Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита - 03.07.2024 Украина.ру
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Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита
Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита - 03.07.2024 Украина.ру
Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита
На этой неделе представители украинской элиты активно обсуждали журналистское расследование, которое вывело на чистую воду автора Telegram-канала "Джокер" - один из пропагандистских инструментов Офиса президента.
2024-07-03T10:53
2024-07-03T13:15
саудовская аравия
украина
ростислав кравец
денис шмыгаль
александр дубинский
офис президента
вооруженные силы украины
сбу
эксклюзив
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По данным украинских журналистов, его ведет Роман Кравец, один из подручных Андрея Ермака. Последние месяцы telegram-канал "Джокер" буквально шантажировал службы такси, сервисные центры и интернет-казино, собирая с них мзду."Кортеж, охрана и СБУ, квартира в элитном жилом комплексе, системные поездки за границу во время войны. Это все о человеке, который сначала случайно попал во влиятельное окружение, а затем — в избирательные списки партии "Слуга Народа". Теперь же этот человек владеет Telegram-каналом на 270 тысяч подписчиков, к деятельности которого возникает немало вопросов", - пишет издание "Громадське".Роман Кравец, как отмечают журналисты, призывает всех мобилизовать в ВСУ, но свои посты пишет из машины Lexus за 150 тысяч долларов по дороге в Саудовскую Аравию.Шантажируя украинских бизнесменов, Роман Кравец даже составил свой ценник: реклама — от $47 500; стоп (т. е. прекращение публикаций на определенную тематику) — от $389 000; удаление информации — от $236 000.Журналисты издания Forbes, которые и деанонимизировали "Джокера" первыми, сообщили, что его основной доход приносят именно медиаатаки. Служба такси Uklon сообщила, что он требовал у них $200 000 лишь за то, чтобы он от нее отстал. Самого Кравца при этом охраняет СБУ, что он лично называет "подарком Малюка", то есть главы Службы безопасности."Роман Кравец — не одаренный интеллектом отброс, дорвавшийся до скорых неофициальных денег через заказные материалы, в чем ему активно способствовали и способствуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб. Мотивы у каждого из них, очевидно, разные. У одних банальные — чтобы не трогали их, у других сугубо меркантильные. Так ведь кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощью в их решении… Этот черт точно не действует один. С уверенностью могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из самых близких своих друзей", - рассказывает "Громадському" один из украинских политиков на условиях анонимности.Telegram-канал "Шептун" утверждает также, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко причастен к запуску "Джокера". Канал сначала считался "супероружием" в сетке медиа ресурсов Зеленского.Проще говоря, Офис президента и верхушка "Слуг народа" занимается обычным шантажом, рэкетом и бандитизмом под прикрытием СБУ, выбивая деньги для своих личных интересов.Обсуждают украинские политики сейчас и планы по замене премьер-министра. Вместо Дениса Шмыгаля на этот пост прочат Юлию Свириденко. Задача смены премьера — "повесить" на нынешнего главу правительства Дениса Шмыгаля накопившееся в обществе недовольство властью, особенно в связи с насильственной мобилизацией, ростом тарифов, коррупцией и воровством на строительстве фортификационных сооружений.Спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона подтвердил на днях планы кадровых перестановок. "Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство", - заявил Стефанчук.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что у Дениса Шмыгаля есть также желание слинять с кассой до того, как "ЗеТитаник" вынесет на скалы, и всех утянет на дно. Новый премьер-министр, по его словам, должен быть абсолютно управляемым, так как Андрей Ермак желает полностью сконцентрировать власть в своих руках."Главное достоинство Свириденко – это ее непритязательный интеллект на уровне между хомячком и гуппией. Самый известный проект – замена лампочек (это ее наибольшее достижение на посту министра экономики), и фоточка с фон дер Ляйен. Крупнейший актив – это брат, контролирующий незаконные вырубки госпредприятия "Леса Украины", - пишет Дубинский, ее бывший коллега по фракции.Кроме того, по словам Дубинского, козлами отпущения власти Украины намерены сделать целый ряд генералов ВСУ, поскольку с контрнаступлением у них не ладится, а про выход на границы 1991 года уже никто даже не говорит.В атаку на украинский генералитет уже пошла нардеп Марьяна Безуглая, которую считают своеобразным "тараном" Офиса президента. В свое время она приложила руку к увольнению генерала Валерия Залужного, теперь же ей не угодил и новый глава ВСУ, Александр Сырский. На днях она подала на Сырского заявление в Государственное бюро расследований якобы из-за нарушения её прав. По словам Безуглой командование ВСУ не пускает её в прифронтовые воинские части. Противники Безуглой утверждают, что не пускают ее потому, что ради личного пиара она постит фотографии, которые выдают расположение украинских военных.
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саудовская аравия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саудовская аравия, украина, ростислав кравец, денис шмыгаль, александр дубинский, офис президента, вооруженные силы украины, сбу, эксклюзив
Саудовская Аравия, Украина, Ростислав Кравец, Денис Шмыгаль, Александр Дубинский, Офис президента, Вооруженные силы Украины, СБУ, Эксклюзив

Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита

10:53 03.07.2024 (обновлено: 13:15 03.07.2024)
 
© коллаж Украина.РуУкраинская элита за неделю коллаж
Украинская элита за неделю коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На этой неделе представители украинской элиты активно обсуждали журналистское расследование, которое вывело на чистую воду автора Telegram-канала "Джокер" - один из пропагандистских инструментов Офиса президента.
По данным украинских журналистов, его ведет Роман Кравец, один из подручных Андрея Ермака. Последние месяцы telegram-канал "Джокер" буквально шантажировал службы такси, сервисные центры и интернет-казино, собирая с них мзду.
"Кортеж, охрана и СБУ, квартира в элитном жилом комплексе, системные поездки за границу во время войны. Это все о человеке, который сначала случайно попал во влиятельное окружение, а затем — в избирательные списки партии "Слуга Народа". Теперь же этот человек владеет Telegram-каналом на 270 тысяч подписчиков, к деятельности которого возникает немало вопросов", - пишет издание "Громадське".
Роман Кравец, как отмечают журналисты, призывает всех мобилизовать в ВСУ, но свои посты пишет из машины Lexus за 150 тысяч долларов по дороге в Саудовскую Аравию.
Шантажируя украинских бизнесменов, Роман Кравец даже составил свой ценник: реклама — от $47 500; стоп (т. е. прекращение публикаций на определенную тематику) — от $389 000; удаление информации — от $236 000.
Журналисты издания Forbes, которые и деанонимизировали "Джокера" первыми, сообщили, что его основной доход приносят именно медиаатаки. Служба такси Uklon сообщила, что он требовал у них $200 000 лишь за то, чтобы он от нее отстал. Самого Кравца при этом охраняет СБУ, что он лично называет "подарком Малюка", то есть главы Службы безопасности.
"Роман Кравец — не одаренный интеллектом отброс, дорвавшийся до скорых неофициальных денег через заказные материалы, в чем ему активно способствовали и способствуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб. Мотивы у каждого из них, очевидно, разные. У одних банальные — чтобы не трогали их, у других сугубо меркантильные. Так ведь кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощью в их решении… Этот черт точно не действует один. С уверенностью могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из самых близких своих друзей", - рассказывает "Громадському" один из украинских политиков на условиях анонимности.
Telegram-канал "Шептун" утверждает также, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко причастен к запуску "Джокера". Канал сначала считался "супероружием" в сетке медиа ресурсов Зеленского.
Кирилл Тимошенко
3 февраля 2021, 19:01
Штрихи к портрету Кирилла Тимошенко: кто организует борьбу с оппозиционными украинскими СМИВо вторник, 2 февраля, Украина продолжила свою отчаянную борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», закрыв сразу три оппозиционных телеканала — ZiK, 112.ua и NewsOne — под предлогом санкций
Проще говоря, Офис президента и верхушка "Слуг народа" занимается обычным шантажом, рэкетом и бандитизмом под прикрытием СБУ, выбивая деньги для своих личных интересов.
Обсуждают украинские политики сейчас и планы по замене премьер-министра. Вместо Дениса Шмыгаля на этот пост прочат Юлию Свириденко. Задача смены премьера — "повесить" на нынешнего главу правительства Дениса Шмыгаля накопившееся в обществе недовольство властью, особенно в связи с насильственной мобилизацией, ростом тарифов, коррупцией и воровством на строительстве фортификационных сооружений.
Спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона подтвердил на днях планы кадровых перестановок. "Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство", - заявил Стефанчук.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что у Дениса Шмыгаля есть также желание слинять с кассой до того, как "ЗеТитаник" вынесет на скалы, и всех утянет на дно. Новый премьер-министр, по его словам, должен быть абсолютно управляемым, так как Андрей Ермак желает полностью сконцентрировать власть в своих руках.
"Главное достоинство Свириденко – это ее непритязательный интеллект на уровне между хомячком и гуппией. Самый известный проект – замена лампочек (это ее наибольшее достижение на посту министра экономики), и фоточка с фон дер Ляйен. Крупнейший актив – это брат, контролирующий незаконные вырубки госпредприятия "Леса Украины", - пишет Дубинский, ее бывший коллега по фракции.
Кроме того, по словам Дубинского, козлами отпущения власти Украины намерены сделать целый ряд генералов ВСУ, поскольку с контрнаступлением у них не ладится, а про выход на границы 1991 года уже никто даже не говорит.
В атаку на украинский генералитет уже пошла нардеп Марьяна Безуглая, которую считают своеобразным "тараном" Офиса президента. В свое время она приложила руку к увольнению генерала Валерия Залужного, теперь же ей не угодил и новый глава ВСУ, Александр Сырский. На днях она подала на Сырского заявление в Государственное бюро расследований якобы из-за нарушения её прав. По словам Безуглой командование ВСУ не пускает её в прифронтовые воинские части. Противники Безуглой утверждают, что не пускают ее потому, что ради личного пиара она постит фотографии, которые выдают расположение украинских военных.
 
Саудовская АравияУкраинаРостислав КравецДенис ШмыгальАлександр ДубинскийОфис президентаВооруженные силы УкраиныСБУЭксклюзив
 
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