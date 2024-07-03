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Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе
Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе - 03.07.2024 Украина.ру
Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе
Украинская армия атаковала работавший в поле трактор в Белгородской области, пострадал тракторист. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 июня в своём телеграм-канале
2024-07-03T12:29
2024-07-03T12:29
2024-07-03T12:29
новости
белгородская область
вячеслав гладков
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В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе работающий в поле.Мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.Повреждения получило и само транспортное средство.Утром 2 июля Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли регион 130 раз. Один человек погиб, ещё девять пострадали.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.Подробнее о ситуации на фронте в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, россия, шебекино, шебекинский район, атака, дроны
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Россия, Шебекино, Шебекинский район, атака, дроны
Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе
Украинская армия атаковала работавший в поле трактор в Белгородской области, пострадал тракторист. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 июня в своём телеграм-канале
В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе работающий в поле.
"В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу", - сообщил
Гладков.
Мужчину после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Повреждения получило и само транспортное средство.
Утром 2 июля Гладков сообщил
, что ВСУ за сутки обстреляли регион 130 раз. Один человек погиб, ещё девять пострадали.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.