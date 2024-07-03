Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей - 03.07.2024 Украина.ру
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Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей
Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей - 03.07.2024 Украина.ру
Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей
Больше половины немцев считают вступление Украины в ЕС плохой идеей. Это следует из из опроса, проведенного аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям"
2024-07-03T12:18
2024-07-03T12:18
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еврокомиссия
опрос
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Опрос показал, что 54% населения Германии не приветствуют вступление Украины в Европейский союз.В Болгарии этого мнения придерживается 50% опрошенных, в Чехии – 48%, во Франции – 40%, в Греции – 39%, в Италии – 38%, в Нидерландах - 36%, в Польше - 31%, в Швеции - 28%, в Эстонии - 27%, в Испании - 24%, в Португалии - 20%.Население Италии, Болгарии и Греции в большинстве считает, что Европейский союз должен подталкивать Украину к переговорам с Россией. Такую же позицию занимают жители Франции, Германии, Чехии и Швейцарии.О том, что конфликт закончится заключением компромиссной сделки между Россией и Украиной, считает большинство населения практически всех стран-членов Евросоюза.Опрос провели среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на УкраинеДва года назад, 23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.Подробнее в статье Олега Хавича Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, болгария, ес, еврокомиссия, опрос
Новости, Украина, Германия, Болгария, ЕС, Еврокомиссия, опрос

Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей

12:18 03.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Больше половины немцев считают вступление Украины в ЕС плохой идеей. Это следует из из опроса, проведенного аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям"
Опрос показал, что 54% населения Германии не приветствуют вступление Украины в Европейский союз.
В Болгарии этого мнения придерживается 50% опрошенных, в Чехии – 48%, во Франции – 40%, в Греции – 39%, в Италии – 38%, в Нидерландах - 36%, в Польше - 31%, в Швеции - 28%, в Эстонии - 27%, в Испании - 24%, в Португалии - 20%.
Население Италии, Болгарии и Греции в большинстве считает, что Европейский союз должен подталкивать Украину к переговорам с Россией. Такую же позицию занимают жители Франции, Германии, Чехии и Швейцарии.
О том, что конфликт закончится заключением компромиссной сделки между Россией и Украиной, считает большинство населения практически всех стран-членов Евросоюза.
Опрос провели среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года в 15 странах, в том числе на Украине
Два года назад, 23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.
Подробнее в статье Олега Хавича Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился на сайте Украина.ру.
 
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