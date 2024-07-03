Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд - 03.07.2024 Украина.ру
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Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд
Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд - 03.07.2024 Украина.ру
Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд
Финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты специалистов сферы здравоохранения и образования украинскому Кабмину поможет новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 2,2 миллиардов долларов. Об этом в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-07-03T11:26
2024-07-03T11:31
новости
украина
денис шмыгаль
мвф
кабмин
финансовая помощь
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Ранее на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги в то время как страна "действительно защищает Запад".Напомним, до конца 2024 года Киев должен вернуть МВФ почти всю выделенную ранее сумму, которая составляет 1,9 миллиардов долларов. Газета The Economist сообщала, что у Украины остался месяц, чтобы избежать дефолта. Подробнее об украинской экономике в ходе ведения боевых действий читайте в материале автора Украина.ру Ивана Лизана: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса
https://ukraina.ru/20240626/1055848348.html
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новости, украина, денис шмыгаль, мвф, кабмин, финансовая помощь
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, МВФ, Кабмин, финансовая помощь

Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд

11:26 03.07.2024 (обновлено: 11:31 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты специалистов сферы здравоохранения и образования украинскому Кабмину поможет новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 2,2 миллиардов долларов. Об этом в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
"Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", – уточнил он.
Ранее на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги в то время как страна "действительно защищает Запад".
Напомним, до конца 2024 года Киев должен вернуть МВФ почти всю выделенную ранее сумму, которая составляет 1,9 миллиардов долларов. Газета The Economist сообщала, что у Украины остался месяц, чтобы избежать дефолта.
Подробнее об украинской экономике в ходе ведения боевых действий читайте в материале автора Украина.ру Ивана Лизана: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса
Экономика Украины и война коллаж
26 июня, 05:39
Экономика Украины и война: самозабвенное воровство колл-центров и год без новых ТРЦУкраину, как и предсказывалось, накрыла тьма. Уничтожение генерации, ограничение на перетоки из Евросоюза и вывод блоков АЭС на планово-предупредительные ремонты вынудили диспетчеров ввести крайне жёсткие графики отключений. Из-за этого начались проблемы на меткомбинатах, а застройщики решили не открывать в этом году новые торговые центры.
 
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