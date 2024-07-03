Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд
11:26 03.07.2024 (обновлено: 11:31 03.07.2024)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты специалистов сферы здравоохранения и образования украинскому Кабмину поможет новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в объеме 2,2 миллиардов долларов. Об этом в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
"Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", – уточнил он.
Ранее на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги в то время как страна "действительно защищает Запад".
Напомним, до конца 2024 года Киев должен вернуть МВФ почти всю выделенную ранее сумму, которая составляет 1,9 миллиардов долларов. Газета The Economist сообщала, что у Украины остался месяц, чтобы избежать дефолта.
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