https://ukraina.ru/20240703/1056030253.html

ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон

ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон - 03.07.2024 Украина.ру

ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон

Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп плох как для всего мира, так и для Украины, а чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться, ВСУ должны перейти в наступление. Об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу, имитирующим пятого президента Украины Петра Порошенко, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:55

2024-07-03T12:59

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"Я делаю все, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена. Я очень надеюсь, что именно таков будет результат в ноябре. (...) Вам (ВСУ – Ред.) нужно оказать поддержку, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда, очевидно, многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", – сказала она. Клинтон указала на то, что Украине следует беспокоится в связи с лидирующей позицией Трампа, который "был бы очень плох для США, а также для остального мира, включая Украину". "Вы должны знать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше. А мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена. Давайте будем делать шаг за шагом", – перешла к уговорам бывшая госсекретарь. В разговоре в лжепорошенко она объявила, что не считает возможной победу Трампа, однако если "худшее произойдет всем придется решить, что делать".Ранее в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа. Почему у российской традиции симпатизировать Дональду Трампу есть обратная сторона читайте в интервью депутата Государственной думы, руководителя фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергея Миронова на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, джо байден, хиллари клинтон, дональд трамп, вооруженные силы украины, президентские выборы, сво, всу