https://ukraina.ru/20240703/1056029982.html

Дроны-камикадзе, обстрелы, взрывы. Главное на Украине на 13:00 2 июля

Дроны-камикадзе, обстрелы, взрывы. Главное на Украине на 13:00 2 июля - 03.07.2024 Украина.ру

Дроны-камикадзе, обстрелы, взрывы. Главное на Украине на 13:00 2 июля

Боевые действия в зоне спецоперации продолжаются, продолжаются атаки на военные объекты на подконтрольной Киеву территории. В то же время ВСУ обстреливают гражданские объекты на территории России. В Киеве задумались о причинах падения мотивации солдат ВСУ

2024-07-03T13:08

2024-07-03T13:08

2024-07-03T13:24

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Боевые действияВС РФ в зоне проведения спецоперации последовательно продолжают продвижение. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики", — сообщает пресс-центр группировки. Уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, противник понес потери.В Днепре (Днепропетровске) и в Запорожье утром 3 июля прогремели взрывы, информируют местные телеграм-каналы. Сообщается, что ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о группе ударных БПЛА, которые двигались на Днепр с запада. Утром в городе работали силы ПВО, пишет украинское издание Корреспондент.netсо ссылкой на местные паблики.Начальник Днепропетровской ОВА (областной военной администрации – ред.) Сергей Лысак в своем телеграм-канале сообщает о пострадавших и о разрушениях. Информация, по его словам, уточняется.По данным подполья, в Днепре были атакованы военные объекты, где расположена военная техника ВСУ. К месту прилета направились машины МЧС и семь машин "Скорой помощи". В городе наблюдаются перебои со светом, передает РИА Новости со ссылкой на информацию координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.Информацию о взрывах в Запорожье подтвердили городские власти. В юго-восточных регионах, в том числе в Днепропетровской и Запорожской областях, утром 3 июля была объявлена воздушная тревога.РИА Новости со ссылкой на информацию от украинского подполья сообщает об ударах ВС РФ в пригороде Гуляйполя. В подполье агентству заявили, что "там находится нефтебаза и заводы, где располагается личный состав и техника ВСУ".Украинское агентство Укринформ сообщает утром в среду о взрывах возле города Кривой Рог Днепропетровской области. По предварительным данным, взрыв прогремел за пределами города, сообщил в телеграм-канале глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, последствия устанавливаются.В новом отчете Института изучения войны (ISW) сказано, что российское военное командование имеет намерение использовать наступление на Торецк (Дзержинск) для создания оперативных возможностей для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки. При этом аналитики ссылаются на мнение украинских военных.ОбстрелыВ то же время ВСУ не оставляют попыток атаковать объекты на российской территории. В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает 3 июля Министерство обороны России в своем телеграм-канале."Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области.Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска", - говорится в сообщении.Украинский дрон-камикадзе атаковал тракторДрон ВСУ атаковал возле поселка Ленинский Шебекинского округа работающий в поле трактор, осколочные ранения получил тракторист, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу", - написал Гладков. "В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу. После оказанной медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено", - добавил он.Падение мотивации бойцов ВСУГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о нехватке мотивированных военнослужащих, что является, по его мнению, главной проблемой. Украинские паблики пишут об этой проблеме давно, указывает 3 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала со ссылкой на свои источники выделили основные причины падения мотивации. В частности, "мотивацию у солдат ВСУ убил законопроект о мобилизации, который протянул Зеленский и Ермак через парламент, исключив оттуда демобилизацию"."Второй причиной убийства мотивации ВСУ эксперты называют Земобилизацию, которая сделала из народа крепостных и буквально "под дулами автоматов" загоняют всех в армию, преследуя цель - набрать количество, а не качество. Третья причина, это бездарное отношение штабных тыловых крыс к личному составу, которых кидают в мясорубки ради политических целей ОП", - отмечает "Легитимный"Свою роль сыграли и провал наступления ВСУ летом 2023 года, а также "коррупция во всей вертикали власти, особенно среди окружения президента".Наконец, среди причин названы "нищета народа, который платит за все ошибки власти", разочарование общества, а также передел власти и "смена главкома Залужного на Сырского, которую лично курировал Зеленский, так как боялся растущего авторитета экс-главкома".Перечислив эти причины, "Легитимный" делает вывод: "Главная причина падения мотивации - это ЗеЕрмак (Зеленский и Ермак – ред.) и принимаемые ими решения".Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране".

https://ukraina.ru/20240703/1056021652.html

https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html

https://ukraina.ru/20240703/1056025615.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, мобилизация, россия, обстрелы, вс рф, мо рф, хроники