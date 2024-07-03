Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт - 03.07.2024 Украина.ру
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Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт
Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт - 03.07.2024 Украина.ру
Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт
Благодарность вузам за пополнение армии за счет студентов, в том числе тех, кто решил получить высшую ученую степень, выразил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Повышенный спрос на образование в стране он считает проблемой
2024-07-03T11:52
2024-07-03T11:56
новости
украина
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Речь идет об уклонистах от службы в Вооруженных силах Украины, которые поступают в вузы, чтобы избежать отправки на фронт. "Мы имеем достаточно большую проблему в этом году, что на высшее образование, особенно дневную форму, которая предусматривает отсрочку от мобилизации, мы имеем повышенный спрос у людей, которые на самом деле не используют это образование по назначению, не мотивированы получать образование", – цитирует его "Интерфакс-Украина".По его словам, в прошлом и текущем году образовательные учреждения приняли множество украинцев, которые "на самом деле не учатся". Ранее Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов, в том числе заочников и получающих степень бакалавра или магистра. Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт

11:52 03.07.2024 (обновлено: 11:56 03.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
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Благодарность вузам за пополнение армии за счет студентов, в том числе тех, кто решил получить высшую ученую степень, выразил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Повышенный спрос на образование в стране он считает проблемой
Речь идет об уклонистах от службы в Вооруженных силах Украины, которые поступают в вузы, чтобы избежать отправки на фронт.
"Мы имеем достаточно большую проблему в этом году, что на высшее образование, особенно дневную форму, которая предусматривает отсрочку от мобилизации, мы имеем повышенный спрос у людей, которые на самом деле не используют это образование по назначению, не мотивированы получать образование", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
По его словам, в прошлом и текущем году образовательные учреждения приняли множество украинцев, которые "на самом деле не учатся".
"Я хочу поблагодарить все учреждения образования, которые держат некоторый уровень качества, отчисляя тех людей, которые на самом деле не пришли в высшее образование по назначению", - добавил он.
Ранее Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов, в том числе заочников и получающих степень бакалавра или магистра.
Подробнее о том, кому и зачем нужна украинская мобилизация читайте в интервью военного обозревателя, бывшего замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова на сайте Украина.ру.
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