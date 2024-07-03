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ВСУ лишили света 30 тысяч абонентов в Донецке
ВСУ лишили света 30 тысяч абонентов в Донецке - 03.07.2024 Украина.ру
ВСУ лишили света 30 тысяч абонентов в Донецке
В результате украинских обстрелов Донецка 30 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-07-03T11:36
2024-07-03T11:36
2024-07-03T11:36
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украина
донецкая народная республика
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
сцкк
всу
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Вооруженные силы Украины 2 июня обстреляли Петровский район Донецка. Высоковольтная линия 35 кВ повреждена в нескольких местах."Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел", - написал Кулемзин.Работы по восстановлению электроснабжения в условиях угрозы повторных обстрелов продолжаются, добавил мэр.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали многочисленные обстрелы.В частности, Петровский район обстреляли снарядами калибром 155 мм в 5:00, 6:45, 7:10, 7:35 и в 10:00.Подробнее в материале Отказ прекратить огонь, атаки и провалы ВСУ, паника при эвакуации. Главное на Украине на утро 3 июля на сайте Украина.ру.
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новости, донецк, украина, донецкая народная республика, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, всу
Новости, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, ВСУ
ВСУ лишили света 30 тысяч абонентов в Донецке
В результате украинских обстрелов Донецка 30 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
Вооруженные силы Украины 2 июня обстреляли Петровский район Донецка. Высоковольтная линия 35 кВ повреждена в нескольких местах.
"Без электроэнергии остаются более 30 тысяч абонентов. Обесточен также Петровский водоузел", - написал
Кулемзин.
Работы по восстановлению электроснабжения в условиях угрозы повторных обстрелов продолжаются, добавил мэр.
В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали многочисленные обстрелы.
В частности, Петровский район обстреляли снарядами калибром 155 мм в 5:00, 6:45, 7:10, 7:35 и в 10:00.