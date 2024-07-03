https://ukraina.ru/20240703/1056025796.html
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко - 03.07.2024 Украина.ру
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе
2024-07-03T10:35
2024-07-03T10:35
2024-07-03T10:35
белоруссия
новости
украина
александр лукашенко
угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039729401_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_32b0a8f00fe1fb2439dc7ab369c669bb.jpg
"Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе" , - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что главная сила Белоруссии - это ее люди. По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну. Однако Лукашенко заверил, что военные способны справиться с угрозами.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039729401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d853fa861aa7a35615af22699878c890.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белоруссия, новости, украина, александр лукашенко, угроза
Белоруссия, Новости, Украина, Александр Лукашенко, угроза
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе
"Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе" , - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что главная сила Белоруссии - это ее люди. По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну.
Однако Лукашенко заверил, что военные способны справиться с угрозами.
Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.