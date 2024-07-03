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Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева

Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева - 03.07.2024 Украина.ру

Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева

Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Игоря Чуркина, суд может отказать в экстрадиции. Об этом сообщил адвокат Кристиан Рубилар, передает РИА Новости

2024-07-03T09:25

2024-07-03T09:25

2024-07-03T09:26

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В мае суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Киеву представить необходимые объяснения.По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".В январе полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине."(Чуркин) может получить гражданство раньше, чем суд примет решение по делу об экстрадиции. Таким образом, он может быть судим в Аргентине", - сказал адвокат.Он добавил, что "россиянин в одном шаге (от получения гражданства), может очень скоро его обрести".Об уголовном преследовании украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности - в материале Павла Котова Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно на сайте Украина.ру.

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