Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ - 03.07.2024 Украина.ру
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Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ
Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ - 03.07.2024 Украина.ру
Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ
Крупные проверки с целью ограничения транзита с Белоруссии намерена ввести Польша. Портал RMF FM сообщает, что это станет "крайне резким шагом в отношении Минска"
2024-07-03T10:20
2024-07-03T10:29
новости
белоруссия
польша
минск
ес
транзит
антибелорусские санкции
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Отмечается, что по этому пути на Запад проходит "львиная доля перевозок" с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая. По железной дороге они едут в страны Евросоюза и отправляются другим получателям. Автор публикации утверждает, что транзит через таможенный терминал в Малашевичах является для Минска значительным источником дохода, а его ограничение может вызвать "множество последствий". Польская сторона приняла такое решение якобы в связи с "миграционным давлением" со стороны Белоруссии. Кроме этого, в Варшаве недовольны задержанием польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута. Напомним, его в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии усиленного режима за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почобута также признали виновным в разжигании вражды. Примечательно, что он находился под стражей в СИЗО с 25 марта 2021 года, однако польская сторона вспомнила об этом именно сейчас. Ранее Польша усилила границу с Белоруссией жандармерией. Подробнее о том, чего хочет Украина от Белоруссии и при чем тут Польша читайте в интервью политолога, члена совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, польша, минск, ес, транзит, антибелорусские санкции
Новости, Белоруссия, Польша, Минск, ЕС, транзит, антибелорусские санкции

Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ

10:20 03.07.2024 (обновлено: 10:29 03.07.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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Крупные проверки с целью ограничения транзита с Белоруссии намерена ввести Польша. Портал RMF FM сообщает, что это станет "крайне резким шагом в отношении Минска"
"Варшава хочет еще больше ударить по режиму в Минске. Как неофициально узнал репортер RMF FM, было принято решение о введении очень подробных проверок в большом таможенном терминале на границе с Белоруссией – в Малашевичах в Люблинске", – сказано в публикации.
Отмечается, что по этому пути на Запад проходит "львиная доля перевозок" с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая. По железной дороге они едут в страны Евросоюза и отправляются другим получателям.
Автор публикации утверждает, что транзит через таможенный терминал в Малашевичах является для Минска значительным источником дохода, а его ограничение может вызвать "множество последствий".
Польская сторона приняла такое решение якобы в связи с "миграционным давлением" со стороны Белоруссии. Кроме этого, в Варшаве недовольны задержанием польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута.
Напомним, его в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии усиленного режима за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почобута также признали виновным в разжигании вражды. Примечательно, что он находился под стражей в СИЗО с 25 марта 2021 года, однако польская сторона вспомнила об этом именно сейчас.
Ранее Польша усилила границу с Белоруссией жандармерией.
Подробнее о том, чего хочет Украина от Белоруссии и при чем тут Польша читайте в интервью политолога, члена совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
05:30
Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с РоссиейНесмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас
 
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