Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ
10:20 03.07.2024 (обновлено: 10:29 03.07.2024)
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Крупные проверки с целью ограничения транзита с Белоруссии намерена ввести Польша. Портал RMF FM сообщает, что это станет "крайне резким шагом в отношении Минска"
"Варшава хочет еще больше ударить по режиму в Минске. Как неофициально узнал репортер RMF FM, было принято решение о введении очень подробных проверок в большом таможенном терминале на границе с Белоруссией – в Малашевичах в Люблинске", – сказано в публикации.
Отмечается, что по этому пути на Запад проходит "львиная доля перевозок" с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая. По железной дороге они едут в страны Евросоюза и отправляются другим получателям.
Автор публикации утверждает, что транзит через таможенный терминал в Малашевичах является для Минска значительным источником дохода, а его ограничение может вызвать "множество последствий".
Польская сторона приняла такое решение якобы в связи с "миграционным давлением" со стороны Белоруссии. Кроме этого, в Варшаве недовольны задержанием польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута.
Напомним, его в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии усиленного режима за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почобута также признали виновным в разжигании вражды. Примечательно, что он находился под стражей в СИЗО с 25 марта 2021 года, однако польская сторона вспомнила об этом именно сейчас.
Ранее Польша усилила границу с Белоруссией жандармерией.