея] Жданова против Зощенко, [Анны] Ахматовой, [Дмитрия] Шостаковича. Какой там Серебряный век уже…Теперь оставалось дожидаться 60-х годов, когда "кукурузник" [Никита Хрущёв] не отошел еще от обличения [Иосифа] Сталина, и не обратил внимание на искусство. Но он тоже начал потом шебуршить.Все это было не так давно: но вы можете себе представить, что стадионы собирает не киевское "Динамо", а [Евгений] Евтушенко, [Булат] Окуджава, [Белла] Ахмадулина? А что сейчас? Куда делось сознание человечества, восприятие культуры, искусства?Все это стало потухать, потому что пришел век вещизма, воровства. Наши третьеразрядные артисты стали получать в десять раз больше денег, чем великие [Евгений] Евстигнеев и [Евгений] Леонов.Сейчас режиссер приходит на съемочную площадку, и не знает, что он будет снимать. У меня был случай, когда я работал с Лёней Горовцом, он поставил фильм "Дамский портной" с [Инокентием] Смоктуновским о Бабьем Яре, поставил "Кофе с молоком" с [Александром] Абдулловым. И он мне рассказывал: его пригласили на сериал, и как только он начал расставлять мизансцены, ему сказали: "Стойте, Лёня, стойте! Это никому не надо." Он говорит: "Как же? Мы ведь делаем кино…" Ему отвечают: "Какое кино! Мы печем блины".И так везде – не только на Украине, конечно. Тоже самое и в России, там на телевидении вообще один нафталин.Сейчас вся культура представляет собой завал, и я даже не знаю, что может из-под этих завалов выбраться на свет. Может быть, для этого нужно, чтобы идеологией управляли люди с головой.– Вы можете попробовать представить театральную постановку или фильм, честный, настоящий, непропагандистский – об этой войне? Конечно, после ее окончания.– Фронтовики никогда не рассказывают правду о войне. Это о чем-то говорит. Значит, они что-то знают, что не укладывается в наши лекала. Даже в лекала наших самых честных фильмов. Но для того, чтобы возник честный фильм, нужно быть Алексеем Германом, или Андреем Тарковским, потому что остальное – это все плюс-минус конъектура. К сожалению, даже [Никита] Михалков после прекраснейших "Утомленных солнцем" закончился.В Украине сейчас вообще не учат хороших мастеров, это все такие задеилогизированные проекты…– Был неплохой режиссер комедии, Владимир Зеленский.– У них были хорошие, качественные фильмы. Но кто их финансировал, как вы думаете?– Игорь Валерьевич [Коломойский]?– А что, он большой ценитель искусства? Он просто сделал себе партию и раскрутил ее качественным продуктом. Весь этот "Слуга народа" - это было очень похоже на правду. Настолько, что очаровал всю страну, и страна в едином порыве отдала 75% голосов этому бедному Зеленскому, который влип в историю.Ему обещали, что он ничего не будет делать, получая миллиарды. Да, он их получает. Но когда ты сидишь на мешке с деньгами как на пороховой бочке, и нервы у тебя сорваны, когда ходят слухи, что тебя вот-вот могут уничтожить, убрать... И это будет всем выгодно: одним – чтобы сделать из него сакральную жертву, и наставить памятников по всей Украине, а другим – для того, чтобы сковырнуть все это дело на Москву. Я понимаю, в каком ужасе он живет, и выйти оттуда он, конечно, не может.Возвращаясь к вопросу послевоенного искусства: в свое время мне [Раймонд] Паулс говорил: "Вырастить хорошего джазового пианиста – как выточить кристалл. Нужно потратить очень много времени, сил, умения. А если мальчик приходит, и через два занятия говорит: "Я пошел зарабатывать деньги", о каком искусстве тут можно говорить?Это тупиковая тема в наше время. Я даже не знаю, что можно сказать. Нужно, прежде всего, убирать идеологию. А если и брать идеологию – то христианскую, которая выше всех этих партий, объединений, компаний, и так далее. Нужен возврат к общечеловеческим ценностям.*Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины;**Роман Цимбалюк – украинский журналист, в РФ подозревался в разжигании межнациональной розни, выполняет функции иноагента;***Тарас Креминь – языковой омбудсмен Украины
