https://ukraina.ru/20240703/1056027538.html

Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд

Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд - 03.07.2024 Украина.ру

Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд

Финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты специалистов сферы здравоохранения и образования украинскому Кабмину поможет новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 2,2 миллиардов долларов. Об этом в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

2024-07-03T11:26

2024-07-03T11:26

2024-07-03T11:31

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Ранее на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги в то время как страна "действительно защищает Запад".Напомним, до конца 2024 года Киев должен вернуть МВФ почти всю выделенную ранее сумму, которая составляет 1,9 миллиардов долларов. Газета The Economist сообщала, что у Украины остался месяц, чтобы избежать дефолта. Подробнее об украинской экономике в ходе ведения боевых действий читайте в материале автора Украина.ру Ивана Лизана: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса

https://ukraina.ru/20240626/1055848348.html

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новости, украина, денис шмыгаль, мвф, кабмин, финансовая помощь