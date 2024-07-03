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Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе

Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе - 03.07.2024 Украина.ру

Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе

Украинская армия атаковала работавший в поле трактор в Белгородской области, пострадал тракторист. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 июня в своём телеграм-канале

2024-07-03T12:29

2024-07-03T12:29

2024-07-03T12:29

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В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе работающий в поле.Мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.Повреждения получило и само транспортное средство.Утром 2 июля Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли регион 130 раз. Один человек погиб, ещё девять пострадали.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.Подробнее о ситуации на фронте в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, россия, шебекино, шебекинский район, атака, дроны