https://ukraina.ru/20230419/1045482365.html
https://ukraina.ru/20230805/1048409795.html
https://ukraina.ru/20230529/1046650425.html
https://ukraina.ru/20230806/1048427101.html
https://ukraina.ru/20230623/1047495712.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046563016_123:0:758:476_1920x0_80_0_0_3a63f6991e2299ac973a667a60f3d941.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, культура, композитор, быстряков, владимир быстряков, искусство, бюджет, владимир зеленский
Культура, Эксклюзив, культура, композитор, Быстряков, Владимир Быстряков, искусство, бюджет, Владимир Зеленский

Владимир Быстряков о послевоенном искусстве, киевских "распилах" бюджета и о том, как страшно Зеленскому

03:24 11.08.2023
 
© rian.com.uaВладимир Быстряков интервью
Владимир Быстряков интервью
© rian.com.ua
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Не только украинское, но и мировое искусство в целом находится в глубоком духовном и мастеровом кризисе, поэтому ждать его развития на Украине, отравленной идеологией – невозможно. Но история говорит о том, что все может измениться быстрее, чем мы думаем.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский композитор Владимир Быстряков.
– Владимир Юрьевич, горячая фаза конфликта на Украине длится уже очень долго, полтора года, и постепенно меняются прогнозы или предсказания, которые были год, или даже полгода назад. Мы с вами не раз обсуждали нынешнее состояние украинской культуры и искусства, но я хотела бы спросить, каким вы видите его будущее – потом, после войны?
– Вы понимаете, сейчас украинская культура напоминает кастрированного человека, с которым говорить о любви к женщине просто бесполезно – он вас не поймет. У нас оскопили культуру вместе с памятью, историей, языком. И задавать ваш вопрос простым людям сейчас – все равно, что спросить у человека в горячке, в бреду, что он будет делать, когда выздоровеет?
Он не знает: или пойдет на тот свет, или придет "до тями", как у нас говорят – в сознание. Наша культура не может быть полноценной без российской составляющей. Всегда так было, и Украина тоже питала Россию – стоит вспомнить только [Михаила] Зощенко, Илью Ильфа и Евгения Петрова, [Александра] Вертинского.
Половина народа, говорящая на русском языке, естественно имела свою культуру, свой язык, и ее начали умело и заблаговременно – еще с 90-х годов начали придавливать, уничтожать. Сейчас это доходит уже до совершенно анекдотичных законов. Готовятся, например, принять закон, по которому 25 тысяч штрафа (около 60 000 рублей – ред.) за исполнение русской песни.
– И даже за прослушивание.
– Если честно, у меня такое ощущение, что там сидит крот, который делает все, чтобы эту Украину люди просто возненавидели. Власть не делает совершенно никаких попыток сгладить эту самую разницу между свідомими (сознательными – ред.), "правильными" украинцами, и "неправильными" – русскоязычными.
19 апреля, 16:52Культура
"Не нам, бродягам и артистам!" В Москве идет спектакль о Вертинском и его эпохе18 апреля театр Булгаковского дома в Москве показал авторскую постановку Сергея Федотова "Александр Вертинский. Жёлтое танго"
На фронте – другое дело. Там жизни кладут, некогда заниматься этой ерундой. А вот в тылу – все эти Гуменюки*, Цимбалюки**, Кремини*** – занимаются такой работой: бегают и рапортуют, что они там запретили, там переименовали, там герб поменяли, и так далее. И ведь это же все – большие деньги, деньги из бюджета. Поменять герб на "Родине-матери" стоило около миллиона долларов. Это все – успешно распиливаемый бюджет.
– Слышала от многих украинских лидеров общественного мнения, что всем этим они "подыгрывают российской пропаганде". Зачем это делается?
– Все упирается только в одно. В то же, во что и отъезд всяких российских гуру и исполнителей. Если в случае с вашими это было связано с тем, что они могли потерять свои активы и счета в западных банках, то здесь [на Украине] создается бюджетик, который все начинают очень успешно пилить.
