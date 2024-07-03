https://ukraina.ru/20240703/1056025375.html

Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ

Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ - 03.07.2024 Украина.ру

Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ

Крупные проверки с целью ограничения транзита с Белоруссии намерена ввести Польша. Портал RMF FM сообщает, что это станет "крайне резким шагом в отношении Минска"

2024-07-03T10:20

2024-07-03T10:20

2024-07-03T10:29

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Отмечается, что по этому пути на Запад проходит "львиная доля перевозок" с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая. По железной дороге они едут в страны Евросоюза и отправляются другим получателям. Автор публикации утверждает, что транзит через таможенный терминал в Малашевичах является для Минска значительным источником дохода, а его ограничение может вызвать "множество последствий". Польская сторона приняла такое решение якобы в связи с "миграционным давлением" со стороны Белоруссии. Кроме этого, в Варшаве недовольны задержанием польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута. Напомним, его в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии усиленного режима за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почобута также признали виновным в разжигании вражды. Примечательно, что он находился под стражей в СИЗО с 25 марта 2021 года, однако польская сторона вспомнила об этом именно сейчас. Ранее Польша усилила границу с Белоруссией жандармерией. Подробнее о том, чего хочет Украина от Белоруссии и при чем тут Польша читайте в интервью политолога, члена совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдана Безпалько на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240703/1056014484.html

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новости, белоруссия, польша, минск, ес, транзит, антибелорусские санкции