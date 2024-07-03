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Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт

Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт - 03.07.2024 Украина.ру

Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт

Благодарность вузам за пополнение армии за счет студентов, в том числе тех, кто решил получить высшую ученую степень, выразил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Повышенный спрос на образование в стране он считает проблемой

2024-07-03T11:52

2024-07-03T11:52

2024-07-03T11:56

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Речь идет об уклонистах от службы в Вооруженных силах Украины, которые поступают в вузы, чтобы избежать отправки на фронт. "Мы имеем достаточно большую проблему в этом году, что на высшее образование, особенно дневную форму, которая предусматривает отсрочку от мобилизации, мы имеем повышенный спрос у людей, которые на самом деле не используют это образование по назначению, не мотивированы получать образование", – цитирует его "Интерфакс-Украина".По его словам, в прошлом и текущем году образовательные учреждения приняли множество украинцев, которые "на самом деле не учатся". Ранее Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов, в том числе заочников и получающих степень бакалавра или магистра. Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240609/1055567368.html

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новости, украина, киев, мобилизация, всу, сво, спецоперация