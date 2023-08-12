Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину - 12.08.2023 Украина.ру
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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину - 12.08.2023 Украина.ру
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Россия запросила на 17 августа открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале
2023-08-12T10:18
2023-08-12T10:18
оружие
оон
зарубежье
украина
новости
россия
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"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", - написал Полянский.Он уточнил, что встреча назначена на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве).Запад продолжает накачивать Украину оружием, несмотря на заверения российской стороны о том, что это только затянет конфликт.
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оружие, оон, зарубежье, украина, новости, россия
оружие, ООН, Зарубежье, Украина, Новости, Россия

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

10:18 12.08.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия запросила на 17 августа открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале
"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", - написал Полянский.
Он уточнил, что встреча назначена на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве).
Запад продолжает накачивать Украину оружием, несмотря на заверения российской стороны о том, что это только затянет конфликт.
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