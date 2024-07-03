Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко - 03.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240703/1056025796.html
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко - 03.07.2024 Украина.ру
Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе
2024-07-03T10:35
2024-07-03T10:35
белоруссия
новости
украина
александр лукашенко
угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039729401_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_32b0a8f00fe1fb2439dc7ab369c669bb.jpg
"Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе" , - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что главная сила Белоруссии - это ее люди. По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну. Однако Лукашенко заверил, что военные способны справиться с угрозами.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039729401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d853fa861aa7a35615af22699878c890.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белоруссия, новости, украина, александр лукашенко, угроза
Белоруссия, Новости, Украина, Александр Лукашенко, угроза

Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко

10:35 03.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во время военного парада, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, заявил, что белорусские военнослужащие способны предотвратить любую провокацию на границе
"Мы способны предотвратить любые провокации на государственной границе" , - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что главная сила Белоруссии - это ее люди. По словам главы государства, как только в СМИ появилась информация о напряженной обстановке на границе с Украиной, стали поступать тысячи звонков от желающих защитить страну.
Однако Лукашенко заверил, что военные способны справиться с угрозами.
Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
 
БелоруссияНовостиУкраинаАлександр Лукашенкоугроза
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре
13:29Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы
13:17Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье
13:08Дроны-камикадзе, обстрелы, взрывы. Главное на Украине на 13:00 2 июля
13:03Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ
12:55ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон
12:29У Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня
12:29Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе
12:19Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак
12:18Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей
11:52Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт
11:36ВСУ лишили света 30 тысяч абонентов в Донецке
11:29Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
11:26Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд
11:01На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому
10:53Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита
10:35Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
10:20Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ
10:03Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой
09:50В Дагестане временно запретили ношение никабов
Лента новостейМолния