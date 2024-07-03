Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане - 03.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240703/1056027643.html
Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане - 03.07.2024 Украина.ру
Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане будут затрагиваться различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-07-03T11:29
2024-07-03T11:29
новости
россия
китай
турция
дмитрий песков
владимир путин
эрдоган
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052103479_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_357a5ee1e229c0b15f9ef7f91d42f45b.jpg
"Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - сказал Песков.Он также не исключил, что на полях саммита ШОС Путин может провести контакты с представителями катарской делегации.Кроме того, российский лидер в кулуарах саммита ШОС может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем."Гуттереш? Я не исключаю, что на ногах у них будет возможность. Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах - будет возможность", - указал официальный представитель Кремля.Подробнее о внешней политике РФ - в материале Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения на сайте Укриана.ру.
россия
китай
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052103479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8028993ea18af0a2f315570327578244.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, турция, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган, шос
Новости, Россия, Китай, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эрдоган, ШОС

Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане

11:29 03.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане будут затрагиваться различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Различные аспекты торгово-экономического взаимодействия, конечно же, будут затрагиваться", - сказал Песков.
Он также не исключил, что на полях саммита ШОС Путин может провести контакты с представителями катарской делегации.
"Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться", - отметил Песков.
Кроме того, российский лидер в кулуарах саммита ШОС может пообщаться с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
"Гуттереш? Я не исключаю, что на ногах у них будет возможность. Отдельной двусторонней встречи не запланировано, но пообщаться в кулуарах - будет возможность", - указал официальный представитель Кремля.
Подробнее о внешней политике РФ - в материале Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения на сайте Укриана.ру.
 
НовостиРоссияКитайТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭрдоганШОС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38ВС РФ уничтожили авиационную технику противника на полтавском аэродроме, освободили район в Часов Яре
13:29Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы
13:17Силы РФ ликвидировали группу военнослужащих ВСУ на Харьковщине – подполье
13:08Дроны-камикадзе, обстрелы, взрывы. Главное на Украине на 13:00 2 июля
13:03Госдума утвердила приостановку участия России в ПА ОБСЕ
12:55ВСУ должны пойти в наступление, чтобы Байден мог заступить на второй срок – Клинтон
12:29У Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня
12:29Украинский дрон атаковал тракториста в Шебекинском районе
12:19Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак
12:18Опрос: в Германии считают вступление Украины в ЕС плохой идеей
11:52Чиновник украинского Минобраза поблагодарил вузы за отчисление студентов с последующей отправкой на фронт
11:36ВСУ лишили света 30 тысяч абонентов в Донецке
11:29Песков рассказал, что Путин обсудит с Си и Эрдоганом в Астане
11:26Киев получил от Международного валютного фонда $2,2 млрд
11:01На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому
10:53Рэкет под крышей Офиса президента и поиск козлов отпущения. Чем занимается в эти дни украинская элита
10:35Белоруссия способна предотвратить любую провокацию на границе - Лукашенко
10:20Польша ограничит доходы Белоруссии от транзита, пишут СМИ
10:03Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой
09:50В Дагестане временно запретили ношение никабов
Лента новостейМолния