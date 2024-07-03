https://ukraina.ru/20240703/1056029605.html

У Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня

У Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня - 03.07.2024 Украина.ру

У Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня

Венгерский премьер Виктор Орбан – "странный посредник", выпрашивающий для России принятия решения о прекращении огня на Украине. Такой путь является примитивным и простым, заявил Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк

2024-07-03T12:29

2024-07-03T12:29

2024-07-03T12:33

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Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине."Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами (...). Проще простого. Россия буквально выпрашивает из-за странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары", – сказано в его телеграм-канале. Так, российская армия продолжит атаковать военные объекты Украины, а ВСУ тем временем, будут соблюдать режим тишины - "еще проще и примитивнее", считает Подоляк. Он не верит, что такие предложения делаются всерьез и могут привести к завершению конфликта. Ранее замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта методами, отличными от предложения Виктора Орбана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую реакцию ожидаемой, так как США избрали Украину своим инструментом, а "инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть". Как Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20240703/1056021652.html

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новости, украина, россия, виктор орбан, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, сво, переговоры