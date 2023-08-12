Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Россия запросила на 17 августа открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале
"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", - написал Полянский.
Он уточнил, что встреча назначена на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве).
Запад продолжает накачивать Украину оружием, несмотря на заверения российской стороны о том, что это только затянет конфликт.