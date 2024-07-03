Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева - 03.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240703/1056023871.html
Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева
Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева - 03.07.2024 Украина.ру
Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева
Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Игоря Чуркина, суд может отказать в экстрадиции. Об этом сообщил адвокат Кристиан Рубилар, передает РИА Новости
2024-07-03T09:25
2024-07-03T09:26
новости
аргентина
украина
киев
чуркин
адвокат
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg
В мае суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Киеву представить необходимые объяснения.По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".В январе полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине."(Чуркин) может получить гражданство раньше, чем суд примет решение по делу об экстрадиции. Таким образом, он может быть судим в Аргентине", - сказал адвокат.Он добавил, что "россиянин в одном шаге (от получения гражданства), может очень скоро его обрести".Об уголовном преследовании украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности - в материале Павла Котова Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно на сайте Украина.ру.
аргентина
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_382:0:5715:4000_1920x0_80_0_0_83856673f0a453b63b7912fe2ad15325.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аргентина, украина, киев, чуркин, адвокат, суд
Новости, Аргентина, Украина, Киев, Чуркин, адвокат, Суд

Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева

09:25 03.07.2024 (обновлено: 09:26 03.07.2024)
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Игоря Чуркина, суд может отказать в экстрадиции. Об этом сообщил адвокат Кристиан Рубилар, передает РИА Новости
В мае суд Аргентины, ведущий дело об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, усомнился, что там компетентны судить его, и предписал Киеву представить необходимые объяснения.
"Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции", - сказал адвокат.
По словам Рубилара, "технически это не экстрадиция, а скорее реституция беглого военнопленного, и поэтому и судья, и прокурор попросили Украину объяснить, в чем она его обвиняет, является ли это преступлением и почему она компетентна судить его".
В январе полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, на Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если по этому запросу будет принято положительное решение, то экстрадиция россиянина на Украину не состоится. Кроме того, Чуркин запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине.
"(Чуркин) может получить гражданство раньше, чем суд примет решение по делу об экстрадиции. Таким образом, он может быть судим в Аргентине", - сказал адвокат.
Он добавил, что "россиянин в одном шаге (от получения гражданства), может очень скоро его обрести".
Об уголовном преследовании украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности - в материале Павла Котова Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно на сайте Украина.ру.
 
НовостиАргентинаУкраинаКиевЧуркинадвокатСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
10:20Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ
10:03Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой
09:50В Дагестане временно запретили ношение никабов
09:25Суд может отказать в экстрадиции россиянина из Аргентины по запросу Киева
09:23Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая
09:00Отказ прекратить огонь, атаки и провалы ВСУ, паника при эвакуации. Главное на Украине на утро 3 июля
08:15Главное за ночь 3 июля
06:45Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского
06:20Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ
06:10Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона
06:00Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска
05:59Виктор Орбан умыл руки в Киеве
05:50Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
05:42Герман Садулаев: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
05:40Историк объяснил, почему нужна ограниченная мобилизация и как может поддержать фронт контингент из КНДР
05:30Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ
05:30Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией
05:20Поликарпов объяснил, почему для ротации бойцов в зоне СВО необходимо провести новую мобилизацию
05:11Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса
Лента новостейМолния