И даже когда где-то начинаются посадки, причем очень демонстративные – например, сейчас там во всех регионах поменяли военкомов, которые за деньги выписывали людям справки об инвалидности, и все такое прочее – это только для того, чтобы поставить своих. Бизнес не умирает, меняются активно действующие лица. Как только создали бюджет – появляется патриотичность.
– По поводу герба на "Родине-матери": Минкульт много раз оправдался тем, что это были не бюджетные деньги, а вложение крупного бизнеса. В частности, участвовал в этом Ринат Ахметов, отвечающий во многих регионах за энергетику. И это в тот момент, когда вся Украина зиму жила без света и тепла…
– Не думаю, что он страдает излишней патриотичностью. Ринат Леонидович всегда клал яйца в разные корзины: он поддерживал и [Юлию] Тимошенко, и [Виктора] Януковича. Мудрый по-своему человек. Пообещали ему какие-то преференции в бизнесе, или нашли у него что-нибудь, и сказали: "Отстегните немного на памятник, а мы посмотрим сквозь пальцы на ваши проделки."
Все до зевоты прогнозируемо и прочитывается на раз. Искать там какие-то высокоинтеллектуальные или идейные мотивы – бесполезно.
Я очень сочувствую людям, которые живут там, под этим прессом. Мне иногда звонят люди максимально далекие от политики, и говорят: "Мы просто уже не можем, мы задыхаемся в этом зловонии отсутствии воздуха."
5 августа, 04:00Культура
Тайны и загадки Гоголя. "Невский проспект": путешествие по мирам магического Петербурга и еще от ПолтавыВ "Петербургских повестях" Николая Васильевича Гоголя, написанных в 1830-1840-е годы, нет малороссийского чародейства, чертей и святочного гадания, но мистики – хоть отбавляй. В фантасмагорическом "Невском проспекте" главный герой буквально путешествует по мирам своих снов и яви загадочного Петербурга.
– Вы сравнили с человеком в горячке, с температурой. Но ведь после лихорадки, после выздоровления продолжается жизнь. Хотелось бы попытаться представить, что будет потом?
– Ну вы назвали только один выход – что все проходит. Но иногда не проходит, и заканчивается летальным исходом. Тоже самое и с организмом, который называется страна. Страна сейчас в таком состоянии – это последняя стадия агонии, онкозаболевание тяжелейшее. Если ко всему этому добавить то, что народ обозлен друг на друга… Те, кто потерял своих близких нескоро об этом забудут, и понятно, на кого они будут "катить бочку": и на тех, кто у них этих близких отобрал на войне, и на тех, кто поддерживал другую сторону.
– После Гражданской войны 1918-1923 года страна, все же, выжила, и созидала.
– Вы знаете, да – я бы на это рассчитывал. И еще, прозвучит цинично, но рассчитывал бы на то, что украинцы быстро переобуваются: в нашей истории было много моментов, когда быстро меняли шкуру, сапоги, тапочки, и так далее.
Как ни цинично это звучит, но это единственный позитивный момент, о котором можно говорить. И, конечно, если к власти придут адекватные люди, которые толерантно относились бы к двуязычию, вере, вернули бы иерархов церковных, к которым люди привыкли и ходили молиться.
И, знаете: мячик всегда может попасть на другую сторону поля, и те люди, которые особенно усердствовали в этих патриотических конвульсиях, могут огрести по-полному. У людей же память хорошая.
Я убежден в том, что культура – это продукт общества спокойного и богатого. Я уже полтора года нахожусь в Германии, и наблюдаю, как живут спокойные люди в правильной стране: у них работают законы, нет такой явной коррупции, у меня будут что-нибудь чинить в те же сроки, что и у богатого соседа.
И отношение к культуре совсем другое. Вот у меня был на днях концерт в старинном соборе, люди, которые пришли, они чувствуют профессионалов, это страна мастеровых людей. У нас это во-многом выбито идеологическими мастерами "заплечных дел". Понятие культуры у нас делиться на "свое" и на "чужое". Хотя придумать более абсурдный тезис, чем язык произведения искусства, трудно.
