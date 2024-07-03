ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон - 03.07.2024 Украина.ру
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ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон
ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон - 03.07.2024 Украина.ру
ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон
Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп плох как для всего мира, так и для Украины, а чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться, ВСУ должны перейти в наступление. Об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу, имитирующим пятого президента Украины Петра Порошенко, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
2024-07-03T12:55
2024-07-03T12:59
новости
сша
украина
джо байден
хиллари клинтон
дональд трамп
вооруженные силы украины
президентские выборы
сво
всу
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"Я делаю все, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена. Я очень надеюсь, что именно таков будет результат в ноябре. (...) Вам (ВСУ – Ред.) нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", – сказала она. Клинтон указала на то, что Украине следует беспокоится в связи с лидирующей позицией Трампа, который "был бы очень плох для США, а также для остального мира, включая Украину". "Вы должны знать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше. А мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена. Давайте будем делать шаг за шагом", – перешла к уговорам бывшая госсекретарь. В разговоре в лжепорошенко она объявила, что не считает возможной победу Трампа, однако если "худшее произойдет всем придется решить, что делать".Ранее в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа. Почему у российской традиции симпатизировать Дональду Трампу есть обратная сторона читайте в интервью депутата Государственной думы, руководителя фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергея Миронова на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, джо байден, хиллари клинтон, дональд трамп, вооруженные силы украины, президентские выборы, сво, всу
Новости, США, Украина, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, президентские выборы, СВО, ВСУ

ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон

12:55 03.07.2024 (обновлено: 12:59 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерлинский кинофестиваль
Берлинский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп плох как для всего мира, так и для Украины, а чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться, ВСУ должны перейти в наступление. Об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу, имитирующим пятого президента Украины Петра Порошенко, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон
"Я делаю все, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена. Я очень надеюсь, что именно таков будет результат в ноябре. (...) Вам (ВСУ – Ред.) нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", – сказала она.
Клинтон указала на то, что Украине следует беспокоится в связи с лидирующей позицией Трампа, который "был бы очень плох для США, а также для остального мира, включая Украину".

"Вы должны знать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше. А мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена. Давайте будем делать шаг за шагом", – перешла к уговорам бывшая госсекретарь.

В разговоре в лжепорошенко она объявила, что не считает возможной победу Трампа, однако если "худшее произойдет всем придется решить, что делать".
Ранее в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа.
Почему у российской традиции симпатизировать Дональду Трампу есть обратная сторона читайте в интервью депутата Государственной думы, руководителя фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергея Миронова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 19:14
Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самогоДемократы охвачены паникой: действующий президент Джо Байден выглядит настолько слабым в предвыборной кампании, что его сторонники серьёзно задумались, а не заменить ли его другим кандидатом. Также недовольство у них вызывает Дональд Трамп. Байдену предлагают ликвидировать раз и навсегда, списав всё на Верховный суд США.
 
НовостиСШАУкраинаДжо БайденХиллари КлинтонДональд ТрампВооруженные силы Украиныпрезидентские выборыСВОВСУ
 
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