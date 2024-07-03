https://ukraina.ru/20240703/1056025615.html

Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита

Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита - 03.07.2024 Украина.ру

Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита

На этой неделе представители украинской элиты активно обсуждали журналистское расследование, которое вывело на чистую воду автора Telegram-канала "Джокер" - один из пропагандистских инструментов Офиса президента.

2024-07-03T10:53

2024-07-03T10:53

2024-07-03T13:15

саудовская аравия

украина

ростислав кравец

денис шмыгаль

александр дубинский

офис президента

вооруженные силы украины

сбу

эксклюзив

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По данным украинских журналистов, его ведет Роман Кравец, один из подручных Андрея Ермака. Последние месяцы telegram-канал "Джокер" буквально шантажировал службы такси, сервисные центры и интернет-казино, собирая с них мзду."Кортеж, охрана и СБУ, квартира в элитном жилом комплексе, системные поездки за границу во время войны. Это все о человеке, который сначала случайно попал во влиятельное окружение, а затем — в избирательные списки партии "Слуга Народа". Теперь же этот человек владеет Telegram-каналом на 270 тысяч подписчиков, к деятельности которого возникает немало вопросов", - пишет издание "Громадське".Роман Кравец, как отмечают журналисты, призывает всех мобилизовать в ВСУ, но свои посты пишет из машины Lexus за 150 тысяч долларов по дороге в Саудовскую Аравию.Шантажируя украинских бизнесменов, Роман Кравец даже составил свой ценник: реклама — от $47 500; стоп (т. е. прекращение публикаций на определенную тематику) — от $389 000; удаление информации — от $236 000.Журналисты издания Forbes, которые и деанонимизировали "Джокера" первыми, сообщили, что его основной доход приносят именно медиаатаки. Служба такси Uklon сообщила, что он требовал у них $200 000 лишь за то, чтобы он от нее отстал. Самого Кравца при этом охраняет СБУ, что он лично называет "подарком Малюка", то есть главы Службы безопасности."Роман Кравец — не одаренный интеллектом отброс, дорвавшийся до скорых неофициальных денег через заказные материалы, в чем ему активно способствовали и способствуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб. Мотивы у каждого из них, очевидно, разные. У одних банальные — чтобы не трогали их, у других сугубо меркантильные. Так ведь кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощью в их решении… Этот черт точно не действует один. С уверенностью могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из самых близких своих друзей", - рассказывает "Громадському" один из украинских политиков на условиях анонимности.Telegram-канал "Шептун" утверждает также, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко причастен к запуску "Джокера". Канал сначала считался "супероружием" в сетке медиа ресурсов Зеленского.Проще говоря, Офис президента и верхушка "Слуг народа" занимается обычным шантажом, рэкетом и бандитизмом под прикрытием СБУ, выбивая деньги для своих личных интересов.Обсуждают украинские политики сейчас и планы по замене премьер-министра. Вместо Дениса Шмыгаля на этот пост прочат Юлию Свириденко. Задача смены премьера — "повесить" на нынешнего главу правительства Дениса Шмыгаля накопившееся в обществе недовольство властью, особенно в связи с насильственной мобилизацией, ростом тарифов, коррупцией и воровством на строительстве фортификационных сооружений.Спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона подтвердил на днях планы кадровых перестановок. "Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство", - заявил Стефанчук.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что у Дениса Шмыгаля есть также желание слинять с кассой до того, как "ЗеТитаник" вынесет на скалы, и всех утянет на дно. Новый премьер-министр, по его словам, должен быть абсолютно управляемым, так как Андрей Ермак желает полностью сконцентрировать власть в своих руках."Главное достоинство Свириденко – это ее непритязательный интеллект на уровне между хомячком и гуппией. Самый известный проект – замена лампочек (это ее наибольшее достижение на посту министра экономики), и фоточка с фон дер Ляйен. Крупнейший актив – это брат, контролирующий незаконные вырубки госпредприятия "Леса Украины", - пишет Дубинский, ее бывший коллега по фракции.Кроме того, по словам Дубинского, козлами отпущения власти Украины намерены сделать целый ряд генералов ВСУ, поскольку с контрнаступлением у них не ладится, а про выход на границы 1991 года уже никто даже не говорит.В атаку на украинский генералитет уже пошла нардеп Марьяна Безуглая, которую считают своеобразным "тараном" Офиса президента. В свое время она приложила руку к увольнению генерала Валерия Залужного, теперь же ей не угодил и новый глава ВСУ, Александр Сырский. На днях она подала на Сырского заявление в Государственное бюро расследований якобы из-за нарушения её прав. По словам Безуглой командование ВСУ не пускает её в прифронтовые воинские части. Противники Безуглой утверждают, что не пускают ее потому, что ради личного пиара она постит фотографии, которые выдают расположение украинских военных.

https://ukraina.ru/20210203/1030445944.html

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саудовская аравия, украина, ростислав кравец, денис шмыгаль, александр дубинский, офис президента, вооруженные силы украины, сбу, эксклюзив