– Вы говорите о расцвете культуры в более сытые и благополучные времена, а мне сразу же вспоминается Серебряный век, спровоцированный кровопролитной и никому не нужной Первой мировой, Революцией, Гражданской. И не только этот период, конечно. Мне кажется, именно в самые тяжелые и беспросветные времена создается огромное количество прекрасных произведений искусства, именно потому, что художники не могут не писать о том, что у них болит.
– Я с вами согласен, но я думаю, что этот период просто совпал с началом века, и война там не причем. Может быть, обострились какие-то отношения внутри общества, но к началу войны страны были богатые, и Россия кормила своим зерном ту же Аргентину и Канаду.
Я вспоминаю случай, когда [Иван] Бунин выступал в полуголодной Одессе на двадцать человек, чтобы заработать хоть копейку. Читал какие-то стихи, а ведь Бунин – один из великих. Но это был уже 18-19-й год, и это никому не было нужно.
Давайте сравним [в живописи] импрессионистов и немецкий экспрессионизм. Немецкие экспрессионисты – да, это такой период: Версальский договор, Германия унижена, и они все это отображали. Но какое это было искусство? Это было исковерканное искусство, это не было искусство для любования. А импрессионисты – никакой войны, никакой политики – это буйство красок и красота окружающей среды. Хотя, казалось бы, примерно в одно и то же время. И [Эдгар] Дега, и Клод Моне – это же все начало века.
29 мая, 04:46Культура
Умер художник Илья Кабаков, уроженец Днепропетровска, автор самой дорогой в мире картиныВ субботу, 27 мая, в Лонг-Айленде, США, ушел из жизни один из самых известных художников — выходцев из СССР Илья Кабаков
В нашей стране все это быстро заглохло: надели намордник шикарному лирику [Владимиру] Маяковскому, [Сергей] Есенин мыкался, не знал, куда ему податься, пока не понял, что его лирика совершенно не созвучна этому стальному маршу, которым страна двигалась к индустриализации. Это было окончание расцвета.
А потом начались эти формуляры [Андрея] Жданова против Зощенко, [Анны] Ахматовой, [Дмитрия] Шостаковича. Какой там Серебряный век уже…
Теперь оставалось дожидаться 60-х годов, когда "кукурузник" [Никита Хрущёв] не отошел еще от обличения [Иосифа] Сталина, и не обратил внимание на искусство. Но он тоже начал потом шебуршить.
Все это было не так давно: но вы можете себе представить, что стадионы собирает не киевское "Динамо", а [Евгений] Евтушенко, [Булат] Окуджава, [Белла] Ахмадулина? А что сейчас? Куда делось сознание человечества, восприятие культуры, искусства?
Все это стало потухать, потому что пришел век вещизма, воровства. Наши третьеразрядные артисты стали получать в десять раз больше денег, чем великие [Евгений] Евстигнеев и [Евгений] Леонов.
Сейчас режиссер приходит на съемочную площадку, и не знает, что он будет снимать. У меня был случай, когда я работал с Лёней Горовцом, он поставил фильм "Дамский портной" с [Инокентием] Смоктуновским о Бабьем Яре, поставил "Кофе с молоком" с [Александром] Абдулловым. И он мне рассказывал: его пригласили на сериал, и как только он начал расставлять мизансцены, ему сказали: "Стойте, Лёня, стойте! Это никому не надо." Он говорит: "Как же? Мы ведь делаем кино…" Ему отвечают: "Какое кино! Мы печем блины".
И так везде – не только на Украине, конечно. Тоже самое и в России, там на телевидении вообще один нафталин.
Сейчас вся культура представляет собой завал, и я даже не знаю, что может из-под этих завалов выбраться на свет. Может быть, для этого нужно, чтобы идеологией управляли люди с головой.
Гоголь коллаж
6 августа, 06:26Культура
Тайны и загадки Гоголя. Месть на берегах Нила и приключения фашистов в ИталииЧасто нас до глубины души возмущают зарубежные экранизации и адаптации русской классики: вспомнить только, сколько критики вызвала "Анна Каренина" Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли или "Война и мир" Тома Харпера с Полом Дано и Лили Джеймс, которая просто не имела шансов избежать сравнения с эпопеей Сергея Бондарчука буквально в каждой сцене.
