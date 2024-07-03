https://ukraina.ru/20240703/1056023114.html

Отказ прекратить огонь, атаки и провалы ВСУ, паника при эвакуации. Главное на Украине на утро 3 июля

Отказ прекратить огонь, атаки и провалы ВСУ, паника при эвакуации. Главное на Украине на утро 3 июля - 03.07.2024 Украина.ру

Отказ прекратить огонь, атаки и провалы ВСУ, паника при эвакуации. Главное на Украине на утро 3 июля

Украина.ру, 03.07.2024

2024-07-03T09:00

2024-07-03T09:00

2024-07-03T10:32

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спецоперация

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украина

киев

виктор орбан

владимир зеленский

алексей пушков

вооруженные силы украины

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В Госдуме назвали отказ Киева от предложения Орбана ожидаемым. ВСУ попытались совершить террористические атаки с помощью беспилотников и обстреляли территории РФ, сгорел супермаркет. Российские военные уничтожают националистов и технику, ВСУ в панике эвакуируютсяПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пообщавшись накануне с Владимиром Зеленским, заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у того есть сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров."У него некоторые сомнения на этот счёт. Он был весьма не в восторге от этого. Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить", — сказал Орбан.В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым отказ киевских властей от предложения Орбана о прекращении огня, так как решения на этот счет принимают в Вашингтоне.По его словам, киевские политики лишь биороботы, которые исполняют чужую волю."Зеленский сидит на крючке. Он несамостоятельный, решения принимаются в других кабинетах и на другом континенте. С другой стороны, Орбан увидел, кто хочет войны и увидел двуличие прозападного политика Зеленского, который не заинтересован в завершении конфликта и которому плевать на будущее Украины", — отметил депутат.Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя визит премьер-министра Венгрии в Киев, посоветовал прислушаться к его мнению относительно ситуации на Украине."Думаю, к мнению Орбана есть смысл прислушаться. Оно взято не с потолка. И нас здесь интересует не публичная позиция Киева — она предсказуема, а те процессы, которые происходят на Западе", — написал Пушков в телеграм-канале.Сенатор отметил, что следует также отметить сам факт переговоров Орбана в Киеве. По его словам, необходимо также учесть антивоенные взгляды и особую позицию в Европейском союзе, где премьер-министра Венгрии "совершенно не считают союзником Украины и понимают, что союзником он не станет"."Но переговоры провести все же решили — с учетом того, что Венгрия будет полгода председателем Евросоюза. Эта совокупность обстоятельств говорит о растущем весе Орбана, особенно после выборов в Европарламент, на которых успешно выступили европейские национально ориентированные силы", — написал Пушков.Сенатор также добавил, что сам Орбан недавно выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и в случае победы на парламентских выборах движения Марин ле Пен во Франции на Западе может появиться "международная коалиция против войны".Атаки ВСУМинувшей ночью националисты пытались атаковать российские территории беспилотниками. Однако системы противовоздушной обороны РФ сбили 10 дронов над Белгородской, Брянской и Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.Также украинские войска за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Тринадцать обстрелов — на Донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на Горловском направлении. Один обстрел — на Ясиноватском направлении", — перечислили в представительстве,Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.В Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск сгорел супермаркет. Фрагменты здания разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. Пожарные работают над устранением возгорания.Кроме супермаркета, пострадали также соседние здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы.Утром в среду ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка, а также семь снарядов натовского калибра по Петровскому району города."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:32 — город Донецк (Киевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в телеграм-канале представительства.С 05:00 до 07:10 националисты трижды обстреляли Петровский район города, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также Никитовский район Горловки тремя снарядами.Паника украинцев и успехи ВС РФУкраинские военные во время боя в Часовом Яре в панике раздавили своего сослуживца на бронированном гусеничном транспортере, рассказал РИА "Новости" командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, сдавшийся в плен после этого ЧП.По словам пленного, такая ситуация сложилась в результате того, что штурмовики ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось его подразделение, а бойцы нацбата "Кракен"*, которые должны были его прикрывать, вышли из боя.Гриднев как командир группы запросил подкрепление, но бойцы ВС РФ поразили его на подходе с помощью беспилотников, после чего была вызвана эвакуационная машина."Все так быстро произошло, после этого "мотолыга" (МТ-ЛБ, многоцелевой транспортер легкий бронированный. — Ред.) рванула, сначала задом, начала разворачиваться. Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его "мотолыгой" переехали. Еще один парень, которого должны были эвакуировать, тоже его несли с открытыми переломами, он за какой-то поручень зацепился (в эвакуационной машине. — Ред.), и его никто не затянул, "мотолыга" как рванула, что с ним дальше — я не знаю", — сказал военнопленный.Как сообщил Гриднев, по рации было передано, что в эвакуационном МТ-ЛБ находятся тяжелые "трехсотые" (раненые. — Ред.), а также много "двухсотых" (убитых. — Ред.). После этого он понял, что их никто не заберет, и группа решила сдаться.В свою очередь глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили информировал, что власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Волчанской общине, расположенной в Харьковской области в 30-километровой зоне от границы с РФ, планируют вывезти 112 детей.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.В нескольких областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги, украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в среду назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с пехотой ВСУ севернее Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ."На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поражают пехоту ВСУ в укрытых позициях. Севернее села Работино операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника", — говорится в сообщении.Уточняется, что операторы FPV-дронов также регулярно обнаруживают и уничтожают места запуска БПЛА украинских войск, а также военную технику иностранного производства."Кроме того, грамотные и решительные действия расчетов БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ", — уточнили в МО РФ.Командир взвода БПЛА с позывным "Техник" сказал, что было уничтожено четыре замаскированных позиции ВСУ."За сутки севернее села Работино было обнаружено и уничтожено четыре замаскированных блиндажа и укрепленные позиции с живой силой противника", —сказал "Техник".По его словам, за год, прошедший с неудачного украинского наступления в Запорожской области, тактика применения FPV-дронов поменялась из-за характера боевых действий. Если ранее операторы использовали пикирование для максимально быстрого поражения целей, сейчас противник прячется в окопах и других укрытиях, добавил командир."Соответственно, из-за того, что позиционная война, приходится, вот конкретно с темой FPV-дронов, приходится работать более ювелирно, то есть медленнее, рассудительнее и осторожнее, выбирать места подлета", — рассказал "Техник". Он добавил, что за год эффективность подразделений БПЛА увеличилась более чем в 10 раз, включая разведку с воздуха, дальность и время поражения целей.Кроме прочего, экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север"."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки войск "Север", — говорится в сообщении Минобороны.Отмечается, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в свою очередь рассказал, что украинские войска лишились взводного опорного пункта в районе Кременной на севере Луганской Народной Республики."В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось взять в огневой мешок взводный опорный пункт противника в Кременском лесу. Это лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия. После двухдневных боестолкновений, понеся значительные потери, противник оставил занимаемые позиции и под покровом ночи бежал в юго-западном направлении", — сообщил Марочко.Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. Весной 2022 года, в ходе военной операции РФ против Украины, Кременная перешла под российский контроль.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, алексей пушков, вооруженные силы украины, минобороны, госдума, эвакуация, беспилотники, атака, пво, военные