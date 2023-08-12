https://ukraina.ru/20230812/1048646175.html

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину - 12.08.2023 Украина.ру

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Россия запросила на 17 августа открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале

2023-08-12T10:18

2023-08-12T10:18

2023-08-12T10:18

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"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", - написал Полянский.Он уточнил, что встреча назначена на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве).Запад продолжает накачивать Украину оружием, несмотря на заверения российской стороны о том, что это только затянет конфликт.

https://ukraina.ru/20230716/1048046800.html

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2023

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оружие, оон, зарубежье, украина, новости, россия