https://ukraina.ru/20240703/1024110131.html

"Схід и Захід разом"? Как в Галиции и Новороссии восприняли начало Великой Отечественной войны

"Схід и Захід разом"? Как в Галиции и Новороссии восприняли начало Великой Отечественной войны - 03.07.2024 Украина.ру

"Схід и Захід разом"? Как в Галиции и Новороссии восприняли начало Великой Отечественной войны

Одна из самых неудобных тем для поборников формулы «Схiд и Захiд разом» (Восток и Запад Украины вместе, сообща) - это совершенно разное отношение жителей Галиции и Новороссии (Причерноморья) к нацистскому вторжению в июне 1941 г.

2024-07-03T08:00

2024-07-03T08:00

2024-07-03T08:01

история

галиция

оун-упа

великая отечественная война

измаил

бессарабия

1941

история

история украины

история новороссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102411/06/1024110668_0:0:1655:930_1920x0_80_0_0_cae0fd04f58e1d354c0d3916deb238c2.jpg

В угоду идеологической целесообразности эти различия стали замалчиваться ещё в советское время, продолжается это и в наши дни. Если раньше не вполне обоснованно утверждалось, что "весь украинский народ, от мала до велика, встал на защиту социалистического Отечества", то теперь в почёте мифы о том, как отряды УПА* боролись "с красными и коричневыми" не только на западе Украины, но и в центральных областях, в Причерноморье, Донбассе и даже на Кубани!Минимальный объем информации в советских документах о ходе мобилизации в Красную армию на Западной Украине совсем не случаен. Её организаторы столкнулись с очень серьезными сложностями и не могли похвастаться достойными результатами.Ещё перед войной начальник Главного управления политпропаганды Киевского особого военного округа Михайлов констатировал, что часть допризывников областей Западной Украины "находятся под воздействием контрреволюционной организации украинских националистов".Например, при проведении собраний допризывников одним из районных военкоматов Тернопольской области допризывник Кубой из револьвера застрелил дежурного по батальону сержанта Манухина. Для обыска и изъятия оружия 229 допризывников были окружены. На место события прибыл народный судья Безковырный. Он предложил сложить оружие, но из окруженной группы в ответ было брошено 2 гранаты. Во время перестрелки убито 14 и ранено 11 допризывников. Убит был также и народный судья Безковырный.На Тернопольщине из общего числа в 8900 комсомольцев были эвакуированы на восток лишь 4 тыс. человек. В Дрогобычской области из более 8 тыс. военнообязанных членов ЛКСМУ эвакуировались 3 тыс. человек.С вторжением германских войск в тылу Красной армии активизировалось украинское националистическое подполье, представленное Организацией украинских националистов (ОУН*).Оуновцы арестовывали советских работников и партийных активистов, поджигали склады с боеприпасами и оружием, а зачастую вели бои с отступавшими частями Красной армии.Совершенно иная картина сложилась регионах исторической Новороссии. К примеру, в Одесской области с началом боевых действий на фронт ушли 73 тыс. из 116 527 комсомольцев (последняя цифра включает как военнообязанных, так и нет).Такое разное отношение к участию в обороне Советского Союза можно попытаться объяснить тем, что регионы Галиции были включены в состав СССР лишь незадолго до начала Великой Отечественной.Тем не менее, существенные диспропорции сохраняются и в случае, если проводить сравнение между областями Западной Украины и Южной Бессарабией. Этот край был освобождён и передан Украине на год позже, чем регионы Галиции (в 1940 году).Весьма показательным является масштаб антифашистского подпольного движения на Западной Украине и Измаильской области (существовала до 1954 года).Это особенно заметно на материалах 1941-42 годов, когда ещё не произошёл коренной перелом и многие будущие бойцы УПА* сотрудничали с немцами.В силу целого ряда причин, попытки создания централизованных сетей антифашистского подполья в западных областях УССР потерпели неудачу. Сказалось подрывная деятельность ОУН, относительно высокий уровень лояльности местного населения оккупационным властям, антисоветская пропаганда униатской церкви.Крупное антифашистское подпольное объединение под названием "Народная гвардия им. Ивана Франко" возникло на Западной Украине лишь осенью 1942 года, причём автономно от Москвы. До середины 1943 года оно занималось в основном агитационной работой, организацией актов саботажа. Вооруженная борьба антифашистского подполья в западных регионах активизировалась после овладения Красной армии стратегической инициативой в войне летом 1943 года.В Измаильской области ещё во время боёв на Дунае в 1941 году возникло Народное ополчение. В его состав вошли не только славяне, но и молдаване, гагаузы, представители других национальностей. В составе разведывательно-диверсионных групп ополченцы участвовали в боевых действиях, несли дозоры на дунайском побережье, охраняли важные объекты.Ещё до эвакуации советских войск в регионе формировалось антифашистское подполье. Тогда же для координации борьбы с оккупантами был создан Измаильский подпольный обком КП(б)У, 11 подпольных групп и 3 партизанских отряда. Действовали 2 базы подпольного обкома, где хранились оружие, продовольствие, одежда и обувь.Условия для подпольного и партизанского движения на юге Бессарабии были значительно хуже, чем в Галиции: открытая местность с редкими лесами, отсутствие больших городов, небольшое количество промышленных предприятий. Центром притяжения для нелегальных групп в этой ситуации стали дунайские плавни.