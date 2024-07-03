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Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане - 03.07.2024 Украина.ру
Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане будут затрагиваться различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-07-03T11:29
2024-07-03T11:29
2024-07-03T11:29
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"Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - сказал Песков.Он также не исключил, что на полях саммита ШОС Путин может провести контакты с представителями катарской делегации.Кроме того, российский лидер в кулуарах саммита ШОС может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем."Гуттереш? Я не исключаю, что на ногах у них будет возможность. Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах - будет возможность", - указал официальный представитель Кремля.Подробнее о внешней политике РФ - в материале Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения на сайте Укриана.ру.
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новости, россия, китай, турция, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган, шос
Новости, Россия, Китай, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эрдоган, ШОС
Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане будут затрагиваться различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - сказал Песков.
Он также не исключил, что на полях саммита ШОС Путин может провести контакты с представителями катарской делегации.
"Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться", - отметил Песков.
Кроме того, российский лидер в кулуарах саммита ШОС может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
"Гуттереш? Я не исключаю, что на ногах у них будет возможность. Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах - будет возможность", - указал официальный представитель Кремля.