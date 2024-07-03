В Дагестане временно запретили ношение никабов - 03.07.2024 Украина.ру
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В Дагестане временно запретили ношение никабов
В Дагестане временно запретили ношение никабов - 03.07.2024 Украина.ру
В Дагестане временно запретили ношение никабов
До устранения выявленных угроз и нового богословского заключения муфтият Дагестана временно запретил носить никабы. Соответствующее решение 3 июля вынес отдел фетв, сказано в телеграм-канале муфтията
2024-07-03T09:50
2024-07-03T09:56
новости
дагестан
терроризм
угроза
александр бастрыкин
следственный комитет
теракт
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"Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населения республики и на основании вынесенного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов", – сказал в опубликованном сообщении заместитель Муфтия Дагестана Абдулла Салимов. Накануне отдел заявлял, что достаточных оснований для всеобщего запрета никаба нет, но он может быть введен локально из соображений безопасности. На минувшей неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за запрет ношения такого головного убора, приведя в пример теракты в Дагестане и захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Еще раньше член Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме Бийсултан Хамзаев заявлял, что никаб не имеет никакого отношения к религии и культуре народов Северного Кавказа, Поволжья, всей России, поэтому его следует запретить.Подробнее о том, каким должен быть метод борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240412/1054453395.html
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новости, дагестан, терроризм, угроза, александр бастрыкин, следственный комитет, теракт
Новости, Дагестан, терроризм, угроза, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, теракт

В Дагестане временно запретили ношение никабов

09:50 03.07.2024 (обновлено: 09:56 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Марокко
Страны мира. Марокко - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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До устранения выявленных угроз и нового богословского заключения муфтият Дагестана временно запретил носить никабы. Соответствующее решение 3 июля вынес отдел фетв, сказано в телеграм-канале муфтията
"Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населения республики и на основании вынесенного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов", – сказал в опубликованном сообщении заместитель Муфтия Дагестана Абдулла Салимов.
Накануне отдел заявлял, что достаточных оснований для всеобщего запрета никаба нет, но он может быть введен локально из соображений безопасности.
На минувшей неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за запрет ношения такого головного убора, приведя в пример теракты в Дагестане и захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.
Еще раньше член Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме Бийсултан Хамзаев заявлял, что никаб не имеет никакого отношения к религии и культуре народов Северного Кавказа, Поволжья, всей России, поэтому его следует запретить.
Подробнее о том, каким должен быть метод борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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