С опорой на плавни активно действовал крупный (по бессарабским меркам) диверсионно-разведывательный отряд особого назначения "Дунай". Его руководители (Н.А. Олару, Г.Н. Аксельрод) были участниками войны в Испании. "Дунай" состоял в основном из рыбаков, рабочих, партийных и советских работников.Отряд снабжал Москву разведывательными данными о движении немецких транспортных караванов, указывал цели для советских авианалётов, поставлял в подпольные группы пропагандистскую литературу для дальнейшего распространения. Через "Дунай" в Бессарабию и дальше в Румынию и Болгарию перебрасывались советская агентура, инструкторы по диверсионной работе, радисты.Несмотря на то, что в первые месяцы оккупации захватчикам удалось арестовать многих подпольщиков и обезглавить подпольный обком, антифашистское движение активно действовало, нанося ощутимый урон врагу.В июле-августе 1941 года были совершены диверсии в Измаильском аэропорту и на станции Фрикацей (Ренийский район), на железнодорожной линии Аккерман — Арциз. В марте 1942 года в результате диверсии на станции Измаил воинский эшелон столкнулся с товарным составом. В сентябре 1942 года было совершено нападение на охрану моста возле села Акмангит (ныне Белолесье Татарбунарского района), пущен под откос военный состав. В декабре 1942 года в результате диверсии между Измаилом и Килиёй взорвались и затонули два румынских корабля, в июле 1943 года возле Рени были уничтожены три немецкие баржи с военным имуществом.Несмотря на пристальное внимание румынских спецслужб к Вилково (где находился королевский "охотничий домик" и неоднократно бывал сам диктатор Антонеску) им так и не удалось искоренить здесь советское подполье. Его основали красноармейцы — уроженцы села, прошедшие обучение в разведывательной школе: Григорий Ивашкин, Иван Милов и Алексей Ковалёв. Их раскрыли, жестоко пытали и казнили весной 1942 года, но на смену погибшим приходили всё новые подпольщики: рыбаки, рабочие, учителя.В постоянном напряжении оккупационные власти держало украинско-молдавско-болгарское село Татарбунары.В июле 1941 года здесь было совершено нападение на охрану концлагеря и произошло освобождение заключённых. В связи с этим оккупационная администрация докладывала в Бухарест: "Это село является старым коммунистическим центром (имелось в виду Татарбунарское восстание 1924 года. — Авт.). Население не хочет с нами сотрудничать, не платит налоги, не сдаёт оружие…" В обращении содержалась просьба усилить местную жандармерию, "иначе, — говорилось в документе, — всем нам грозит опасность быть убитыми партизанами, которые скрываются в кукурузных полях".Низкий уровень лояльности к оккупантам проявляли жители Измаила.В отчёте местной полиции сообщалось, что уже после первой волны репрессий против неблагонадёжных элементов в течение первого года оккупации на территории Измаильского уезда зафиксировано 164 случая выступлений, являющихся угрозой государственным интересам Румынии.Масштабные действия против оккупантов в Измаиле готовились силами молодёжной группы Евгения Дмитриева и Николая Пынтя весной 1942 года. Румынским властям удалось арестовать подпольщиков лишь незадолго до намеченных событий.План вооружённого восстания разрабатывался и в дунайском портовом местечке Килия. Здесь также проводились аресты и репрессии, но подполье действовало до самого освобождения в 1944 году.Организацией диверсий на железной дороге у города Аккерман и пропагандистской работой занималась патриотическая группа, активным участником которой был директор промкомбината Андрей Шабин. В сентябре 1941 года она была раскрыта. Однако ей на смену пришла новая организация, которая к лету 1943 года насчитывала 22 человека.Много беспокойства румынским властям доставили подпольщики в бывшей столице болгарских колонистов — городке Болграде. Осенью 1941 года их было 24 человека. Кроме диверсионных актов на железной дороге болгарская молодёжь нападала на румынских солдат, спасла от угона в Германию 100 человек, а осенью и зимой 1941 года организовала массовый побег советских военнопленных из концлагеря. В подпольной деятельности принимали участие и гагаузы. В июне 1942 года шеф полиции Бессарабии заключил: "болгары и гагаузы питают явные антирумынские чувства и надеются на возвращение большевиков".Общая численность Южно-Бессарабского подполья в 1942-44 годах превысила 400 человек. На первый взгляд, это небольшая цифра. Однако для довольно компактной территории (12,4 тыс. кв. км.), где после советской мобилизации и эвакуации осталось до 400 тыс. жителей масштаб подпольного движения не такой уж и скромный.Для сравнения территория Западной Украины, присоединённая в 1939 года к СССР, составляла 88 тыс. кв. км., население — около 8 млн человек. При этом численность УПА* на пике деятельности этой организации в 1944 году составляла до 100 тыс. человек.Таким образом, подпольно-партизанская деятельность в Южной Бессарабии и Галиции охватывала около 1% населения. Только в первом случае она была в основном направлена против фашистских агрессоров, а во втором — против советских властей.* Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20210919/1032265195.html

https://ukraina.ru/20231018/1050198384.html

https://ukraina.ru/20231014/1050157753.html

https://ukraina.ru/20240628/1047566860.html

https://ukraina.ru/20200916/1028931200.html

галиция

измаил

бессарабия

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, галиция, оун-упа, великая отечественная война, измаил, бессарабия, 1941, история украины, история новороссии, история ссср, западная украина, красная армия, оун