– Вы можете попробовать представить театральную постановку или фильм, честный, настоящий, непропагандистский – об этой войне? Конечно, после ее окончания.
– Фронтовики никогда не рассказывают правду о войне. Это о чем-то говорит. Значит, они что-то знают, что не укладывается в наши лекала. Даже в лекала наших самых честных фильмов. Но для того, чтобы возник честный фильм, нужно быть Алексеем Германом, или Андреем Тарковским, потому что остальное – это все плюс-минус конъектура. К сожалению, даже [Никита] Михалков после прекраснейших "Утомленных солнцем" закончился.
В Украине сейчас вообще не учат хороших мастеров, это все такие задеилогизированные проекты…
– Был неплохой режиссер комедии, Владимир Зеленский.
– У них были хорошие, качественные фильмы. Но кто их финансировал, как вы думаете?
– Игорь Валерьевич [Коломойский]?
– А что, он большой ценитель искусства? Он просто сделал себе партию и раскрутил ее качественным продуктом. Весь этот "Слуга народа" - это было очень похоже на правду. Настолько, что очаровал всю страну, и страна в едином порыве отдала 75% голосов этому бедному Зеленскому, который влип в историю.
Ему обещали, что он ничего не будет делать, получая миллиарды. Да, он их получает. Но когда ты сидишь на мешке с деньгами как на пороховой бочке, и нервы у тебя сорваны, когда ходят слухи, что тебя вот-вот могут уничтожить, убрать... И это будет всем выгодно: одним – чтобы сделать из него сакральную жертву, и наставить памятников по всей Украине, а другим – для того, чтобы сковырнуть все это дело на Москву. Я понимаю, в каком ужасе он живет, и выйти оттуда он, конечно, не может.
Возвращаясь к вопросу послевоенного искусства: в свое время мне [Раймонд] Паулс говорил: "Вырастить хорошего джазового пианиста – как выточить кристалл. Нужно потратить очень много времени, сил, умения. А если мальчик приходит, и через два занятия говорит: "Я пошел зарабатывать деньги", о каком искусстве тут можно говорить?
Это тупиковая тема в наше время. Я даже не знаю, что можно сказать. Нужно, прежде всего, убирать идеологию. А если и брать идеологию – то христианскую, которая выше всех этих партий, объединений, компаний, и так далее. Нужен возврат к общечеловеческим ценностям.
*Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины;
**Роман Цимбалюк – украинский журналист, в РФ подозревался в разжигании межнациональной розни, выполняет функции иноагента;
***Тарас Креминь – языковой омбудсмен Украины
Рейнгольд Глиэр - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 05:44Культура
Композитор Глиэр: между Киевом и Москвой и двумя мировыми войнамиСемьдесят лет назад, 23 июня 1953 года, ушел из жизни киевлянин, российский и советский композитор, музыкальный педагог и дирижер Рейнгольд Глиэр
 
КультураЭксклюзивкультуракомпозиторБыстряковВладимир БыстряковискусствобюджетВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
06:00Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
05:50Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
05:45Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
05:30Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
05:16Фиктивная реальность. Псевдо-прорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
05:00Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
04:56Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
04:50"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
04:45Белорусский аналитик о том, чем ответит "Вагнер" на военную авантюру Польши на Западной Украине
04:31"Это же классовая война". Бедных убивают, богатые богатеют - украинские эксперты о спецоперации
04:30TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары Украина
04:05Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под Артемовском
04:00Эксперт рассказал о жёсткой дисциплине в ЧВК и как относятся к "Вагнеру" жители Белоруссии
03:49Извинились и отпустили. Эксперт рассказал, как ЦРУ и СБУ спровоцировали задержание "Вагнера" в Белоруссии
03:47Назад на Луну
03:45Аналитик рассказал, чем ответит Россия на авантюрную провокацию Киева и Варшавы в Белоруссии
03:39Полковник Алёхин рассказал, как Украина латает оборону и бросает новые силы в "купянскую мясорубку"
03:39Кирилл Фролов: УПЦ заплатила тройную цену за освобождение митрополита Павла
Лента новостейМолния