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Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко

Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко - 03.07.2024 Украина.ру

Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе

2024-07-03T10:35

2024-07-03T10:35

2024-07-03T10:35

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александр лукашенко

угроза

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"Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе" , - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что главная сила Белоруссии - это ее люди. По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну. Однако Лукашенко заверил, что военные способны справиться с угрозами.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.

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белоруссия, новости, украина, александр лукашенко, угроза